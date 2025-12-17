'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?

सिडनी अटैक पर तुलसी गबार्ड ने ट्रंप की नीतियों का समर्थन किया, कहा- 'इस्लामिस्ट' आजादी सुरक्षा के लिए खतरा, समय रहते सख्त कदम उठाने होंगे | असम CM हिमंता बिस्वा सरमा ने दी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को चेतावनी, कहा- भारत एटमी पावर, उसके खिलाफ ऐसे बयान बर्दाश्त देने वालों को सबक सिखाने की जरूरत | अमित मालवीय ने किया संसद में कथित रूप से सिगरेट पीने वाले सांसद के नाम का खुलासा, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर से की थी कीर्ति आजाद की शिकायत
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 17, 2025, 01:53 PM IST
1.Homebound
यह एक भारतीय फिल्म है जो विस्थापन और जड़ों की तलाश की एक मार्मिक कहानी पेश करती है. इसे इसकी बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी और अभिनय के लिए काफी सराहा गया है.
कहां देखें: यह फिल्म जल्द ही नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होने वाली है.
2.Palestine 36
इस फिल्म को 98वें ऑस्कर के लिए फ़िलिस्तीन की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया है. यह फिल्म फिलिस्तीनी इतिहास और ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत के गहरे मुद्दों को दर्शाती है.
कहां देखें- आप 'पैलेस्टाइन 36' फिल्म को Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
3.The President Cake
'द प्रेसिडेंट्स केक' 2025 की एक इराकी ड्रामा फिल्म है, जो 1990 के दशक में सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान इराक में गरीबी और प्रतिबंधों के बीच एक 9 साल की बच्ची 'लामिया' की कहानी है, जिसे राष्ट्रपति के जन्मदिन के लिए केक बनाने का काम मिलता है और वह सामग्री जुटाने के लिए दलदली इलाकों से शहर तक की यात्रा करती है।
कहां देखें- इसे आप फिलहाल फिल्म फेस्टिवल्स (जैसे TIFF, MoMA) और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म MUBI पर देख सकते हैं, साथ ही, यह जल्द ही अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आ सकती है.
4.The Secret Agent
यह फिल्म ब्राजील की है, जो सस्पेंस और जासूसी से भरपूर है. यह फिल्म एक ऐसे एजेंट की है, जो अंतरराष्ट्रीय साजिशों के बीच खुद को फंसा हुआ पाता है.
कहां देखें: इस थ्रिलर फिल्म का लुत्फ आप अमेजन प्राइम वीडियो और Netflix पर उठा सकते हैं.
5.क्यों खास है इस बार का ऑस्कर?
इस साल ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट में न केवल बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्में शामिल हैं, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं और छोटे बजट की स्वतंत्र फिल्मों (Indie Films) ने भी अपनी जगह बनाई है. भारत की ओर से 'होमबाउंड' जैसी फिल्मों का शॉर्टलिस्ट होना वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा की मजबूत पकड़ को दर्शाता है.
6.Belen Movie
बेलेन, अर्जेंटीना की 2025 की एक ऐतिहासिक कानूनी ड्रामा फिल्म है, जो सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक युवा महिला पर अवैध गर्भपात और शिशु हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है और एक वकील उसकी लड़ाई लड़ती है, जिससे अर्जेंटीना में महिलाओं के अधिकारों और न्याय के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है; इसे ऑस्कर 2026 के लिए अर्जेंटीना की एंट्री के रूप में चुना गया है.
कहां देखें: अगर आप अमेरिका में नहीं हैं, तो PureVPN जैसे VPN का इस्तेमाल करके आप Max या Hulu पर देख सकते हैं.