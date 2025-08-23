Bigg Boss-19 के लिए तैयार हुआ करोड़ों का थीम बेस्ड घर, सलमान खान के BB House की यहां देखें एक्सक्लूसिव फोटोज

विराट कोहली और रोहित शर्मा के ODI रिटायरमेंट पर राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, आप भी जान लीजिए क्या कहा
एंटरटेनमेंट
1.Big boss house
बिग बॉस 19’ का प्रीमियर 24 अगस्त 2025 को होने वाला है। टीवी का मोस्ट पॉपुलर कंट्रोवर्सी शो अब दर्शकों से दूर नहीं इस बार शो में धमाकेदार ड्रामा, इमोशन्स और एंटरटेनमेंट का तड़का लागने वाला है . जहां मेकर्स ने bb हाउस को काफ़ी यूनिक तरीके से सजाया है जहां बिग बॉस मेकर्स ने काफ़ी करोड़ खर्च किए है आइए देखते है बिग बॉस के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें .
2.Living area
बिग बॉस हाउस का सबसे अहम हिस्सा होता है लिविंग एरिया.इस बार मेकर्स ने एंट्री गेट को "W" शेप में डिजाइन किया है, जो कंटेस्टेंट्स को नेचुरल पारदर्शिता का अहसास कराता है.अंदर की दीवारों पर हिरण और शेर की तस्वीरें बनाई गई हैं, जो रोज़ाना होने वाले टकराव और लड़ाइयों का प्रतीक मानी जा रही हैं.
3.Assembly room
इस सीज़न का असेंबली रूम शो की थीम से जुड़ा हुआ है, जो संसद जैसा माहौल प्रस्तुत करेगा। यह रूम बहस, चर्चा और अहम फैसले लेने का प्रमुख केंद्र होगा.यह सिर्फ कुछ समय के लिए खुलता है और इसे शक्ति का प्रतीक माना जा रहा है, जहां कंटेस्टेंट्स को अपने विचारों पर टिके रहने और उन्हें लोगों को समझाने की चुनौती मिलेगी.
4.Luxury bed room
बेडरूम को इस बार रॉयल लुक दिया गया है.यहां आरामदायक बड़े-बड़े बेड, मॉडर्न लाइट्स और क्लासिक इंटीरियर मौजूद है जो इस जगह को बेहद शानदार बनाते हैं.यहीं पर दोस्ती, गॉसिप और सीक्रेट स्ट्रेटेजीज़ बनते-बिगड़ते नज़र आएंगे.
5.Kitchen and dining
किचन और डायनिंग एरिया को इस बार ओपन थीम के साथ सजाया गया है.यहां पर खाने-पीने के साथ-साथ ज्यादातर झगड़े भी देखने को मिलते हैं. रंग-बिरंगी लाइट्स और आर्टिस्टिक डिज़ाइन इसे और आकर्षक बनाते हैं.
इससे बिग बॉस देखने के लिए लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई है.