22 साल का करियर और 19 Flop फिल्में! क्या कबीर सिंह के बाद O’Romeo बनेगा Shahid Kapoor का अगला टर्निंग पॉइंट?

Pragya Bharti | Feb 13, 2026, 12:05 PM IST
1.O Romeo Box Office Expectations
बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर अपनी नई फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर सुर्खियों में हैं. लगभग दो दशक से अधिक लंबे करियर में शाहिद ने कई बार अपनी अभिनय क्षमता को साबित किया है, लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताते हैं कि उनका सफर काफी चैलेंजिंग रहा है. करीब 22 साल के करियर में शाहिद की 19 फिल्में फ्लॉप रही हैं. ऐसे में 'ओ रोमियो' उनके लिए करियर का एक अहम टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है या नहीं, आइए इस बारे में जान लेते हैं.
2.चॉकलेटी हीरो ने इश्क विश्क से किया था डेब्यू
शाहिद कपूर ने साल 2003 में फिल्म 'इश्क विश्क' से बॉलीवुड में कदम रखा था. फिल्म औसत रही, लेकिन उस समय अभिनेता को 'चॉकलेटी बॉय' के रूप में पहचान मिली. इसके बाद 'विवाह' और 'जब वी मेट' जैसी फिल्मों ने उन्हें सफलता का स्वाद चखाया. 'कमीने', 'हैदर' और 'उड़ता पंजाब' जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई, लेकिन इनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी कमाई नहीं कर सकीं.
3.'कबीर सिंह' का ऐतिहासिक धमाका
साल 2018 में 'पद्मावत' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद, 2019 में आई 'कबीर सिंह' शाहिद के करियर की सबसे बड़ी सोलो हिट बनी. इस फिल्म ने उन्हें 300 करोड़ क्लब में शामिल किया और दर्शकों के बीच उनके 'इंटेंस' किरदार का जादू सिर चढ़कर बोला. हालांकि, इसके बाद की फिल्मों में वे वैसा ही कमाल दोबारा नहीं दोहरा पाए.
4.'ओ रोमियो' में शाहिद की एक्टिंग
विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी 'ओ रोमियो' आज रिलीज हो गई है. फिल्म से उम्मीदें इसलिए भी अधिक हैं क्योंकि इसमें शाहिद के साथ सितारों की लंबी फौज है. यह फिल्म एक रोमांटिक-ड्रामा है जिसमें जबरदस्त एक्शन और इमोशनल ट्विस्ट का तड़का लगाया गया है. अब सवाल यह है कि क्या यह फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल होगी और क्या शाहिद एक बार फिर 'कबीर सिंह' जैसी ऐतिहासिक सफलता दर्ज कर पाएंगे?
5.क्या इतिहास दोहरा पाएंगे शाहिद?
विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी पहले भी 'हैदर' और 'कमीने' जैसी यादगार फिल्में दे चुकी है. 'ओ रोमियो' का ट्रेलर पहले ही सोशल मीडिया पर धूम मचा चुका है. आज रिलीज हो रही 'O'Romeo' का मुकाबला किसी बड़ी फिल्म से नहीं है, जिसका फायदा इसे मिल सकता है. अगर फिल्म की कहानी दर्शकों को पसंद आती है, तो यह शाहिद के करियर का दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है.