UNIRAJ Result 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया इस कोर्स का रिजल्ट, uniraj.ac.in पर ऐसे करें चेक

सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया सालभर का रिपोर्ट कार्ड, कहा- ये वादों की नहीं काम की सरकार है

AI Impact Summit में शर्ट उतारकर पहुंचा यूथ कांग्रेस, इंडिया-US डील को बताया कॉम्प्रोमाइज्ड

7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज

OTT Movies: पसीने छुड़ा देगा एक्शन और दिल जीत लेगा रोमांस, इस वीकेंड ओटीटी पर देखें सलमान खान की ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में

वीकेंड में गाड़ी उठाकर पहाड़ भागने वालों के लिए बुरी खबर! हिमाचल में ज्यादा देना होगा टोल टैक्स, जानें नए रेट्स

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

OTT Movies: पसीने छुड़ा देगा एक्शन और दिल जीत लेगा रोमांस, इस वीकेंड ओटीटी पर देखें सलमान खान की ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में

Salman Khan 7 Blockbuster Films: सलीम खान लीलावती अस्पताल के आईसीयू में ब्रेन हेमरेज के बाद सुधार की ओर हैं. उनके प्रशंसक इस बीच ओटीटी पर सलमान खान की 'सुल्तान' और 'रेडी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का आनंद ले सकते हैं.

Pragya Bharti | Feb 20, 2026, 01:43 PM IST

1.Salman khan OTT Movies

Salman khan OTT Movies
1

बॉलीवुड के दिग्गज लेखक सलीम खान को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है. उन्हें ब्रेन हेमरेज के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. हालांकि, डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है और वे धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं. खान परिवार के इस मुश्किल समय में फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे हैं. यदि आप भी सलमान खान के प्रशंसक हैं और इस वीकेंड घर बैठे मनोरंजन तलाश रहे हैं, तो भाईजान की ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में ओटीटी पर आप कभी भी देख सकते हैं.

2.Maine Pyar Kiya (Amazon Prime Video)

Maine Pyar Kiya (Amazon Prime Video)
2

अगर आप पुराने दौर का शुद्ध रोमांस और सुरीले संगीत के शौकीन हैं, तो सलमान और भाग्यश्री की यह डेब्यू ब्लॉकबस्टर जरूर देखें. यह आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है.

3.Dabangg (Amazon Prime Video)

Dabangg (Amazon Prime Video)
3

चुलबुल पांडे का अनोखा अंदाज और जबरदस्त डायलॉगबाजी! सोनाक्षी सिन्हा और सोनू सूद स्टारर यह फिल्म मनोरंजन का कम्प्लीट पैकेज है.
 

4.Ek Tha Tiger (Amazon Prime Video)

Ek Tha Tiger (Amazon Prime Video)
4

एक्शन और सस्पेंस से भरपूर यह फिल्म एक भारतीय जासूस की कहानी है. कैटरीना कैफ के साथ सलमान की केमिस्ट्री और हाई-ऑक्टेन एक्शन इसे एक शानदार थ्रिलर बनाता है.

TRENDING NOW

5.Ready (Amazon Prime Video_JioHotstar)

Ready (Amazon Prime Video_JioHotstar)
5

हंसी-मजाक और एक्शन से भरपूर 'रेडी' एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर है. परेश रावल और असीन के साथ सलमान की यह फिल्म आपको खूब गुदगुदाएगी.

6.Sultan (Amazon Prime Video)

Sultan (Amazon Prime Video)
6

एक पहलवान के फर्श से अर्श तक पहुंचने की यह स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म प्रेरणादायक है. अनुष्का शर्मा के साथ सलमान की यह फिल्म उनकी सबसे बड़ी हिट्स में से एक है.

7.Bodyguard (Amazon Prime Video)

Bodyguard (Amazon Prime Video)
7

एक्शन और रोमांस के साथ इसमें कॉमेडी का जबरदस्त तड़का है. करीना कपूर के साथ सलमान की यह फिल्म दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है.

8.Bajrangi Bhaijaan (Netflix)

Bajrangi Bhaijaan (Netflix)
8

इमोशन, मासूमियत और भाईचारे की यह दास्तां हर किसी का दिल जीत लेती है. करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ सलमान का यह शांत अवतार आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

