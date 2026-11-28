एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 28, 2026, 01:37 PM IST
1.दृश्यम: द कंक्लूजन
अजय देवगन की चर्चित क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम: द कंक्लूजन' सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद 27 नवंबर को Netflix पर रिलीज हो चुकी है. अब घर बैठे विजय सालगांवकर की कहानी को देख सकते हैं. फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज जैसे कलाकार नजर आए. विजय सालगांवकर कैसे अपने परिवार को बचाने के लिए मास्टमाइंड चालें चलता है, ये आप अब घर बैठे देख पाएंगे. अगर आपको मिस्ट्री, क्राइम और दिमाग घुमा देने वाले सस्पेंस पसंद है, तो फिल्म आपके लिए बेस्ट है. फिल्म ने दुनियाभर में 585 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. (Image Credit: instagram/ ajaydevgn )
2. हनुमान अंश
'हनुमान अंश' इस हफ्ते की ओटीटी दूसरी बड़ी रिलीज है. यह फिल्म धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी है. फिल्म संत नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित है. फिल्म हिंदी में 27 नवंबर से SonyLIV पर रिलीज हो चुकी है और आप इसे Netflix पर तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और गुजराती भाषा में 29 नवंबर को देख पाएंगे. डॉ. विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शोभिनव सत्या, चंदन आनंद और विहान शेडगे जैसे कलाकार शामिल हैं. फिल्म में नीम करोली बाबा के जीवन के सफर को दिखाया है. फिल्म दुनियाभर में 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. (Image Credit: instagram/ sonylivindia)
3. दिल्ली 2021
फिल्म 'दिल्ली 2021' 25 नवंबर को ZEE5 पर रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी कोरोना महामारी से प्रभावित दिल्ली में रहने वाले आम लोगों की जिंदगी, उनके संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है. इस फिल्म में अलग-अलग किरदारों के जरिए उस समय की मुश्किलों को दिखाने की कोशिश की गई है. इस फिल्म में ऋचा चड्ढा, सुमीत व्यास, गुलशन ग्रोवर और सोनाली कुलकर्णी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. (Image Credit: instagram/ zee5shows)
4.महाभारत: एक धर्मयुद्ध (सीजन 2)
अगर आप भी उनमें से एक हैं, जिनको पौराणिक कहानियों को पढ़ना काफी ज्यादा पसंद हैं, तो महाभारत: एक धर्मयुद्ध (सीजन 2) आपके लिए बेस्ट है. 24 नवंबर से JioHotstar पर स्ट्रीम हो रहे इस नए सीजन में महाभारत की कहानी को आगे बढ़ाया गया है. इस सीरीज का दूसरा सीजन कुल 25 एपिसोड का है. इसका निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रोहित जयसिंह वैद ने किया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से इसको बनाया गया है. तमिल, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला, मराठी, हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगी. (Image Credit: instagram/ jiohotstar)
5.आदर्श कुटुंबम: हाउस नंबर 47 (AK47)
साउथ सिनेमा की फिल्म 'आदर्श कुटुंबम: हाउस नंबर 47' 27 नवंबर को Netflix पर आ चुकी है. फिल्म में वेंकटेश दग्गुबाती और श्रीनिधि शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म की कहानी एक ऐसे आम परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी अचानक एक बड़े बदलाव से गुजरने लगती है. फिल्म 30 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है. यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में हैं. फिल्म ने दुनियाभर में 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. (Image Credit: instagram/ Netflix )