Oscars में One Battle After Another का धमालः 6 अवॉर्ड जीतने वाली इस फिल्म को OTT पर कहां देखें

एंटरटेनमेंट
Kusum Lata | Mar 16, 2026, 12:54 PM IST
1.One Battle After Another Wins 6 Awards
वन बैटल आफ्टर अनदर ने अपने नाम किए 6 अवॉर्ड्स
पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म One Battle After Another ने छह अवॉर्ड्स अपने नाम किए. फिल्म को बेस्ट पिक्चर चुना गया. इसके साथ ही इस फिल्म के लिए शॉन पेन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, पॉल थॉमस एंडरसन को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एडैप्टेड स्क्रीनप्ले, एंडी जंगरसन को बेस्ट एडिटिंग का अवॉर्ड मिला. इसके साथ ही ऑस्कर के इतिहास में पहली बार कास्टिंग के लिए अवॉर्ड दिया गया. इसी फिल्म के लिए कसांड्रा कुलुकुंडिस को यह अवॉर्ड मिला. फोटो- AI Generated
2.Where Can you watch One Battel After Another on OTT
OTT पर कहां देख सकते हैं वन बैटल ऑफ्टर अनदर
भारत में One Battel After Another को आप Jio+Hotstar पर देख सकते हैं. इसके लिए आपके पास प्लैटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है. Jio हॉटस्टार का शुरुआती प्लान एक महीने के लिए 149 रुपये में लिया जा सकता है. इसके अलावा आप अमेज़न Prime Video पर यह फिल्म देख सकते हैं. प्राइम पर यह फिल्म फिलहाल रेंट पर अवेलेबल है. यह फिल्म 149 रुपये में एक महीने के लिए रेंट की जा सकती है. फोटो- Youtube/screengrab
3.Whats the story of One Battel After Another
वन बैटल आफ्टर अनदर की कहानी क्या है?
वन बैटल आफ्टर अनदर एक पॉलिटिकल ड्रामा है. एक एक्स रिवॉल्यूशनरी अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रहा है. अचानक उसका पुराना दुश्मन उसकी ज़िंदगी में लौट आता है और उसकी बेटी लापता हो जाती है. बेटी को खोजने की कोशिश में वो किन हालात से गुज़रता है यही पूरी फिल्म की कहानी है. फोटो- Youtube/screengrab
4.Who are the Lead actors in One Battle After Another
वन बैटल आफ्टर अनदर में लीड एक्टर्स कौन-कौन हैं
वन बैटल आफ्टर अनदर के लीड एक्टर हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो. शॉन पेन, बेनिशियो डेल टोरो, रेजिना हॉल, चेज़ इनफिनिटी पेन प्रमुख भूमिकाओं में है. लियोनार्डो बेस्ट एक्टर और शॉन पेन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगिरी में नॉमिनेटेड थे. फोटो- Youtube/screengrab
5.Who Won best Actor and Actress awards in Oscars
ऑस्कर्स में किसे मिले बेस्ट ऐक्टिंग का अवॉर्ड
इस साल के ऑस्कर्स में जेसी बकली को फिल्म हैमनेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मिला. माइकल बी जॉर्डन को सिनर्स के लिए बेस्ट एक्टर अवॉर्ड दिया गया. वहीं, वेपन्स के लिए एमी मैडिगन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए शॉन पेन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवॉर्ड दिया गया. फोटो- Youtube/screengrab