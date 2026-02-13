FacebookTwitterYoutubeInstagram
Ranveer Singh को किसने दी थी धमकी, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है कनेक्शन? सच का हुआ खुलासा

सेलेब्स की वायरल वेट लॉस इंजेक्शन Mounjaro क्या है? जो डायबिटज में भी इफेक्टिव है, क्या ये सच में सेफ है? या...

ब्रिटिश काल के साउथ ब्लॉक से Seva Teerth में स्थानांतरित हो रहा पीएमओ, 125 साल बाद PM Modi आज करेंगे उद्घाटन

22 साल का करियर और 19 Flop फिल्में! क्या कबीर सिंह के बाद O'Romeo बनेगा Shahid Kapoor का अगला टर्निंग पॉइंट?

भारत में SC-ST और OBC से कितने IAS-IPS और IFS अफसर हैं? सरकार ने संसद में रखा पूरा आंकड़ा

O'Romeo ही नहीं, Shahid Kapoor की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली इन 5 फिल्मों ने भी हिलाया था बॉक्स ऑफिस

O’Romeo ही नहीं, Shahid Kapoor की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली इन 5 फिल्मों ने भी हिलाया था बॉक्स ऑफिस

O’Romeo Release: आज यानी 13 फरवरी को थिएटर में ओ रोमिओ रिलीज होने वाली है. इससे शाहिद कपूर के फैंस को काफी उम्मीदें हैं. फिल्म में शाहिद की दमदार एक्शन देखने के लिए लोग बेताब हैं. ऐसे में, चलिए हम आपको एक्टर की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली कुछ फिल्मों के बारे में जान लेते हैं.

Pragya Bharti | Feb 13, 2026, 10:24 AM IST

1.O Romeo Shahid Kapoor 5 best Film

O Romeo Shahid Kapoor 5 best Film
1

13 फरवरी को सिनेमाघरों में 'ओ'रोमियो' की रिलीज के साथ ही शाहिद कपूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. पिछले कुछ वर्षों में, एक्टर ने रोमांटिक-ड्रामा, एक्शन-एंटरटेनर और कंटेंट बेस्ड कई फिल्मों में दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीता था. भव्य ऐतिहासिक फिल्मों से लेकर गहन चरित्र-प्रधान भूमिकाओं तक, शाहिद ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है. उनकी आगामी फिल्म को लेकर बढ़ती उत्सुकता के बीच, आइए उनकी विश्व स्तर पर सबसे अधिक कमाई करने वाली 5 फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

2.Padmaavat (2018)

Padmaavat (2018)
2

इस सूची में सबसे ऊपर संजय लीला भंसाली की ऐतिहासिक कृति 'पद्मावत' है. इस भव्य फिल्म में शाहिद कपूर ने महारावल रतन सिंह का किरदार निभाया था और उनके साथ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी नजर आए थे. बड़े पैमाने पर बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 585 करोड़ रुपये की कमाई की. सिनेमाघरों में इसकी जबरदस्त सफलता ने इसे शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया.
 

3.Kabir Singh (2019)

Kabir Singh (2019)
3

संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित फिल्म 'कबीर सिंह' शाहिद कपूर के करियर की एक बड़ी व्यावसायिक उपलब्धि साबित हुई. कियारा आडवाणी के साथ मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर ने इस रोमांटिक ड्रामा में एक परेशान सर्जन का किरदार निभाया. फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई और इसने दुनिया भर में लगभग 377 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. यह फिल्म उनके करियर के सबसे चर्चित प्रदर्शनों में से एक मानी जाती है.

4.Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya (2024)

Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya (2024)
4

अमित जोशी और आराधना साह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में शाहिद ने कृति सैनन के साथ काम किया था. फिल्म में रोमांस और साइंस फिक्शन का बेहतरीन मिश्रण था और इसने युवा दर्शकों का दिल जीत लिया. सिनेमाघरों में रिलीज के दौरान फिल्म ने विश्व स्तर पर लगभग 140.8 करोड़ रुपये कमाए. इस फिल्म ने शाहिद की फिल्मोग्राफी में एक और व्यावसायिक सफलता जोड़ दी.

TRENDING NOW

5.R.. Rajkumar (2013)

R.. Rajkumar (2013)
5

प्रभु देवा की एक्शन एंटरटेनर फिल्म 'आर... राजकुमार' में शाहिद कपूर, सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक दमदार अवतार में नजर आए. इस फिल्म में भरपूर एक्शन सीक्वेंस थे. मूवी ने दुनिया भर में लगभग 100.2 करोड़ रुपये कमाए. इस व्यावसायिक सफलता ने एक्शन जॉनर में शाहिद की स्थिति को और मजबूत किया.

6.Udta Punjab (2016)

Udta Punjab (2016)
6

अभिषेक चौबे द्वारा निर्देशित 'उड़ता पंजाब' ने पंजाब राज्य में नशे की लत के मुद्दे को उठाया. इस फिल्म में शाहिद ने रॉकस्टार टॉमी सिंह उर्फ ​​गबरू का किरदार निभाया, जिसमें आलिया भट्ट, करीना कपूर खान और दिलजीत दोसांझ भी थे. फिल्म ने वैश्विक स्तर पर लगभग 97.05 करोड़ रुपये कमाए. फिर, इस फिल्म को खूब सराहा गया.
