SOF NSO Result 2025-26: नेशनल साइंस ओलंपियाड का रिजल्ट जारी, result@sofworld.org पर ऐसे करें चेक

पश्चिम बंगाल में दो नर्सों में मिले निपाह वायरस के लक्षण, केंद्र सरकार ने लिया एक्शन, भेजी एक्सपर्ट्स की टीम

'अंदर से मर चुकी थी मैं...' रश्मि देसाई ने बयां किया 8 साल के डिप्रेशन का दर्द, फूट-फूट कर रोईं एक्ट्रेस

'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?

कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

अंबानी परिवार की लाडली का वो किस्सा, जब लग्जरी लाइफस्टाइल से दूर; 18-20 लड़कियों के साथ शेयर करती थी 1 ही बाथरूम...

नीता अंबानी ने हाल ही में खुलासा किया कि उनकी लाडली ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान बेहद साधारण जीवन जिया है और हॉस्टल में 18-20 लड़कियों के साथ एक ही बाथरूम साझा किया करती थी.

Pragya Bharti | Jan 13, 2026, 12:00 PM IST

1.Nita Ambani shared College Life

Nita Ambani shared College Life
1

दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में शुमार अंबानी परिवार की जीवनशैली हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन हाल ही में नीता अंबानी ने अपनी लाडली के कॉलेज के दिनों का एक ऐसा किस्सा साझा किया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. करोड़ों की संपत्ति की वारिस होने के बावजूद उन्होंने विदेश में अपनी पढ़ाई के दौरान किसी भी विशेष वीआईपी सुविधा का लाभ नहीं उठाया था.. आइए इस लेख में अंबानी खानदान की लाडली का वो अनसुना किस्सा जानते हैं..

2.अंबानी की ये लाडली ने किया संघर्ष

अंबानी की ये लाडली ने किया संघर्ष
2

नीता अंबानी ने एक साक्षात्कार के दौरान अपनी बेटी ईशा अंबानी के संघर्ष और सादगी के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि जब ईशा अमेरिका की प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थीं, तब वह किसी आलीशान अपार्टमेंट के बजाय एक साधारण छात्रा की तरह हॉस्टल में रहती थीं.
 

3.20 लड़कियों के साथ एक ही बाथरूम

20 लड़कियों के साथ एक ही बाथरूम
3

इस किस्से का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह था कि ईशा वहां बेहद सीमित संसाधनों में रहती थीं. नीता अंबानी के अनुसार, ईशा जिस हॉस्टल में रुकी थीं, वहां की सुविधाएं बहुत ही बेसिक थीं और उन्हें करीब 18 से 20 लड़कियों के साथ एक ही 'कॉमन बाथरूम' शेयर करना पड़ता था.
 

4.मिडिल क्लास मूल्यों की अहमियत

मिडिल क्लास मूल्यों की अहमियत
4

मुकेश और नीता अंबानी ने हमेशा अपने बच्चों- आकाश, ईशा और अनंत- को जमीन से जुड़े रहने की शिक्षा दी है. नीता अंबानी ने बताया कि वह चाहती थीं कि उनके बच्चे जीवन की वास्तविकता को समझें और संसाधनों की कीमत जानें. ईशा का हॉस्टल में रहना इसी परवरिश का एक बड़ा हिस्सा था.
 

5.पॉकेट मनी और अनुशासन का पाठ

पॉकेट मनी और अनुशासन का पाठ
5

सिर्फ हॉस्टल ही नहीं, नीता अंबानी ने यह भी साझा किया कि बचपन में उनके बच्चों को बहुत कम पॉकेट मनी दी जाती थी. स्कूल के दिनों में उन्हें केवल 5 रुपये मिलते थे ताकि वे फिजूलखर्ची से बचें और पैसे की बचत करना सीखें. यही अनुशासन ईशा के कॉलेज जीवन में भी दिखाई दिया.
 

6.ईशा अंबानी का शैक्षणिक सफर

ईशा अंबानी का शैक्षणिक सफर
6

ईशा अंबानी ने येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और साउथ एशियन स्टडीज में अपनी डिग्री पूरी की है. इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड से एमबीए किया. अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने कभी भी अपने 'अंबानी' सरनेम का फायदा नहीं उठाया और एक आम छात्रा की तरह ही अपनी पहचान बनाई.
 

7.सादगी ने जीता सोशल मीडिया का दिल

सादगी ने जीता सोशल मीडिया का दिल
7

नीता अंबानी का यह खुलासा इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग ईशा अंबानी की सादगी और अंबानी परिवार द्वारा दी गई परवरिश की जमकर सराहना कर रहे हैं. फैंस का मानना है कि इतनी रईसी के बावजूद आम लोगों की तरह संसाधनों को साझा करना काबिल-ए-तारीफ है.
 

8.आज की बिजनेस लीडर और पुरानी यादें

आज की बिजनेस लीडर और पुरानी यादें
8

आज ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल का नेतृत्व कर रही हैं और दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला बिजनेस लीडर्स में गिनी जाती हैं. हालांकि, उनकी सफलता के पीछे उनके कॉलेज के दिनों का वह अनुशासन और सादगी आज भी उनकी शख्सियत में नजर आती है.

