'O Romeo' का नहीं हो रहा इंतजार? तो OTT पर अभी देख डालें अंडरवर्ल्ड की ये 5 खूंखार फिल्में, कांप जाएगी रूह

Pragya Bharti | Jan 23, 2026, 11:37 AM IST
1.Top 5 Bollywood Movies Based On Underworld
बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर ड्रामा का एक अलग ही क्रेज रहा है. 'ओ रोमियो' भी इसी जॉनर की एक आधुनिक पेशकश है. ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर स्टारर 'ओ रोमियो' को लेकर सिनेप्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है. यह फिल्म अंडरवर्ल्ड और अपराध की एक नई प्रेम कहानी पेश करने वाली है. अगर आप इस फिल्म की रिलीज का इंतजार करते-करते बोर हो रहे हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं अपराध की दुनिया की 5 ऐसी फिल्में, जो आपको अंत तक देखने पर मजबूर करेंगे.
2.Satya- SonyLIV
राम गोपाल वर्मा की यह फिल्म अंडरवर्ल्ड सिनेमा की 'बाइबल' मानी जाती है. 'सत्या' ने दिखाया कि कैसे एक साधारण इंसान अपराध की गलियों में खो जाता है. भीखू म्हात्रे का किरदार और 'मुंबई का किंग कौन' वाला डायलॉग आज भी रोंगटे खड़े कर देता है.
3.Gangs of Wasseypur- Netflix
अगर आप गैंगवार और कोयला माफिया की असली और कच्ची कहानी देखना चाहते हैं, तो अनुराग कश्यप की इस फिल्म का कोई मुकाबला नहीं है. वफादारी, बदला और सत्ता की यह लड़ाई कई पीढ़ियों तक चलती है. इसका हर किरदार अपने आप में एक मिसाल है.
4.Vaastav- Netflix_ YouTube
संजय दत्त की इस फिल्म ने 'पचास तोला' के साथ अंडरवर्ल्ड के मानवीय और विनाशकारी पहलू को दिखाया. एक मध्यमवर्गीय लड़के का गलती से अपराधी बनना और फिर उसका अंत, यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी. संजू बाबा की बेहतरीन एक्टिंग इसे मस्ट-वॉच बनाती है.
5.Once Upon a Time in Mumbaai- Prime Video
यह फिल्म 70 के दशक के मुंबई की याद दिलाती है. हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे किरदारों से प्रेरित यह कहानी स्टाइल, डायलॉग और एक्शन का बेहतरीन मिश्रण है. सुल्तान मिर्जा के रूप में अजय देवगन की एक्टिंग आपका दिल जीत लेगी.
6.D Company on OTT
अंडरवर्ल्ड की बारीकियों और दाऊद इब्राहिम के उदय को देखने के लिए यह फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री जैसा अनुभव देती है. 'ओ रोमियो' देखने से पहले अपराध जगत की राजनीति को समझने के लिए यह एक अच्छी फिल्म है.
