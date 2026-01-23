'O Romeo' का नहीं हो रहा इंतजार? तो OTT पर अभी देख डालें अंडरवर्ल्ड की ये 5 खूंखार फिल्में, कांप जाएगी रूह

1 . Top 5 Bollywood Movies Based On Underworld

बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर ड्रामा का एक अलग ही क्रेज रहा है. 'ओ रोमियो' भी इसी जॉनर की एक आधुनिक पेशकश है. ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर स्टारर 'ओ रोमियो' को लेकर सिनेप्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है. यह फिल्म अंडरवर्ल्ड और अपराध की एक नई प्रेम कहानी पेश करने वाली है. अगर आप इस फिल्म की रिलीज का इंतजार करते-करते बोर हो रहे हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं अपराध की दुनिया की 5 ऐसी फिल्में, जो आपको अंत तक देखने पर मजबूर करेंगे.