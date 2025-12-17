FacebookTwitterYoutubeInstagram
इन 12 लाख गाड़ियों को कल से दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम बॉर्डर पर ही लग जाएंगे ब्रेक

बंगाल चुनाव से पहले SIR पर BJP ने कहा ऐसा, बेचैन नजर आ रही हैं ममता बनर्जी 

Kharmas 2025: खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य

'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?

Highly Confident: ये 5 आदतें होती हैं कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान, इन स्ट्रॉन्ग हैबिट्स से पाते हैं सफलता 

क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?

Oscars 2026 Shortlisted Film: 98वें अकादमी पुरस्कार की दौड़ शुरू हो चुकी है. हाल ही में विभिन्न श्रेणियों के लिए फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. अगर आप भी इन विश्व स्तरीय फिल्मों को देखने के शौकीन हैं, तो यहां दी गई लिस्ट आपके काम आएगी.

Pragya Bharti | Dec 17, 2025, 01:53 PM IST

1.Homebound

Homebound
1

यह एक भारतीय फिल्म है जो विस्थापन और जड़ों की तलाश की एक मार्मिक कहानी पेश करती है. इसे इसकी बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी और अभिनय के लिए काफी सराहा गया है.
कहां देखें: यह फिल्म जल्द ही नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होने वाली है.

2.Palestine 36

Palestine 36
2

इस फिल्म को 98वें ऑस्कर के लिए फ़िलिस्तीन की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया है. यह फिल्म फिलिस्तीनी इतिहास और ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत के गहरे मुद्दों को दर्शाती है.
कहां देखें- आप 'पैलेस्टाइन 36' फिल्म को Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.

3.The President Cake

The President Cake
3

'द प्रेसिडेंट्स केक' 2025 की एक इराकी ड्रामा फिल्म है, जो 1990 के दशक में सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान इराक में गरीबी और प्रतिबंधों के बीच एक 9 साल की बच्ची 'लामिया' की कहानी है, जिसे राष्ट्रपति के जन्मदिन के लिए केक बनाने का काम मिलता है और वह सामग्री जुटाने के लिए दलदली इलाकों से शहर तक की यात्रा करती है।
कहां देखें- इसे आप फिलहाल फिल्म फेस्टिवल्स (जैसे TIFF, MoMA) और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म MUBI पर देख सकते हैं, साथ ही, यह जल्द ही अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आ सकती है. 

4.The Secret Agent

The Secret Agent
4

यह फिल्म ब्राजील की है, जो सस्पेंस और जासूसी से भरपूर है. यह फिल्म एक ऐसे एजेंट की है, जो अंतरराष्ट्रीय साजिशों के बीच खुद को फंसा हुआ पाता है.
कहां देखें: इस थ्रिलर फिल्म का लुत्फ आप अमेजन प्राइम वीडियो और Netflix पर उठा सकते हैं.

5.क्यों खास है इस बार का ऑस्कर?

क्यों खास है इस बार का ऑस्कर?
5

इस साल ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट में न केवल बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्में शामिल हैं, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं और छोटे बजट की स्वतंत्र फिल्मों (Indie Films) ने भी अपनी जगह बनाई है. भारत की ओर से 'होमबाउंड' जैसी फिल्मों का शॉर्टलिस्ट होना वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा की मजबूत पकड़ को दर्शाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

6.Belen Movie

Belen Movie
6

बेलेन, अर्जेंटीना की 2025 की एक ऐतिहासिक कानूनी ड्रामा फिल्म है, जो सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक युवा महिला पर अवैध गर्भपात और शिशु हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है और एक वकील उसकी लड़ाई लड़ती है, जिससे अर्जेंटीना में महिलाओं के अधिकारों और न्याय के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है; इसे ऑस्कर 2026 के लिए अर्जेंटीना की एंट्री के रूप में चुना गया है. 
कहां देखें: अगर आप अमेरिका में नहीं हैं, तो PureVPN जैसे VPN का इस्तेमाल करके आप Max या Hulu पर देख सकते हैं.

