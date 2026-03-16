Oscars में One Battle After Another का धमालः 6 अवॉर्ड जीतने वाली इस फिल्म को OTT पर कहां देखें

1 . One Battle After Another Wins 6 Awards

1

वन बैटल आफ्टर अनदर ने अपने नाम किए 6 अवॉर्ड्स

पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म One Battle After Another ने छह अवॉर्ड्स अपने नाम किए. फिल्म को बेस्ट पिक्चर चुना गया. इसके साथ ही इस फिल्म के लिए शॉन पेन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, पॉल थॉमस एंडरसन को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एडैप्टेड स्क्रीनप्ले, एंडी जंगरसन को बेस्ट एडिटिंग का अवॉर्ड मिला. इसके साथ ही ऑस्कर के इतिहास में पहली बार कास्टिंग के लिए अवॉर्ड दिया गया. इसी फिल्म के लिए कसांड्रा कुलुकुंडिस को यह अवॉर्ड मिला. फोटो- AI Generated