Bigg Boss-19 के लिए तैयार हुआ करोड़ों का थीम बेस्ड घर, सलमान खान के BB House की यहां देखें एक्सक्लूसिव फोटोज

1 . Big boss house

1

बिग बॉस 19’ का प्रीमियर 24 अगस्त 2025 को होने वाला है। टीवी का मोस्ट पॉपुलर कंट्रोवर्सी शो अब दर्शकों से दूर नहीं इस बार शो में धमाकेदार ड्रामा, इमोशन्स और एंटरटेनमेंट का तड़का लागने वाला है . जहां मेकर्स ने bb हाउस को काफ़ी यूनिक तरीके से सजाया है जहां बिग बॉस मेकर्स ने काफ़ी करोड़ खर्च किए है आइए देखते है बिग बॉस के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें .