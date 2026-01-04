नूपुर सेनन या मंगेतर स्टेबिन बेन, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की नेटवर्थ और लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में

3 . नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन में कौन है ज्यादा अमीर?

3

सफलता के मामले में दोनों ही अपनी-अपनी फील्ड में शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं. स्टेबिन आज के टॉप सिंगर्स में से एक हैं. उनके पास मुंबई में ₹6.67 करोड़ का आलीशान डुप्लेक्स घर और ₹7.25 करोड़ की लग्जरी कारों का कलेक्शन है, जिसमें लैम्बोर्गिनी उरुस भी शामिल है. नूपुर की अनुमानित नेटवर्थ लगभग ₹16 से ₹17 करोड़ के बीच है. उनकी कमाई का जरिया म्यूजिक वीडियो (जैसे 'फिल्हाल'), फिल्में ('टाइगर नागेश्वर राव') और ब्रांड एंडोर्समेंट हैं. फिलहाल नेटवर्थ और प्रॉपर्टी के मामले में स्टेबिन बेन ही नूपुर से आगे चल रहे हैं.