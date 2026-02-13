22 साल का करियर और 19 Flop फिल्में! क्या कबीर सिंह के बाद O’Romeo बनेगा Shahid Kapoor का अगला टर्निंग पॉइंट?

1 . O Romeo Box Office Expectations

बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर अपनी नई फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर सुर्खियों में हैं. लगभग दो दशक से अधिक लंबे करियर में शाहिद ने कई बार अपनी अभिनय क्षमता को साबित किया है, लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताते हैं कि उनका सफर काफी चैलेंजिंग रहा है. करीब 22 साल के करियर में शाहिद की 19 फिल्में फ्लॉप रही हैं. ऐसे में 'ओ रोमियो' उनके लिए करियर का एक अहम टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है या नहीं, आइए इस बारे में जान लेते हैं.