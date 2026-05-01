Netflix May 2026 Exit List: नेटफ्लिक्स से विदा हो रही हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, मई की एग्जिट लिस्ट में कहीं आपकी पसंदीदा मूवी तो नहीं?

1 . Netflix Leaving Movies May 2026

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नेटफ्लिक्स अपनी लाइब्रेरी को समय-समय पर रीफ्रेश करता है, जिसके तहत कई शानदार फिल्में प्लेटफॉर्म से हटा दी जाती हैं. इस बार की 'एग्जिट लिस्ट' में वॉर ड्रामा से लेकर साइंस-फिक्शन और कॉमेडी तक, हर जॉनर की फिल्में शामिल हैं. अगर आप इन फिल्मों को मिस नहीं करना चाहते, तो इन्हें तुरंत अपनी वॉच-लिस्ट में जोड़ लें. फिल्मों की पूरी लिस्ट

