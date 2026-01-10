नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का

6 . Honeymoon se Hatya

क्राइम थ्रिलर के शौकीनों के लिए इस हफ्ते एक ऐसी सीरीज आ रही है जो 'हनीमून' के रोमांटिक सफर को 'मर्डर मिस्ट्री' में बदल देती है. इसकी कहानी सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी है, जहां हर किरदार संदेह के घेरे में होता है. आपको बता दें कि 'हनीमून से हत्या: व्हाई विमेन किल' जैसी सीरीज ZEE5 पर रिलीज हुई है, जो मेरठ में हुए भयानक 'नीला ड्रम' हत्याकांड पर आधारित है. अगर आपको 'एंड्रयू' शैली की फिल्में पसंद हैं, तो इसे बिल्कुल मिस न करें.