1 . दृश्यम: द कंक्लूजन

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अजय देवगन की चर्चित क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम: द कंक्लूजन' सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद 27 नवंबर को Netflix पर रिलीज हो चुकी है. अब घर बैठे विजय सालगांवकर की कहानी को देख सकते हैं. फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज जैसे कलाकार नजर आए. विजय सालगांवकर कैसे अपने परिवार को बचाने के लिए मास्टमाइंड चालें चलता है, ये आप अब घर बैठे देख पाएंगे. अगर आपको मिस्ट्री, क्राइम और दिमाग घुमा देने वाले सस्पेंस पसंद है, तो फिल्म आपके लिए बेस्ट है. फिल्म ने दुनियाभर में 585 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. (Image Credit: instagram/ ajaydevgn )



