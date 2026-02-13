FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

Netflix Movies: दिल के तार छेड़ देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 Romantic Films, वैलेंटाइन डे पर होगा सिर्फ प्यार का अहसास

Valentines Day Special Romantic Movies: इस वैलेंटाइन डे, पुराने रोमांटिक मूवीज को छोड़िए और नेटफ्लिक्स पर मौजूद इन 7 अनोखे फिल्मों को देखिए. सस्पेंस, हॉरर और लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप पर आधारित ये कहानियां आपका दिल जीत लेंगी.

Pragya Bharti | Feb 13, 2026, 01:50 PM IST

1.Valentines day special Romantic Movies

Valentines day special Romantic Movies
1

फिल्मी पर्दे पर प्यार की परिभाषा अब बदल चुकी है. दर्शक अब केवल 'हैप्पी एंडिंग' वाली कहानियां नहीं, बल्कि ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जो हकीकत के करीब हों या कुछ नया अनुभव दें. इस वैलेंटाइन डे, नेटफ्लिक्स आपके लिए कुछ ऐसी ही फिल्में समेटे हुए है. 

2.Haseen Dillruba

Haseen Dillruba
2

अगर आपको लगता है कि प्यार में केवल फूल और चांद-तारे होते हैं, तो यह फिल्म आपकी सोच बदल देगी. इसमें रोमांस के साथ सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री का तड़का है. एक पत्नी पर अपने ही पति की हत्या का शक है, और उसकी कहानी पुलिस के साथ-साथ दर्शकों का भी सिर चकरा देती है.

3.Ajeeb Daastaans

Ajeeb Daastaans
3

यह चार छोटी कहानियों का संग्रह है, जो प्यार के अजीब और कभी-कभी डरावने रूपों को दिखाती हैं. इसका चौंकाने वाला क्लाइमैक्स आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि हर लव स्टोरी का अंत सुखद नहीं होता.

4.Meenakshi Sundareshwar

Meenakshi Sundareshwar
4

यह फिल्म 'लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज' के संघर्षों को खूबसूरती से दिखाती है. शादी के तुरंत बाद करियर की वजह से अलग शहरों में रहने वाले कपल की यह कहानी काफी सुकून देने वाली और इमोशनल है.

5.Bulbbul

Bulbbul
5

तृप्ति डिमरी अभिनीत यह फिल्म 19वीं सदी के बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है. यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इसमें हॉरर के जरिए सामाजिक बुराइयों पर चोट की गई है. प्यार, प्रतिशोध और अलौकिक शक्तियों का यह मेल बेहद प्रभावशाली है.

6.Cobalt Blue

Cobalt Blue
6

यह नेटफ्लिक्स की सबसे संवेदनशील फिल्मों में से एक है. इसमें एक ही किराएदार से भाई और बहन दोनों को प्यार हो जाता है. यह फिल्म प्यार के उन अनछुए पहलुओं को उजागर करती है, जिस पर समाज अक्सर बात करने से कतराता है.

7.Phir Aayi Haseen Dillruba

Phir Aayi Haseen Dillruba
7

यह 'हसीन दिलरुबा' का सीक्वल है. प्यार और जुनून की यह दास्तान पहले पार्ट से भी ज्यादा उलझी हुई और रोमांचक है. अगर आप सस्पेंस के शौकीन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए मस्ट-वॉच है.

8.Ankahi Kahaniya

Ankahi Kahaniya
8

तीन अलग कहानियों वाली इस फिल्म में प्यार की तलाश और शहरी अकेलेपन को दिखाया गया है. इसकी सबसे अनोखी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे एक निर्जीव पुतले से प्यार हो जाता है.

