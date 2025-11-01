November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी मचेगा धमाल

1 . November OTT Release list

November OTT Releases: नवंबर का महीना ओटीटी दर्शकों के लिए जबरदस्त रहने वाला है. दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म ढेर सारी नई वेब सीरीज और फिल्म लेकर आ रहे हैं. इस महीने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) और सोनी लिव (SonyLIV) जैसे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को थ्रिलर, ड्रामा, सस्पेंस, एक्शन और इमोशन का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. एक तरफ थ्रिलर और सस्पेंस से भरे शोज होंगे, तो दूसरी तरफ कॉमेडी और एक्शन से लबालब फिल्में. इसका मतलब साफ है कि नवंबर में मनोरंजन की कोई कमी नहीं होने वाली है.