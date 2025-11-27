FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

जम्मू- माता वैष्णो देवी कॉलेज में मुसलमान छात्रों के एडमिशन के खिलाफ बवाल, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी | छत्रपति संभाजी नगर से अरेस्ट कल्पना भागवत के खाते में पाकिस्तान से आ रहा था पैसा, घर से 19 करोड़ का चेक और संदिग्ध सर्टिफिकेट मिले, विदेशी नंबरों से संपर्क और अफगान नेटवर्क से चैट भी पुलिस को मिली | देश भर में 15 जगहों पर ED की छापामारी | गुजरात, राजस्थान में भी ED की छापामारी

एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Netflix New Release: नेटफ्लिक्स पर लगा ब्लॉकबस्टर का मेला! ये नई फिल्में और सीरीज कर रही ट्रेंड, आपने देखी क्या?

Netflix New Release: नेटफ्लिक्स पर हाल ही में कई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं जिन्होंने आते ही धमाल मचा दिया है. इनमें धनुष की 'इडली कढ़ाई' से लेकर पवन कल्याण की 'दे कॉल मी ओजी' तक कई फिल्में शामिल हैं.

Pragya Bharti | Nov 27, 2025, 10:43 AM IST

1.Netflix New Release

Netflix New Release
1

मनोरंजन के बादशाह, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कंटेंट का अथाह भंडार है. हिंदी, इंग्लिश, कोरियन से लेकर स्पैनिश तक, हर भाषा और जॉनर की फिल्में और वेब सीरीज़ यहां मौजूद हैं. हाल ही में नेटफ्लिक्स पर कई नई फिल्में और सीरीज़ रिलीज़ हुई हैं, जिन्हें दर्शक जबरदस्त रिस्पॉन्स दे रहे हैं और ये रिलीज़ होते ही टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं.
इस लिस्ट में दक्षिण के सुपरस्टार धनुष की 'इडली कढ़ाई' से लेकर हॉलीवुड की चर्चित सीरीज़ 'द विचर' तक के नाम शामिल हैं. अगर आप भी वीकेंड पर बिंग वॉच करने का प्लान बना रहे हैं, तो इन रिलीज़ को ज़रूर देखें..

2.The Asset

The Asset
2

जो दर्शक थ्रिलर और सस्पेंस से भरी सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, उनके लिए 'द एसेट' (The Asset) एक बेहतरीन विकल्प है. यह 6 एपिसोड्स की डेनिश भाषा की थ्रिलर सीरीज़ है, जो रिलीज़ के कुछ ही समय में नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गई. इसे 2025 की सबसे चर्चित थ्रिलर सीरीज़ में से एक माना जा रहा है.

3.The Witcher 4

The Witcher 4
3

दुनियाभर में मशहूर फैंटेसी सीरीज़ 'द विचर' (The Witcher) का नया सीज़न नेटफ्लिक्स पर 30 अक्टूबर 2025 को रिलीज़ हुआ है. यह सीरीज़ दर्शकों को एक अलग ही जादुई दुनिया में ले जाती है. 'द विचर' के पिछले सीज़न को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, और अब इसके चौथे पार्ट को भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

4.They Call Him OG

They Call Him OG
4

तेलुगू सुपरस्टार पवन कल्याण की लेटेस्ट फिल्म 'दे कॉल मी ओजी' ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ होते ही धूम मचा दी थी. अब इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आते ही पवन कल्याण की इस एक्शन-पैक फिल्म ने फिर से धमाल मचाना शुरू कर दिया है.

5.Idli Kadai

Idli Kadai
5

साउथ के सुपरस्टार धनुष की फिल्म 'इडली कढ़ाई' हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है. यह फिल्म धनुष का चौथा डायरेक्टोरियल वेंचर है, जिसे उन्होंने लिखा, निर्देशित किया और इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई है. फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों दोनों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और यह नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग लिस्ट में पहले नंबर पर चल रही है.

6.ग्लोबल कंटेंट का जलवा

ग्लोबल कंटेंट का जलवा
6

नेटफ्लिक्स की खासियत है कि यह सिर्फ भारतीय फिल्में ही नहीं, बल्कि विदेशी भाषाओं के बेहतरीन कंटेंट को भी भारतीय दर्शकों तक पहुंचा रहा है, जैसा कि 'द एसेट' इसका एक बड़ा उदाहरण है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

7.ट्रेंडिंग लिस्ट में तेजी से जगह

ट्रेंडिंग लिस्ट में तेजी से जगह
7

ये सभी फिल्में और सीरीज़ अपनी दमदार कहानी और प्रोडक्शन वैल्यू के कारण रिलीज़ होते ही नेटफ्लिक्स की टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में तेजी से अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं.

8.दर्शकों की मांग पर कंटेंट

दर्शकों की मांग पर कंटेंट
8

नेटफ्लिक्स लगातार दर्शकों की पसंद और मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भाषाओं और शैलियों (Genres) का कंटेंट पेश कर रहा है, जिससे इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

