FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सतर्क हो जाओ… वेनेजुएला के राष्ट्रपति 'मादुरो' को अगवा करने के बाद ट्रंप ने इस देश को दी खुली धमकी

सतर्क हो जाओ… वेनेजुएला के राष्ट्रपति 'मादुरो' को अगवा करने के बाद ट्रंप ने इस देश को दी खुली धमकी

Black Thread knotting Rule: लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?

लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?

Stress Risk: ये 6 रोज की आदतें आपके स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, अनजाने में ही आप बढ़ा रहे होते हैं कोर्टिसोल हार्मोन

ये 6 रोज की आदतें आपके स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, अनजाने में ही आप बढ़ा रहे होते हैं कोर्टिसोल हार्मोन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Jay Bhanushali और Mahhi Vij की कहां हुई थी पहली मुलाकात? एक-दूजे से कब मिले थे ये कपल, जानें किसने रखी थी दिल की बात..

Jay Bhanushali और Mahhi Vij की कहां हुई थी पहली मुलाकात? एक-दूजे से कब मिले थे ये कपल, जानें किसने रखी थी दिल की बात..

Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding: कृति सेनन के घर जल्द आएगी बारात, बहन नूपुर व स्टेबिन बेन की इस शहर में होगी शादी

कृति सेनन के घर जल्द आएगी बारात, बहन नूपुर व स्टेबिन बेन की इस शहर में होगी शादी

Edible Flowers: वो 10 फूल, जिन्हें खाया जा सकता है! भारतीय रसोई में सदियों से हो रहा इनका इस्तेमाल

Edible Flowers: वो 10 फूल, जिन्हें खाया जा सकता है! भारतीय रसोई में सदियों से हो रहा इनका इस्तेमाल

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding: कृति सेनन के घर जल्द आएगी बारात, बहन नूपुर व स्टेबिन बेन की इस शहर में होगी शादी

Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और गायक स्टेबिन बेन 11 जनवरी 2026 को उदयपुर में शादी करेंगे. यह एक निजी समारोह होगा, जिसके बाद 13 जनवरी को मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन होगा.

Pragya Bharti | Jan 04, 2026, 02:53 PM IST

1.Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding

Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding
1

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन के घर में जल्द ही शहनाइयां गूंजने वाली हैं. काफी समय से चले आ रहे अटकलों के दौर के बाद अब यह साफ हो गया है कि उनकी छोटी बहन, अभिनेत्री और गायिका नूपुर सेनन, मशहूर गायक स्टेबिन बेन के साथ विवाह के बंधन में बंधने जा रही हैं. यह शादी साल 2026 की शुरुआत की सबसे चर्चित शादियों में से एक होने वाली है. 

Advertisement

2.इस शहर में सजेगा शादी का मंडप

इस शहर में सजेगा शादी का मंडप
2

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, नूपुर और स्टेबिन ने अपनी शादी के लिए 11 जनवरी 2026 की तारीख तय की है. शादी के लिए राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर को चुना गया है. यह समारोह तीन दिनों तक चलेगा, जिसमें हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसे पारंपरिक प्री-वेडिंग फंक्शन शामिल होंगे.

3.एक 'प्राइवेट' और खास समारोह

एक 'प्राइवेट' और खास समारोह
3

उदयपुर में होने वाली यह शादी पूरी तरह से 'प्राइवेट' होगी. कपल ने इसे एक 'क्लोज-निट' इवेंट रखने का फैसला किया है, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि शादी की गोपनीयता बनी रहे. सूत्र बताते हैं कि नूपुर और स्टेबिन अपनी शादी को किसी बड़े ग्लैमरस इवेंट के बजाय एक शांत और पारिवारिक उत्सव बनाना चाहते हैं.

4.मुंबई में होगा सितारों का जमावड़ा

मुंबई में होगा सितारों का जमावड़ा
4

उदयपुर में निजी तौर पर शादी की रस्में पूरी करने के बाद, यह जोड़ा 13 जनवरी को मुंबई में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित करेगा. इस रिसेप्शन में फिल्म जगत और म्यूजिक इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारों के शामिल होने की उम्मीद है. यह आयोजन खासतौर पर इंडस्ट्री के सहकर्मियों और दोस्तों के लिए रखा गया है.

TRENDING NOW

5. बहन कृति सेनन की अहम भूमिका

बहन कृति सेनन की अहम भूमिका
5

नूपुर की बड़ी बहन कृति सेनन अपनी छोटी बहन की शादी को लेकर काफी भावुक और उत्साहित हैं. बताया जा रहा है कि कृति ने अपने बिजी शूटिंग शेड्यूल से खास ब्रेक लिया है ताकि वे शादी की हर छोटी-बड़ी तैयारी में हाथ बंटा सकें. वे पूरे समारोह के दौरान अपनी बहन के साथ साये की तरह मौजूद रहेंगी.

6.Nupur Sanon and Stebin Ben Relationship

Nupur Sanon and Stebin Ben Relationship
6

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन को अक्सर वैकेशन्स और पार्टियों में साथ देखा जाता रहा है. हालांकि, उन्होंने अपने रिश्ते पर आधिकारिक बयान देने से हमेशा परहेज किया, लेकिन अब उदयपुर में होने वाली यह भव्य शादी उनके प्यार की कहानी को एक नया और खूबसूरत मोड़ देने जा रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Jay Bhanushali और Mahhi Vij की कहां हुई थी पहली मुलाकात? एक-दूजे से कब मिले थे ये कपल, जानें किसने रखी थी दिल की बात..
Jay Bhanushali और Mahhi Vij की कहां हुई थी पहली मुलाकात? एक-दूजे से कब मिले थे ये कपल, जानें किसने रखी थी दिल की बात..
Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding: कृति सेनन के घर जल्द आएगी बारात, बहन नूपुर व स्टेबिन बेन की इस शहर में होगी शादी
कृति सेनन के घर जल्द आएगी बारात, बहन नूपुर व स्टेबिन बेन की इस शहर में होगी शादी
Edible Flowers: वो 10 फूल, जिन्हें खाया जा सकता है! भारतीय रसोई में सदियों से हो रहा इनका इस्तेमाल
Edible Flowers: वो 10 फूल, जिन्हें खाया जा सकता है! भारतीय रसोई में सदियों से हो रहा इनका इस्तेमाल
Mahhi Vij-Jay Bhanushali ने कंफर्म किया तलाक! खत्म हुआ 14 साल का साथ, जानें किसके साथ रहेगी बेटी तारा
Mahhi Vij-Jay Bhanushali ने कंफर्म किया तलाक! खत्म हुआ 14 साल का साथ, जानें किसके साथ रहेगी बेटी तारा
नूपुर सेनन या मंगेतर स्टेबिन बेन, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की नेटवर्थ और लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में
नूपुर सेनन या मंगेतर स्टेबिन बेन, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की नेटवर्थ और लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में
MORE
Advertisement
धर्म
2026 Predictions: हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना है? जो होने वाला है उसे पढ़कर ही आपको पसीना आ जाएगा
हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना होने वाला है? ये भविष्यवाणियां पढ़कर पसीने से तर-बतर हो जाएंगे आप
Rashifal 3 January 2026: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
Rashifal 3 January 2026: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन  
इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां ब्लेम गेम खेलने में होती हैं माहिर, कही जाती हैं ड्रामा क्वीन
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
MORE
Advertisement