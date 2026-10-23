ओंकार, दहाड़ता शेर और गुरु गोविंद सिंह से कनेक्शन... तस्वीरों में देखें रणबीर कपूर की 35.88 लाख रुपये की घड़ी में क्या खास?

1 . तेलुगु प्री-रिलीज इवेंट में रणबीर कपूर की अनोखी घड़ी

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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' अपनी स्टारकास्ट, भव्यता के साथ अपनी छोटी से छोटी बात को लेकर भी लगातार सुर्खियों में है. फिल्म के 4000 करोड़ के बजट के बारे में खूब बातें हो रही हैं. इस बीच 19 अक्टूबर 2026 को हैदराबाद में आयोजित फिल्म के तेलुगु प्री-रिलीज इवेंट में रणबीर कपूर की एक खास एक्सेसरी ने भी लोगों का ध्यान खींच लिया. एक्टर इस इवेंट में नीले रंग की एक शानदार घड़ी पहने नजर आए. यह घड़ी सिर्फ उनके स्टाइल का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसके डिजाइन में सिख विरासत और खालसा परंपरा से जुड़े प्रतीकों को भी जगह दी गई है. घड़ी की कीमत भी लोगों को हैरान करने के लिए काफी है.

(All Images: World Of Ramayana Youtube)