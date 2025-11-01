FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

पंजाबी गायक गैरी संधू के गाने पर विवाद, धार्मिक भजन को तोड़ मरोड़ कर गाना पेश किया

IND vs AUS: मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के लड़खड़ाने और हार के हैं ये 5 कारण

मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के लड़खड़ाने और हार के हैं ये 5 कारण

‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए भारत की पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की अनोखी पहल

‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की पहल

बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल

बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल

November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी मचेगा धमाल

November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी मचेगा धमाल

6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल

6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल

Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

एंटरटेनमेंट

November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी मचेगा धमाल

November OTT Releases: नवंबर में OTT पर थ्रिलर, सस्पेंस, ड्रामा और एक्शन की बौछार होने वाली है, क्योंकि इस महीने नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और सोनी लिव पर आप कई बड़ी फिल्में और सीरीज देखेंगे. इनमें महारानी 4- फैमिली मैन 3 से लेकर बारामूला और जॉली एलएल बी 3 तक जैसी बड़ी वेब सीरीज शामिल हैं.

Pragya Bharti | Nov 01, 2025, 09:31 AM IST

1.November OTT Release list

November OTT Release list
1

November OTT Releases: नवंबर का महीना ओटीटी दर्शकों के लिए जबरदस्त रहने वाला है. दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म ढेर सारी नई वेब सीरीज और फिल्म लेकर आ रहे हैं. इस महीने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) और सोनी लिव (SonyLIV) जैसे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को थ्रिलर, ड्रामा, सस्पेंस, एक्शन और इमोशन का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. एक तरफ थ्रिलर और सस्पेंस से भरे शोज होंगे, तो दूसरी तरफ कॉमेडी और एक्शन से लबालब फिल्में. इसका मतलब साफ है कि नवंबर में मनोरंजन की कोई कमी नहीं होने वाली है.

2.Baramulla OTT Release Date

Baramulla OTT Release Date
2

इस बार नवंबर की शुरुआत थ्रिलर से होगी, क्योंकि 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर'बारामूला' की सीरीज आने वाली है, जो कश्मीर के बर्फ से ढके शहर में एक छोटे बच्चे के रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानी पर आधारित है. मूवी में डीएसपी रिदवान सैय्यद जब इस केस की जांच शुरू करते हैं, तो उन्हें गांव की अजीब घटनाओं और अपने अतीत से जूझना पड़ता है.

3.Maharani 4 OTT Release SolyLiv

Maharani 4 OTT Release SolyLiv
3

हुमा कुरैशी अपने दमदार किरदार रानी भारती के साथ 'महारानी सीजन 4' में  7 नवंबर को SonyLIV पर लौट रही हैं. पिछले सीजन में राज्य की राजनीति में जलवा दिखाने के बाद, इस बार एक्ट्रेस राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाली हैं. इस सीजन में उनके सामने देश के प्रधानमंत्री होंगे. साथ ही, फिल्म में सत्ता की कुर्सी, साजिश और रणनीति इस बार डबल लेवल पर होने वाली है.

4.Delhi Crime 3 OTT Release Date

Delhi Crime 3 OTT Release Date
4

शेफाली शाह एक बार फिर डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी बनकर 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' में नजर आने वाली हैं. यह फिल्म 13 नवंबर को Netflix पर रिलीज होने को तैयार है. पहले दो सीजन की शानदार सफलता के बाद, इस बार कहानी और भी इंटेंस होने वाली है. वर्तिका इस बार एक बड़े मानव तस्करी रैकेट से भिड़ने वाली हैं.

5.Jolly LLB 3 OTT Release Date

Jolly LLB 3 OTT Release Date
5

'जॉली एलएलबी 3' में एक बार फिर आपको अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी दिखने वाली है. ये फिल्म 14 नवंबर को आप Netflix/ Disney+ Hotstar पर देख सकते हैं. कोर्टरूम में धमाल मचाने के साथ इस फिल्म में कॉमेडी, इमोशन और सच्चाई की लड़ाई दिखाई गई है, जिसे सिनेमाघरों में मिस करने वाले दर्शक अब ओटीटी पर देख सकते हैं.

6.The Family Man 3 OTT Releases Date.

The Family Man 3 OTT Releases Date.
6

मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी बनकर 'फैमिली मैन सीजन 3' में नजर आएंगे. जासूसी और एक्शन से भरपूर यह फिल्म 21 नवंबर को आप Amazon Prime Video में देख सकते हैं. इस बार उनका मिशन और भी खतरनाक है. एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ देश के लिए जान दांव पर लगाने का कर्तव्य दिखाया गया है. जासूसी, एक्शन और इमोशन से भरा ये सीजन पिछले दोनों से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है.

7.Stranger Things 5 OTT Release Date

Stranger Things 5 OTT Release Date
7

दुनिया की सबसे पॉपुलर सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' अब 26 नवंबर को Netflix पर देख सकते हैं. फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि इसके आखिरी सीजन का पार्ट 1 रिलीज होने जा रहा है. हॉकिन्स की दुनिया में रहस्यों, मॉन्स्टर्स और इमोशनल ट्विस्ट्स और भी बड़े होने वाले हैं.

8.Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari
8

नवंबर में थिएटर में रिलीज हुई फिल्में भी ओटीटी पर दिखेंगी. जाह्नवी कपूर, वरुण धवन, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' दशहरा पर रिलीज होने के बाद अह 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है. इसके अलावा, नवंबर के महीने में कई ओरिजिनल ओटीटी शोज भी रिलीज होंगे, जिनमें 'बारामूला', 'महारानी सीजन 4' और 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' प्रमुख हैं.

