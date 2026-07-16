Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में

1 . New OTT Releases This Friday July 17

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इस शुक्रवार, 17 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का जबरदस्त तड़का लगने वाला है. अगर आप अपने वीकेंड को रोमांचक बनाना चाहते हैं, तो क्राइम थ्रिलर से लेकर के-ड्रामा और इमोशनल ड्रामा तक, आपके लिए बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. आइए जानते हैं इस फ्राइडे रिलीज हो रही 8 सबसे खास फिल्में और सीरीज के बारे में-

(Image Credit: IMDb)