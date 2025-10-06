This Week OTT Releases: 'एक्शन' से लेकर 'माइथोलॉजी', इस हफ्ते ओटीटी पर दिखेगा बड़े सितारों का बड़ा धमाका

7 . देख सकते हैं ये फिल्म और वेब सीरीज

इसके अलावा 10 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर एक और फिल्म 'जिनी... मेक अ विश' भी रिलीज होगी, जो अपने आप में एक अलग कहानी कहेगी. साथ ही संस्मरण 'द पिंक मरीन' पर आधारित वेब सीरीज 'बूट्स' भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इस हफ्ते के आखिर में 11 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर 'द लास्ट फ्रंटियर' भी स्ट्रीम होगी, जो एक सर्वाइवल ड्रामा है और इसमें जैसन क्लार्क मुख्य भूमिका निभाएंगे.

