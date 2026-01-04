नूपुर सेनन या मंगेतर स्टेबिन बेन, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की नेटवर्थ और लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 04, 2026, 01:41 PM IST
1.Nupur Sanon and Stebin Ben Networth and lifestyle
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है. उनकी छोटी बहन नूपुर सेनन ने अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन के साथ सगाई कर ली है. इस ड्रीमी प्रपोजल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. प्रपोजल एक आलीशान यॉट पर हुआ, जहां स्टेबिन ने घुटनों पर बैठकर नूपुर को अंगूठी पहनाई.
2.नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन में कौन है बड़ा?
सगाई के बाद फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल उनकी उम्र को लेकर है. स्टेबिन बेन का जन्म 9 मार्च 1993 को हुआ था, यानी जनवरी 2026 तक इनकी उम्र 32 वर्ष है. नूपुर सेननका जन्म 15 दिसंबर 1993 को हुआ था, इस लिहाज से नूपुर भी अभी 32 वर्ष की हैं. स्टेबिन उम्र में नूपुर से केवल 9 महीने बड़े हैं. दोनों एक ही उम्र के हैं, इसलिए उनके बीच कोई बड़ा एज-गैप नहीं है.
3.नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन में कौन है ज्यादा अमीर?
सफलता के मामले में दोनों ही अपनी-अपनी फील्ड में शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं. स्टेबिन आज के टॉप सिंगर्स में से एक हैं. उनके पास मुंबई में ₹6.67 करोड़ का आलीशान डुप्लेक्स घर और ₹7.25 करोड़ की लग्जरी कारों का कलेक्शन है, जिसमें लैम्बोर्गिनी उरुस भी शामिल है. नूपुर की अनुमानित नेटवर्थ लगभग ₹16 से ₹17 करोड़ के बीच है. उनकी कमाई का जरिया म्यूजिक वीडियो (जैसे 'फिल्हाल'), फिल्में ('टाइगर नागेश्वर राव') और ब्रांड एंडोर्समेंट हैं. फिलहाल नेटवर्थ और प्रॉपर्टी के मामले में स्टेबिन बेन ही नूपुर से आगे चल रहे हैं.
4.नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की कब है शादी?
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कपल 11 जनवरी 2026 को राजस्थान के उदयपुर में एक ग्रैंड पैलेस में शादी के बंधन में बंधेगा. यह एक प्राइवेट फंक्शन होगा जिसमें परिवार और बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे.
5.सगाई की रिंग की खूब हो रही चर्चा
नूपुर की सगाई की अंगूठी (Marquise-cut diamond) की कीमत लगभग ₹8.32 लाख बताई जा रही है. यह दिखने में खूबसूरत और यूनिक है. सिंगर स्टेबिन नें खास अंदाज में अपनी होने वाली पत्नी को प्रपोज किया था.
6.नूपुर और स्टेबिन की जोड़ी
नूपुर और स्टेबिन की जोड़ी न केवल प्यार बल्कि सफलता के मामले में भी एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती है. फैंस अब कृति सेनन की बहन की इस 'रॉयल वेडिंग' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
