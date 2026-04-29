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2018 की वो खौफनाक रात, जब 1 फंदे से झूलती मिली थीं 11लाशें; रोंगटे खड़े कर देगी दिल्ली हत्याकांड पर बनी 3एपिसोड वाली ये सीरीज

Best Psychological Thriller Documentary: नेटफ्लिक्स की सबसे चर्चित और डरावनी डॉक्यू-सीरीज दिल्ली हत्याकांड पर बनी एक 3 एपिसोड वाली मूवी है. ये सीरीज 2018 की उस घटना पर आधारित है, जब एक कमरे से एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ खुद को फांसी लगा दी थी. इसके पीछे का राज आपको मूवी में दिख जाएगा.

Pragya Bharti | Apr 29, 2026, 03:11 PM IST

1.Psychological Thriller Documentary

Psychological Thriller Documentary
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अगर आप मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां देखने के शौकीन हैं, तो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध एक खास डॉक्यू-सीरीज आपकी नींद उड़ा सकती है. यह सीरीज किसी काल्पनिक कहानी पर नहीं, बल्कि दिल्ली के उस हकीकत पर आधारित है जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया था.
 

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2.रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई

रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई
2

इस 3 एपिसोड वाली डॉक्यू-सीरीज साल 2018 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हुई घटना पर केंद्रित है. जहां एक ही घर के अंदर 11 लोग मृत पाए गए थे. इस सीरीज में पुलिस, चश्मदीद गवाहों, रिश्तेदारों और उन पत्रकारों से सीधी बातचीत दिखाई गई है, जिन्होंने इस केस को करीब से देखा था.
 

3.इस घटना के पीछे अंधविश्वास था या मानसिक स्थिति?

इस घटना के पीछे अंधविश्वास था या मानसिक स्थिति?
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डॉक्यूमेंट्री में आपको इस गुत्थी के तार-तार को विस्तार से समझाएगी. इसमें दिखाया गया है कि आखिर 1 जुलाई 2018 की उस रात क्या हुआ था. जांच में सामने आया कि परिवार किसी गहरे अंधविश्वास और 'साझा मनोविकार' का शिकार था. सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक रजिस्टर में लिखी बातों ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया.

4.तथ्यों और रहस्यों का सटीक मिश्रण

तथ्यों और रहस्यों का सटीक मिश्रण
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निर्देशक लीना यादव और अनुभव चोपड़ा ने इस डॉक्यूमेंट्री को बेहद बारीकी से बनाया है. इसमें किसी एक पक्ष को सही बताने के बजाय तथ्यों और अंधविश्वास को तराजू पर तौला गया है, जिससे दर्शक खुद अपना निष्कर्ष निकाल सकें.
 

TRENDING NOW

5.ए आर रहमान का संगीत और डरावना माहौल

ए आर रहमान का संगीत और डरावना माहौल
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इस सीरीज के खौफ को दोगुना करने में दिग्गज संगीतकार ए आर रहमान के बैकग्राउंड स्कोर का बड़ा हाथ है. संगीत की धुनें हर सीन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती हैं, जो आपको अंत तक स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देती हैं.
 

6.रेटिंग और उपलब्धता

रेटिंग और उपलब्धता
6

7.4 की IMDb रेटिंग के साथ यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंडिंग डॉक्यू-सीरीज में शुमार है. यदि आप यह समझना चाहते हैं कि कैसे एक खुशहाल परिवार रातों-रात खत्म हो गया, तो यह सीरीज आपके लिए मस्ट-वॉच है.
 

7.किस सीरीज में छिपा है 11 लाशों का राज?

किस सीरीज में छिपा है 11 लाशों का राज?
7

इस 3 एपिसोड वाली डॉक्यू-सीरीज का नाम 'House of Secrets: The Burari Murders' है. ये सीरीज दिल्ली के दिल दहला देने वाले बुराड़ी कांड की परतों को खोलती है, जहां अंधविश्वास के चलते एक ही परिवार के 11 सदस्यों की मौत हो गई थी. कैसे-कैसे और क्या-क्या हुआ पूरी डिटेल्स आपको इसी मूवी में मिल जाएगी. 

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