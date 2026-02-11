Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 11, 2026, 01:05 PM IST
1.Netflix Best Psychological Thriller Films
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर थ्रिलर जॉनर की फिल्मों की कोई कमी नहीं है, लेकिन 'साइकोलॉजिकल थ्रिलर' का मजा ही कुछ और है. ये फिल्में केवल डराती नहीं हैं, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी चुनौती देती हैं. इसी के साथ यहां पर पेश हैं अब तक की सबसे बेहतरीन 7 फिल्में-
2.Leave the World Behind
2023 में रिलीज हुई यह फिल्म रूमान आलम के उपन्यास पर आधारित है. एक परिवार की छुट्टियां तब दुःस्वप्न में बदल जाती हैं जब एक साइबर हमले के कारण पूरी दुनिया का संपर्क टूट जाता है और दो अजनबी उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं.
3.Fractured
2019 में आई यह फिल्म रे मोनरो की कहानी है, जिसकी पत्नी और बेटी एक अस्पताल से अचानक लापता हो जाती हैं. रे उन्हें खोजने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वह सच में लापता हैं या यह उसके दिमाग का खेल है? इसका अंत आपको चौंका देगा.
4.Flatliners
2017 की इस फिल्म की कहानी पांच मेडिकल छात्रों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो यह जानने के लिए कि 'मौत के बाद क्या होता है', अपने दिलों को कुछ समय के लिए रोककर एक खतरनाक प्रयोग करते हैं. यह एक डार्क और रोमांचक अनुभव है.
5.The Roommate
2011 में रिलीज हुई यह फिल्म कॉलेज की दो रूममेट्स के बारे में है, जिनमें से एक दूसरी को लेकर काफी जुनूनी हो जाती है. फिल्म के कई दृश्य काफी डरावने और तनावपूर्ण हैं.
6.No Good Deed
2014 की यह फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक अजनबी को अपने घर में पनाह देती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह अजनबी एक खतरनाक अपराधी है. अपनी दमदार कहानी के लिए इसे कई पुरस्कार मिले हैं.
7.Secret Obsession
पीटर सुलिवन द्वारा निर्देशित यह अमेरिकी फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपनी याददाश्त खो देती है. जब वह अपने पति के साथ वापस आती है, तो उसे एहसास होता है कि वह अभी भी खतरे में है. यह फिल्म अंत तक सस्पेंस बनाए रखती है.
8.Haseen Dillruba
साल 2021 में आई इस भारतीय फिल्म में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में हैं. प्यार, जुनून और धोखे की यह कहानी एक हत्या के रहस्य के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका क्लाइमेक्स आपको हैरान कर देगा.
