Netflix May 2026 Exit List: नेटफ्लिक्स से विदा हो रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, मई की एग्जिट लिस्ट में कहीं आपकी पसंदीदा मूवी तो नहीं?

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Pragya Bharti | May 01, 2026, 03:06 PM IST
1.Netflix Leaving Movies May 2026
नेटफ्लिक्स अपनी लाइब्रेरी को समय-समय पर रीफ्रेश करता है, जिसके तहत कई शानदार फिल्में प्लेटफॉर्म से हटा दी जाती हैं. इस बार की 'एग्जिट लिस्ट' में वॉर ड्रामा से लेकर साइंस-फिक्शन और कॉमेडी तक, हर जॉनर की फिल्में शामिल हैं. अगर आप इन फिल्मों को मिस नहीं करना चाहते, तो इन्हें तुरंत अपनी वॉच-लिस्ट में जोड़ लें. फिल्मों की पूरी लिस्ट
2.डेस्पिकेबल मी
बच्चों और बड़ों की पसंदीदा एनिमेटेड फिल्म 'डेस्पिकेबल मी' भी नेटफ्लिक्स को अलविदा कहने वाली है. ग्रू और मिनियन्स की यह मजेदार कहानी 7.6 IMDb रेटिंग के साथ फैमिली टाइम के लिए बेस्ट है.
3. सेविंग प्राइवेट रायन
साल 1998 में आई यह ऐतिहासिक वॉर-एक्शन फिल्म सिनेमाई मास्टरपीस मानी जाती है. टॉम हैंक्स और मैट डेमन की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.6 है. युद्ध की विभीषिका को करीब से देखने के लिए यह बेहतरीन फिल्म है.
4.अ क्वाइट प्लेस: डे वन
साल 2024 में रिलीज हुई यह थ्रिलर फिल्म हॉरर-सरवाइवल फ्रेंचाइजी का हिस्सा है. लुपिता न्योंगो और जोसेफ क्विन स्टारर इस फिल्म ने अपनी सस्पेंस भरी कहानी से दर्शकों को काफी प्रभावित किया है.
5.जेमिनी मैन
विल स्मिथ की यह साइंस-फिक्शन एक्शन फिल्म अपने तकनीकी प्रयोगों के लिए जानी जाती है. इसमें विल स्मिथ के साथ मैरी एलिजाबेथ विनस्टेड और क्लाइव ओवेन प्रमुख भूमिकाओं में हैं. एक्शन प्रेमियों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है.
6.बेब्स
कॉमेडी जॉनर पसंद करने वालों के लिए 'बेब्स' एक हल्का-फुल्का मनोरंजन है. साल 2024 की इस फिल्म में इलाना ग्लेजर और मिशेल ब्यूटो लीड रोल में हैं. यह फिल्म अपनी मजेदार पटकथा के कारण चर्चा में रही थी.