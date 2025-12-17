'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?

3 . The President Cake

'द प्रेसिडेंट्स केक' 2025 की एक इराकी ड्रामा फिल्म है, जो 1990 के दशक में सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान इराक में गरीबी और प्रतिबंधों के बीच एक 9 साल की बच्ची 'लामिया' की कहानी है, जिसे राष्ट्रपति के जन्मदिन के लिए केक बनाने का काम मिलता है और वह सामग्री जुटाने के लिए दलदली इलाकों से शहर तक की यात्रा करती है।

कहां देखें- इसे आप फिलहाल फिल्म फेस्टिवल्स (जैसे TIFF, MoMA) और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म MUBI पर देख सकते हैं, साथ ही, यह जल्द ही अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आ सकती है.