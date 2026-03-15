OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स

5 . सोने की परत और ठोस बनावट

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ऑस्कर की यह प्रतिमा देखने में जितनी चमकदार है, उतनी ही वजनदार भी है. 13.5 इंच ऊंची यह ट्रॉफी ठोस ब्रॉन्ज (कांसे) की बनी होती है, जिस पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी होती है. इसका वजन लगभग 3.85 किलोग्राम होता है, जो इसे हाथ में पकड़ने पर एक ठोस और गरिमामयी अहसास देता है. आज की रात देखना दिलचस्प होगा कि कौन-से सितारे इस सुनहरी प्रतिमा को अपने घर ले जाते हैं और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराते हैं.

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