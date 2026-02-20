OTT Movies: पसीने छुड़ा देगा एक्शन और दिल जीत लेगा रोमांस, इस वीकेंड ओटीटी पर देखें सलमान खान की ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में

1 . Salman khan OTT Movies

1

बॉलीवुड के दिग्गज लेखक सलीम खान को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है. उन्हें ब्रेन हेमरेज के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. हालांकि, डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है और वे धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं. खान परिवार के इस मुश्किल समय में फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे हैं. यदि आप भी सलमान खान के प्रशंसक हैं और इस वीकेंड घर बैठे मनोरंजन तलाश रहे हैं, तो भाईजान की ये 7 ब्लॉकबस्टर फिल्में ओटीटी पर आप कभी भी देख सकते हैं.