OTT Releases This Week: रातों की नींद उड़ा देंगी ये फिल्में! 'द नाइट एजेंट' से '56 डेज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर देखें

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 18, 2026, 08:03 AM IST
1.OTT Release This Week
अगर आप इस वीकेंड घर बैठकर बेहतरीन सिनेमा का आनंद लेना चाहते हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की लंबी फेहरिस्त तैयार है. 19 और 20 फरवरी को हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक की कई बहुप्रतीक्षित फिल्में और वेब सीरीज स्ट्रीम होने जा रही हैं.
2.56 Days Movie
3.द स्वीडिश कनेक्शन - नेटफ्लिक्स
19 फरवरी को रिलीज हो रही यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध की एक सच्ची घटना पर आधारित है. यह स्वीडिश अधिकारी गोस्टा एंगज़ेल की कहानी है, जिन्होंने अपनी चतुराई और साहस से हजारों यहूदियों की जान बचाई थी. यह इतिहास और ड्रामा का एक बेहतरीन मिश्रण है.
4.द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी (सीजन 2) - एप्पल टीवी प्लस
3. द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी (सीजन 2) - एप्पल टीवी प्लस
जेनिफर गार्नर स्टारर यह लोकप्रिय सीरीज 20 फरवरी को अपने दूसरे सीजन के साथ आ रही है. हन्ना और उसकी सौतेली बेटी के रिश्तों की पेचीदगियों और उनके जीवन के रहस्यों को इस बार और गहराई से दिखाया जाएगा.
5.तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी - प्राइम वीडियो
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की यह रोमांटिक फिल्म 19 फरवरी से सभी सब्सक्राइबर्स के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी. इससे पहले यह केवल रेंटल विकल्प पर उपलब्ध थी. अगर आपने इसे सिनेमाघरों में मिस कर दिया था, तो अब आप इसे अपने घर पर आराम से देख सकते हैं.
6. द नाइट एजेंट (सीजन 3) - नेटफ्लिक्स
एक्शन और सस्पेंस के शौकीनों के लिए 'द नाइट एजेंट' का तीसरा सीजन 19 फरवरी को लौट रहा है. दो सफल सीजन के बाद, नाइट एजेंट पीटर सदरलैंड एक बार फिर नए मिशन और खतरनाक एक्शन के साथ वापसी कर रहे हैं. इस बार कहानी पहले से कहीं अधिक विस्फोटक होने की उम्मीद है.
