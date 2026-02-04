Netflix Releases In 2026: 'इक्का' से 'गांधारी' तक, इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी सस्पेंस-ड्रामा से भरपूर ये फिल्में व सीरीज

1 . What Next on Netflix 2026

नेटफ्लिक्स इंडिया ने साल 2026 के लिए अपने पिटारे से मनोरंजन की ऐसी बौछार की है कि दर्शकों को अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिग्गज सितारों से सजी फिल्मों और धमाकेदार सीरीज के पूरे लाइनअप पर आधारित लेख यहां दिया गया है.

नेटफ्लिक्स इंडिया ने फरवरी के पहले हफ्ते में ही अपने दर्शकों को साल का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है. प्लेटफॉर्म ने 2026 में रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज की एक ऐसी लिस्ट जारी की है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर और रियलिटी शो का जबरदस्त तड़का है.