ओंकार, दहाड़ता शेर और गुरु गोविंद सिंह से कनेक्शन... तस्वीरों में देखें रणबीर कपूर की 35.88 लाख रुपये की घड़ी में क्या खास?

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Jaya Pandey | Oct 23, 2026, 11:52 AM IST
1.तेलुगु प्री-रिलीज इवेंट में रणबीर कपूर की अनोखी घड़ी
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' अपनी स्टारकास्ट, भव्यता के साथ अपनी छोटी से छोटी बात को लेकर भी लगातार सुर्खियों में है. फिल्म के 4000 करोड़ के बजट के बारे में खूब बातें हो रही हैं. इस बीच 19 अक्टूबर 2026 को हैदराबाद में आयोजित फिल्म के तेलुगु प्री-रिलीज इवेंट में रणबीर कपूर की एक खास एक्सेसरी ने भी लोगों का ध्यान खींच लिया. एक्टर इस इवेंट में नीले रंग की एक शानदार घड़ी पहने नजर आए. यह घड़ी सिर्फ उनके स्टाइल का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसके डिजाइन में सिख विरासत और खालसा परंपरा से जुड़े प्रतीकों को भी जगह दी गई है. घड़ी की कीमत भी लोगों को हैरान करने के लिए काफी है.
(All Images: World Of Ramayana Youtube)
2.रणबीर कपूर की घड़ी की कीमत कितनी है?
रणबीर कपूर ने हैदराबाद में रामायण के प्री-रिलीज इवेंट में लग्जरी वॉच ब्रांड जैकब एंड कंपनी की एपिक X शेर-ए-पंजाब एडिशन घड़ी पहनी थी. लग्जरी वॉच रिटेलर चेन Ethos Watches की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, इस घड़ी की कीमत ₹35,88,000 है. यह कोई आम घड़ी नहीं है बल्कि यह खास डिजाइन के साथ सीमित संख्या में तैयार किया गया एक लग्जरी टाइमपीस है. इस घड़ी की सबसे खास बात यह है कि दुनिया भर में इसके सिर्फ 50 पीस बनाए गए हैं.
3.गुरु गोबिंद सिंह जी से क्या है इस घड़ी का कनेक्शन?
जैकब एंड कंपनी की एपिक X शेर-ए-पंजाब एडिशन वॉच सिख विरासत और पंजाब की गौरवशाली परंपरा से प्रेरित है. इसके डिजाइन में ऐसे प्रतीकों को जगह दी गई है, जो सिख धर्म की आस्था, एकता, साहस और सेवा की भावना को दर्शाते हैं. कंपनी के मुताबिक, इस घड़ी को गुरु गोबिंद सिंह जी और खालसा परंपरा को श्रद्धांजलि देने वाले स्पेशल क्रिएशन के तौर पर पेश किया गया है. गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के दसवें गुरु थे. उन्होंने 1699 में बैसाखी के अवसर पर खालसा पंथ की स्थापना की थी.
4.घड़ी में कौन-कौन से हैं खास निशान?
शेर-ए-पंजाब एडिशन वॉच में तीन खास निशान दिखाई देते हैं. पहला है एक ओंकार. यह ईश्वर की एकता का प्रतीक है. दूसरा है दहाड़ता हुआ शेर. यह शक्ति, साहस और निडर नेतृत्व को दर्शाता है. तीसरा निशान खंडा है. यह सिख धर्म की पहचान से जुड़ा एक अहम प्रतीक है. इसके जरिए आध्यात्मिकता, साहस और न्याय की भावना को दर्शाया गया है. घड़ी के अंदरूनी बेजल पर 'सत श्री अकाल' शब्द भी अंकित हैं, जो सिख परंपरा में खास महत्व रखते हैं.
5.टाइटेनियम से बनी है रणबीर की यह घड़ी
रणबीर कपूर की घड़ी को खास बनाने में इसके मटीरियल और डिजाइन का भी बड़ा योगदान है. जैकब एंड कंपनी एपिक X शेर-ए-पंजाब एडिशन में 44 मिलीमीटर का सैंडब्लास्टेड टाइटेनियम केस दिया गया है. टाइटेनियम मजबूत होने के साथ हल्का भी होता है. इस वजह से घड़ी का आकार बड़ा होने के बावजूद इसे पहनना आरामदायक रहता है. इसकी मोटाई करीब 12.3 मिलीमीटर है. घड़ी के डायल में स्केलेटन डिजाइन दिया गया है जिससे अंदर के मौजूद मैकेनिकल हिस्सों को देखा जा सकता है.
6.नीले रंग की स्ट्रैप देती है स्पोर्टी लुक
रणबीर कपूर की घड़ी में हनीकॉम्ब बनावट वाली नीली रबर स्ट्रैप दी गई है. यह स्ट्रैप घड़ी को स्पोर्टी लुक देती है. वहीं टाइटेनियम पिन बकल की मदद से इसे कलाई पर सुरक्षित तरीके से बांधा जा सकता है. घड़ी में रात के वक्त समय देखने में मदद के लिए चमकने वाली बैटन स्टाइल की सुइयां भी दी गई हैं. इसका डिजाइन एक तरफ आधुनिक और स्पोर्टी है, तो दूसरी तरफ इसमें सिख विरासत से जुड़े पारंपरिक प्रतीकों को भी अहमियत दी गई है. रणबीर के नीले बंदगला आउटफिट के साथ इसका रंग भी काफी मेल खा रहा था.
7.घड़ी की मशीनरी भी है खास
इथोस वॉचेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, रणबीर कपूर की लग्जरी घड़ी में स्विस-मेड JCAM02 मैनुअल-वाइंडिंग स्केलेटन मूवमेंट दिया गया है. इस घड़ी को चलाने के लिए इसके मैकेनिज्म को हाथ से वाइंड करना पड़ता है. इसका मूवमेंट प्रति घंटे 28,800 वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. एक बार पूरी तरह वाइंड करने पर यह घड़ी करीब 48 घंटे तक चलती है. इस घड़ी में 100 मीटर तक वॉटर रेजिस्टेंस भी दिया गया है.