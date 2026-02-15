O Romeo Cast Fees: बजट का बड़ा हिस्सा ले गए शाहिद? तृप्ति से ज्यादा इस हसीना ने ली फीस, नाना को मिले इतने पैसे

8 . 'ओ रोमियो' पर क्यों हुआ विवाद?

8

फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही कानूनी विवादों में घिर गई थी. 'हुसैन उस्तरा' (जिनके जीवन पर फिल्म आधारित बताई जा रही है) की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजकर इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. उन्होंने फिल्म पर रोक लगाने की मांग भी की थी, हालांकि फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से