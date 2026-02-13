O’Romeo ही नहीं, Shahid Kapoor की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली इन 5 फिल्मों ने भी हिलाया था बॉक्स ऑफिस

खड़ा हो जाऊंगा लेकिन गाऊंगा नहीं- मसूद, वंदे मातरम् पर इमरान मसूद का बयान, अरशद मदनी ने जो कहा वो सही- मसूद | लखनऊ में कार हादसे का CCTV सामने आया, तेज रफ्तार कार लोगों को कुचलते हुए निकली, 12वीं का छात्र चला रहा था तेज रफ्तार कार, कार सवार ने 6 लोगों को रौंदा, एक की मौत, लखनऊ-हादसे में 6 साल के बच्चे की मौत, कार सवार ने 6 लोगों को रौंदा, एक की मौत, लखनऊ-हादसे में 6 साल के बच्चे की मौत | मेरठ में शावेज राणा ने लगाई गुहार, हिंदू संगठनों का लव जिहाद का आरोप, शावेज ने शादी हो जाने की गुहार लगाई, 'शावेज की आकांक्षा से शादी होनी थी' | अरशद मदनी पर गिरिराज सिंह का पलटवार, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं- गिरिराज सिंह, 'वंदे मातरम आजादी की लड़ाई को दिखाता है', 'मदनी हो या कोई और कानून से ऊपर नहीं'
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 13, 2026, 10:24 AM IST
1.O Romeo Shahid Kapoor 5 best Film
13 फरवरी को सिनेमाघरों में 'ओ'रोमियो' की रिलीज के साथ ही शाहिद कपूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. पिछले कुछ वर्षों में, एक्टर ने रोमांटिक-ड्रामा, एक्शन-एंटरटेनर और कंटेंट बेस्ड कई फिल्मों में दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीता था. भव्य ऐतिहासिक फिल्मों से लेकर गहन चरित्र-प्रधान भूमिकाओं तक, शाहिद ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है. उनकी आगामी फिल्म को लेकर बढ़ती उत्सुकता के बीच, आइए उनकी विश्व स्तर पर सबसे अधिक कमाई करने वाली 5 फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.
2.Padmaavat (2018)
इस सूची में सबसे ऊपर संजय लीला भंसाली की ऐतिहासिक कृति 'पद्मावत' है. इस भव्य फिल्म में शाहिद कपूर ने महारावल रतन सिंह का किरदार निभाया था और उनके साथ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी नजर आए थे. बड़े पैमाने पर बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 585 करोड़ रुपये की कमाई की. सिनेमाघरों में इसकी जबरदस्त सफलता ने इसे शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया.
3.Kabir Singh (2019)
संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित फिल्म 'कबीर सिंह' शाहिद कपूर के करियर की एक बड़ी व्यावसायिक उपलब्धि साबित हुई. कियारा आडवाणी के साथ मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर ने इस रोमांटिक ड्रामा में एक परेशान सर्जन का किरदार निभाया. फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई और इसने दुनिया भर में लगभग 377 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. यह फिल्म उनके करियर के सबसे चर्चित प्रदर्शनों में से एक मानी जाती है.
4.Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya (2024)
अमित जोशी और आराधना साह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में शाहिद ने कृति सैनन के साथ काम किया था. फिल्म में रोमांस और साइंस फिक्शन का बेहतरीन मिश्रण था और इसने युवा दर्शकों का दिल जीत लिया. सिनेमाघरों में रिलीज के दौरान फिल्म ने विश्व स्तर पर लगभग 140.8 करोड़ रुपये कमाए. इस फिल्म ने शाहिद की फिल्मोग्राफी में एक और व्यावसायिक सफलता जोड़ दी.
5.R.. Rajkumar (2013)
प्रभु देवा की एक्शन एंटरटेनर फिल्म 'आर... राजकुमार' में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक दमदार अवतार में नजर आए. इस फिल्म में भरपूर एक्शन सीक्वेंस थे. मूवी ने दुनिया भर में लगभग 100.2 करोड़ रुपये कमाए. इस व्यावसायिक सफलता ने एक्शन जॉनर में शाहिद की स्थिति को और मजबूत किया.
6.Udta Punjab (2016)
अभिषेक चौबे द्वारा निर्देशित 'उड़ता पंजाब' ने पंजाब राज्य में नशे की लत के मुद्दे को उठाया. इस फिल्म में शाहिद ने रॉकस्टार टॉमी सिंह उर्फ गबरू का किरदार निभाया, जिसमें आलिया भट्ट, करीना कपूर खान और दिलजीत दोसांझ भी थे. फिल्म ने वैश्विक स्तर पर लगभग 97.05 करोड़ रुपये कमाए. फिर, इस फिल्म को खूब सराहा गया.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से