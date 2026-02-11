FacebookTwitterYoutubeInstagram
शिक्षा-स्वास्थ्य और रोजगार पर खास जोर, योगी सरकार ने पेश किया 10वां बजट, पढ़ें बड़ी घोषणाएं

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को शराब का नशा जल्दी और ज्यादा क्यों होता हैं?

रमज़ान का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा और ईद की संभावित तारीख जानिए

Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी

OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें

एंटरटेनमेंट

Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर

Netflix Thriller Movies: नेटफ्लिक्स पर दिमाग घुमा देने वाली कहानियों और सस्पेंस का ढेर सारा खजाना आपको मिल जाएगा. यहां 'हसीन दिलरुबा' से लेकर 'फ्रैक्चर्ड' तक, उन 7 बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट दी गई है, जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती हैं. ये फिल्में सस्पेंस और रहस्यों से भरी हैं.

Pragya Bharti | Feb 11, 2026, 01:05 PM IST

1.Netflix Best Psychological Thriller Films

Netflix Best Psychological Thriller Films
1

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर थ्रिलर जॉनर की फिल्मों की कोई कमी नहीं है, लेकिन 'साइकोलॉजिकल थ्रिलर' का मजा ही कुछ और है. ये फिल्में केवल डराती नहीं हैं, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी चुनौती देती हैं. इसी के साथ यहां पर पेश हैं अब तक की सबसे बेहतरीन 7 फिल्में-

2.Leave the World Behind

Leave the World Behind
2

2023 में रिलीज हुई यह फिल्म रूमान आलम के उपन्यास पर आधारित है. एक परिवार की छुट्टियां तब दुःस्वप्न में बदल जाती हैं जब एक साइबर हमले के कारण पूरी दुनिया का संपर्क टूट जाता है और दो अजनबी उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं.

3.Fractured

Fractured
3

2019 में आई यह फिल्म रे मोनरो की कहानी है, जिसकी पत्नी और बेटी एक अस्पताल से अचानक लापता हो जाती हैं. रे उन्हें खोजने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वह सच में लापता हैं या यह उसके दिमाग का खेल है? इसका अंत आपको चौंका देगा.

4.Flatliners

Flatliners
4

2017 की इस फिल्म की कहानी पांच मेडिकल छात्रों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो यह जानने के लिए कि 'मौत के बाद क्या होता है', अपने दिलों को कुछ समय के लिए रोककर एक खतरनाक प्रयोग करते हैं. यह एक डार्क और रोमांचक अनुभव है.

5.The Roommate

The Roommate
5

2011 में रिलीज हुई यह फिल्म कॉलेज की दो रूममेट्स के बारे में है, जिनमें से एक दूसरी को लेकर काफी जुनूनी हो जाती है. फिल्म के कई दृश्य काफी डरावने और तनावपूर्ण हैं.

6.No Good Deed

No Good Deed
6

2014 की यह फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक अजनबी को अपने घर में पनाह देती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह अजनबी एक खतरनाक अपराधी है. अपनी दमदार कहानी के लिए इसे कई पुरस्कार मिले हैं.

7.Secret Obsession

Secret Obsession
7

पीटर सुलिवन द्वारा निर्देशित यह अमेरिकी फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपनी याददाश्त खो देती है. जब वह अपने पति के साथ वापस आती है, तो उसे एहसास होता है कि वह अभी भी खतरे में है. यह फिल्म अंत तक सस्पेंस बनाए रखती है.

8.Haseen Dillruba

Haseen Dillruba
8

साल 2021 में आई इस भारतीय फिल्म में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में हैं. प्यार, जुनून और धोखे की यह कहानी एक हत्या के रहस्य के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका क्लाइमेक्स आपको हैरान कर देगा.

Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी
OTT Trending: कांप जाएगी रूह! नेटफ्लिक्स पर फिर लौटा 4 साल पुरानी क्राइम थ्रिलर का खौफ, 109 मिनट तक थमी रहेंगी सांसें
आपकी सैलेरी कितनी है? अगर कोई पूछे ये सवाल तो जवाब देने का ये स्मार्ट फॉर्मूला समझ लें
इन तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस में डुबो देते हैं पैसा, जबकि नौकरी देती है हाई पोस्ट-पावर और पैसा भी
राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
फरवरी में 15 दिनों के अंतराल पर लगेंगे 2 ग्रहण, एक महीने में सूर्य-चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?
