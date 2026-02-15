O Romeo Cast Fees: बजट का बड़ा हिस्सा ले गए शाहिद? तृप्ति से ज्यादा इस हसीना ने ली फीस, नाना को मिले इतने पैसे

एंटरटेनमेंट
1.O Romeo Star Cast Fees
विशाल भारद्वाज की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री के साथ-साथ इस क्राइम थ्रिलर के कलाकारों की फीस ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. फिल्म का बजट करीब 125-150 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा स्टारकास्ट की सैलरी में गया है.
2.O romeo Shahid Kapoor Fees
फिल्म में 'उस्तरा' का किरदार निभाने वाले शाहिद कपूर सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहिद ने इस रोल के लिए 45 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं, जो उनके करियर की सबसे बड़ी फीस में से एक है.
3.O romeo Tripti Dimri Fees
'ओ रोमियो' में तृप्ति डिमरी अफशा के किरदार में हैं, जो एक मासूम सी लड़की है, जिसके जीवन में अचानक बदलाव आ जाता है. तृप्ति, फिल्म की मुख्य अभिनेत्री होने के नाते उन्हें लगभग 6 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.
4.Tamannaah Bhatia Fees
तमन्ना भाटिया, फिल्म में 'राबिया' के किरदार के लिए उन्हें 7 करोड़ रुपये मिले हैं. दिलचस्प बात यह है कि फीमेल लीड रोल तृप्ति डिमरी की है, पर फीस के मामले में तमन्ना भाटिया उनसे आगे हैं.
5.Nana Patekar Fees for O Romeo
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने 'इस्माइल खान' का अहम किरदार निभाया है, जिसके लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.
6.Disha Patani Fees
दिशा पटानी, फिल्म ओ रोमिओ में डांसर 'जूली' की भूमिका निभा रही हैं. इसके लिए दिशा को 2 करोड़ रुपये की फीस मिली है.
7.अन्य कलाकारों को मिले इतने पैसे
फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए भी सितारों को भारी रकम दी गई है-
अविनाश तिवारी: खूंखार विलेन 'जलाल' की भूमिका के लिए अविनाश ने भी 7 करोड़ रुपये की मोटी फीस वसूली है.
विक्रांत मैसी: रिपोर्ट्स के अनुसार, विक्रांत मैसी ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली है या बहुत ही नॉमिनल चार्ज किया है.
8.'ओ रोमियो' पर क्यों हुआ विवाद?
फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही कानूनी विवादों में घिर गई थी. 'हुसैन उस्तरा' (जिनके जीवन पर फिल्म आधारित बताई जा रही है) की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजकर इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. उन्होंने फिल्म पर रोक लगाने की मांग भी की थी, हालांकि फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.
