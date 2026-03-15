OSCAR का असली नाम क्या है, इसे बेचने पर क्यों है पाबंदी? जानिए सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड से जुड़े अनसुने फैक्ट्स

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 15, 2026, 02:50 PM IST
1.Oscars Awards related Unknown Facts
दुनियाभर के सिनेमा प्रेमियों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर में 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स का भव्य समारोह आयोजित हो रहा है, जहाँ साल 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा. भारतीय दर्शक इस ऐतिहासिक शाम का लुत्फ 16 मार्च की सुबह 4:30 बजे से जियोहॉटस्टार और स्टार मूवीज पर उठा सकते हैं.
2.'ऑस्कर' का आधिकारिक नाम क्या है?
हैरानी की बात यह है कि जिसे पूरी दुनिया 'ऑस्कर' के नाम से जानती है, उसका असली और आधिकारिक नाम 'एकेडमी अवॉर्ड ऑफ मेरिट' (Academy Award of Merit) है. 'ऑस्कर' तो महज एक उपनाम है जो समय के साथ इतना लोकप्रिय हुआ कि अकादमी ने भी इसे अपना लिया.
3.चाचा 'ऑस्कर' से जुड़ा है दिलचस्प किस्सा
इस सुनहरी प्रतिमा का नाम 'ऑस्कर' पड़ने के पीछे एक मजेदार कहानी है. कहा जाता है कि 1930 के दशक में एकेडमी की लाइब्रेरियन मार्गरेट हेरिक ने जब पहली बार इस ट्रॉफी को देखा, तो उन्होंने मजाक में कहा कि यह प्रतिमा उनके 'चाचा ऑस्कर' जैसी दिखती है. धीरे-धीरे यह नाम स्टाफ के बीच और फिर मीडिया में इतना मशहूर हुआ कि 1939 में इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया.
4.विजेता भी नहीं बेच सकते अपनी ट्रॉफी
ऑस्कर के साथ एक बेहद सख्त नियम जुड़ा है- विजेता अपनी प्रतिमा को बाजार में बेच नहीं सकते. साल 1951 में बनाए गए नियम के अनुसार, यदि कोई विजेता या उसका उत्तराधिकारी प्रतिमा बेचना चाहता है, तो उसे सबसे पहले एकेडमी को इसे वापस करने का प्रस्ताव देना होगा, वह भी मात्र 1 डॉलर की कीमत पर. यह नियम ऑस्कर की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बनाया गया है.
5.सोने की परत और ठोस बनावट
ऑस्कर की यह प्रतिमा देखने में जितनी चमकदार है, उतनी ही वजनदार भी है. 13.5 इंच ऊंची यह ट्रॉफी ठोस ब्रॉन्ज (कांसे) की बनी होती है, जिस पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी होती है. इसका वजन लगभग 3.85 किलोग्राम होता है, जो इसे हाथ में पकड़ने पर एक ठोस और गरिमामयी अहसास देता है. आज की रात देखना दिलचस्प होगा कि कौन-से सितारे इस सुनहरी प्रतिमा को अपने घर ले जाते हैं और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराते हैं.
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