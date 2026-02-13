Netflix Movies: दिल के तार छेड़ देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 Romantic Films, वैलेंटाइन डे पर होगा सिर्फ प्यार का अहसास

2 . Haseen Dillruba

2

अगर आपको लगता है कि प्यार में केवल फूल और चांद-तारे होते हैं, तो यह फिल्म आपकी सोच बदल देगी. इसमें रोमांस के साथ सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री का तड़का है. एक पत्नी पर अपने ही पति की हत्या का शक है, और उसकी कहानी पुलिस के साथ-साथ दर्शकों का भी सिर चकरा देती है.