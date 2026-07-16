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Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में

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एंटरटेनमेंट

Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में

New OTT Releases This Friday July 17: इस शुक्रवार ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का डोज तैयार है! रक्तांचल सीजन 3 से लेकर '23,000 लाइव्स' तक, 17 जुलाई को ये 8 धमाकेदार वेब सीरीज-फिल्में जियोहॉटस्टार, जी5 और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली हैं.

Pragya Bharti | Jul 16, 2026, 03:05 PM IST

1.New OTT Releases This Friday July 17

New OTT Releases This Friday July 17
1

इस शुक्रवार, 17 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का जबरदस्त तड़का लगने वाला है. अगर आप अपने वीकेंड को रोमांचक बनाना चाहते हैं, तो क्राइम थ्रिलर से लेकर के-ड्रामा और इमोशनल ड्रामा तक, आपके लिए बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. आइए जानते हैं इस फ्राइडे रिलीज हो रही 8 सबसे खास फिल्में और सीरीज के बारे में-

(Image Credit: IMDb)

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2.हार्टस्टॉपर फॉरएवर (नेटफ्लिक्स)

हार्टस्टॉपर फॉरएवर (नेटफ्लिक्स)
2

निक और चार्ली की लोकप्रिय प्रेम कहानी का यह फाइनल फीचर-लेंथ हिस्सा है. इसमें लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप की चुनौतियों और भावनात्मक विकास को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है. रोमांस पसंद करने वालों के लिए यह एक 'मस्ट वॉच' फिल्म है.
 

3.डिजायर (नेटफ्लिक्स)

डिजायर (नेटफ्लिक्स)
3

यह मैक्सिकन इरोटिक थ्रिलर एक वकील लुसेरो की कहानी है. कहानी तब मोड़ लेती है जब उसे अपनी बेटी के कोच से प्यार हो जाता है. यह फिल्म प्यार, जुनून और धोखे के एक जटिल ताने-बाने को पर्दे पर उकेरती है.
 

4.द ईस्ट पैलेस (नेटफ्लिक्स)

द ईस्ट पैलेस (नेटफ्लिक्स)
4

यह डार्क फैंटेसी के-ड्रामा एक श्रापित शाही महल की कहानी है. तलवारबाज गू चेओन और मरे हुए लोगों की आवाज सुनने वाली महिला सैंग गैंग मिलकर महल को बचाने की कोशिश करते हैं. यह सीरीज विजुअल इफेक्ट्स और सस्पेंस की दृष्टि से बहुत शानदार है.
 

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5.रेडी ऑर नॉट 2: हियर आई कम (जियो हॉट स्टार)

रेडी ऑर नॉट 2: हियर आई कम (जियो हॉट स्टार)
5

हॉरर और सर्वाइवल गेम के शौकीनों के लिए यह फिल्म एक ट्रीट है. ग्रेस को अपनी बहन को बचाने के लिए एक खतरनाक लड़ाई लड़नी पड़ती है. सस्पेंस और डर से भरपूर यह फिल्म आपको अंत तक बांधे रखेगी.
 

6.द डेविल (जी5)

द डेविल (जी5)
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कन्नड़ सिनेमा की यह पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर अब डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है. दर्शन की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म राजनीतिक टकराव और पावर गेम्स पर आधारित है. सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद, अब आप घर बैठे इस जबरदस्त ड्रामा का आनंद जी5 पर ले सकते हैं.
 

7.मा इंति बंगारम (जियो हॉट स्टार)

मा इंति बंगारम (जियो हॉट स्टार)
7

सामंथा रूथ प्रभु स्टारर यह तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म स्वर्ण नाम की महिला के इर्द-गिर्द घूमती है. एक हत्यारी से आम बहू बनी स्वर्ण की शांतिपूर्ण जिंदगी तब उथल-पुथल हो जाती है जब उसका खूनी अतीत वापस आ जाता है. यह फिल्म एक्शन और सस्पेंस का परफेक्ट मेल है.
 

8.रक्तांचल सीजन 3 (अमेजन एमएक्स प्लेयर)

रक्तांचल सीजन 3 (अमेजन एमएक्स प्लेयर)
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पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा 'रक्तांचल' का तीसरा और आखिरी सीजन लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित है. इसमें विजय सिंह (क्रांति प्रकाश झा) की वसीम खान से बदला लेने की कहानी दिखाई गई है. सत्ता के इस खेल में नए राजनीतिक दांव-पेच और टकराव इस सीजन को और भी रोमांचक बना देते हैं.
 

9.23,000 लाइव्स (नेटफ्लिक्स)

23,000 लाइव्स (नेटफ्लिक्स)
9

यह फिल्म बर्लिन के उन युवा एक्टिविस्टों की सच्ची कहानी से प्रेरित है जिन्होंने रिफ्यूजियों को बचाने के लिए खुद का एक रेस्क्यू शिप खरीदा था. यह एक प्रेरणादायक और मार्मिक फिल्म है जिसे आप इस शुक्रवार नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

(Image Credit: Netflix)

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