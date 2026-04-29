2018 की वो खौफनाक रात, जब 1 फंदे से झूलती मिली थीं 11लाशें; रोंगटे खड़े कर देगी दिल्ली हत्याकांड पर बनी 3एपिसोड वाली ये सीरीज

3 . इस घटना के पीछे अंधविश्वास था या मानसिक स्थिति?

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डॉक्यूमेंट्री में आपको इस गुत्थी के तार-तार को विस्तार से समझाएगी. इसमें दिखाया गया है कि आखिर 1 जुलाई 2018 की उस रात क्या हुआ था. जांच में सामने आया कि परिवार किसी गहरे अंधविश्वास और 'साझा मनोविकार' का शिकार था. सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक रजिस्टर में लिखी बातों ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया.