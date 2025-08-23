Twitter
विराट कोहली और रोहित शर्मा के ODI रिटायरमेंट पर राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, आप भी जान लीजिए क्या कहा

ड्रीम 11 अभी भी रहेगा टीम इंडिया का स्पॉन्सर? ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद BCCI सचिव ने दी प्रतिक्रिया

Zodiac Sign: 3 ग्रहों का महागठबंधन से 5 राशियों के हाथ लगेगा जैकपॉट, नई नौकरी और कमाई के खुलेंगे रास्ते

333 रुपये रोज बचा कर बन सकते हैं 17 लाख के मालिक, क्या आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं?

Chamoli Cloudburst: उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली के थराली में फटा बादल, आधी रात मची तबाही, Army बनी संकटमोचक

Medical Students और डॉक्टरों की Mental Health का ख्याल रखेंगे डॉक्टर, FAIMA की नई हेल्पलाइन देगी मानसिक सहारा

टीवी सीरियल और ओटीटी में काम दिलाने वाले फर्जी रैकेट का भंडाफोड़, 'बंटी और बबली' जैसे 2 ठग गिरफ्तार 

Bigg Boss-19 के लिए तैयार हुआ करोड़ों का थीम बेस्ड घर, सलमान खान के BB House की यहां देखें एक्सक्लूसिव फोटोज

Cholesterol Remedy: नसों में चिपके कोलेस्ट्रॉल को बहा देगा ये आयुर्वेदिक पत्ता, गुड कोलेस्ट्रॉल बढते ही ब्लड वेसेलस होगी नीट एंड क्लीन 

पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गढ़चिरौली पुलिस का एक्शन

3 ग्रहों का महागठबंधन 5 राशियों की तकदीर बदल देगा, मिलेगी नई नौकरी और भरेगी नोटों से जेब

Bigg Boss-19 के लिए तैयार हुआ करोड़ों का थीम बेस्ड घर, सलमान खान के BB House की यहां देखें एक्सक्लूसिव फोटोज

बिग बॉस 19’ का प्रीमियर 24 अगस्त 2025 को होने वाला है। टीवी का मोस्ट पॉपुलर कंट्रोवर्सी शो अब दर्शकों से दूर नहीं इस बार शो में धमाकेदार ड्रामा, इमोशन्स और एंटरटेनमेंट का तड़का लागने वाला है . जहां मेकर्स ने bb हाउस को काफ़ी यूनिक तरीके से सजाया है जहां बिग बॉस मेकर्स ने काफ़ी करोड़ खर्च किए है आइए देखते है बिग बॉस के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें 

Aug 23, 2025, 10:33 AM IST

1.Big boss house

Big boss house
1

बिग बॉस 19’ का प्रीमियर 24 अगस्त 2025 को होने वाला है। टीवी का मोस्ट पॉपुलर कंट्रोवर्सी शो अब दर्शकों से दूर नहीं इस बार शो में धमाकेदार ड्रामा, इमोशन्स और एंटरटेनमेंट का तड़का लागने वाला है . जहां मेकर्स ने bb हाउस को काफ़ी यूनिक तरीके से सजाया है जहां बिग बॉस मेकर्स ने काफ़ी करोड़ खर्च किए है आइए देखते है बिग बॉस के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें .

2.Living area

Living area
2

बिग बॉस हाउस का सबसे अहम हिस्सा होता है लिविंग एरिया.इस बार मेकर्स ने एंट्री गेट को "W" शेप में डिजाइन किया है, जो कंटेस्टेंट्स को नेचुरल पारदर्शिता का अहसास कराता है.अंदर की दीवारों पर हिरण और शेर की तस्वीरें बनाई गई हैं, जो रोज़ाना होने वाले टकराव और लड़ाइयों का प्रतीक मानी जा रही हैं.

3.Assembly room

Assembly room
3

इस सीज़न का असेंबली रूम शो की थीम से जुड़ा हुआ है, जो संसद जैसा माहौल प्रस्तुत करेगा। यह रूम बहस, चर्चा और अहम फैसले लेने का प्रमुख केंद्र होगा.यह सिर्फ कुछ समय के लिए खुलता है और इसे शक्ति का प्रतीक माना जा रहा है, जहां कंटेस्टेंट्स को अपने विचारों पर टिके रहने और उन्हें लोगों को समझाने की चुनौती मिलेगी.

4.Luxury bed room

Luxury bed room
4

बेडरूम को इस बार रॉयल लुक दिया गया है.यहां आरामदायक बड़े-बड़े बेड, मॉडर्न लाइट्स और क्लासिक इंटीरियर मौजूद है जो इस जगह को बेहद शानदार बनाते हैं.यहीं पर दोस्ती, गॉसिप और सीक्रेट स्ट्रेटेजीज़ बनते-बिगड़ते नज़र आएंगे.

5.Kitchen and dining

Kitchen and dining
5

किचन और डायनिंग एरिया को इस बार ओपन थीम के साथ सजाया गया है.यहां पर खाने-पीने के साथ-साथ ज्यादातर झगड़े भी देखने को मिलते हैं. रंग-बिरंगी लाइट्स और आर्टिस्टिक डिज़ाइन इसे और आकर्षक बनाते हैं.

इससे बिग बॉस देखने के लिए लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई है.

