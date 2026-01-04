Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding: कृति सेनन के घर जल्द आएगी बारात, बहन नूपुर व स्टेबिन बेन की इस शहर में होगी शादी

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 04, 2026, 02:53 PM IST
1.Nupur Sanon-Stebin Ben Wedding
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन के घर में जल्द ही शहनाइयां गूंजने वाली हैं. काफी समय से चले आ रहे अटकलों के दौर के बाद अब यह साफ हो गया है कि उनकी छोटी बहन, अभिनेत्री और गायिका नूपुर सेनन, मशहूर गायक स्टेबिन बेन के साथ विवाह के बंधन में बंधने जा रही हैं. यह शादी साल 2026 की शुरुआत की सबसे चर्चित शादियों में से एक होने वाली है.
2.इस शहर में सजेगा शादी का मंडप
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, नूपुर और स्टेबिन ने अपनी शादी के लिए 11 जनवरी 2026 की तारीख तय की है. शादी के लिए राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर को चुना गया है. यह समारोह तीन दिनों तक चलेगा, जिसमें हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसे पारंपरिक प्री-वेडिंग फंक्शन शामिल होंगे.
3.एक 'प्राइवेट' और खास समारोह
उदयपुर में होने वाली यह शादी पूरी तरह से 'प्राइवेट' होगी. कपल ने इसे एक 'क्लोज-निट' इवेंट रखने का फैसला किया है, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि शादी की गोपनीयता बनी रहे. सूत्र बताते हैं कि नूपुर और स्टेबिन अपनी शादी को किसी बड़े ग्लैमरस इवेंट के बजाय एक शांत और पारिवारिक उत्सव बनाना चाहते हैं.
4.मुंबई में होगा सितारों का जमावड़ा
उदयपुर में निजी तौर पर शादी की रस्में पूरी करने के बाद, यह जोड़ा 13 जनवरी को मुंबई में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित करेगा. इस रिसेप्शन में फिल्म जगत और म्यूजिक इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारों के शामिल होने की उम्मीद है. यह आयोजन खासतौर पर इंडस्ट्री के सहकर्मियों और दोस्तों के लिए रखा गया है.
5. बहन कृति सेनन की अहम भूमिका
नूपुर की बड़ी बहन कृति सेनन अपनी छोटी बहन की शादी को लेकर काफी भावुक और उत्साहित हैं. बताया जा रहा है कि कृति ने अपने बिजी शूटिंग शेड्यूल से खास ब्रेक लिया है ताकि वे शादी की हर छोटी-बड़ी तैयारी में हाथ बंटा सकें. वे पूरे समारोह के दौरान अपनी बहन के साथ साये की तरह मौजूद रहेंगी.
6.Nupur Sanon and Stebin Ben Relationship
नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन को अक्सर वैकेशन्स और पार्टियों में साथ देखा जाता रहा है. हालांकि, उन्होंने अपने रिश्ते पर आधिकारिक बयान देने से हमेशा परहेज किया, लेकिन अब उदयपुर में होने वाली यह भव्य शादी उनके प्यार की कहानी को एक नया और खूबसूरत मोड़ देने जा रही है.
