Gold-Silver Price: आज फिर सोना-चांदी की कीमतों में आया उछाल, लगातार दूसरे दिन इतने रुपये की आई तेजी

Ghaziabad Sisters Suicide: 'पापा आप हमें नहीं बचा सकते...', तीन नाबालिग बहनों ने एक साथ किया सुसाइड

सुप्रीम कोर्ट में आज SIR के खिलाफ 'खास' सुनवाई, ममता बनर्जी अपनी याचिका पर खुद रख सकती है अपना पक्ष!

Netflix Releases In 2026: 'इक्का' से 'गांधारी' तक, इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी सस्पेंस-ड्रामा से भरपूर ये फिल्में व सीरीज

बदल गया 'Dhurandhar 2' का डिजिटल पार्टनर: नेटफ्लिक्स को पछाड़कर इस OTT ने मारी बाजी, म्यूजिक पर T-Series का कब्जा

बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

Netflix Releases In 2026: 'इक्का' से 'गांधारी' तक, इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी सस्पेंस-ड्रामा से भरपूर ये फिल्में व सीरीज

Netflix Upcoming Movies and Series List: नेटफ्लिक्स इंडिया ने 2026 का मेगा लाइनअप जारी किया है, जिसमें 'इक्का', 'गांधारी', 'मां बहन' और 'ऑपरेशन सफेद सागर' जैसी फिल्में शामिल हैं. 'मामला लीगल है 2' और 'लस्ट स्टोरीज 3' की भी वापसी होगी.

Pragya Bharti | Feb 04, 2026, 12:35 PM IST

नेटफ्लिक्स इंडिया ने साल 2026 के लिए अपने पिटारे से मनोरंजन की ऐसी बौछार की है कि दर्शकों को अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिग्गज सितारों से सजी फिल्मों और धमाकेदार सीरीज के पूरे लाइनअप पर आधारित लेख यहां दिया गया है. 
नेटफ्लिक्स इंडिया ने फरवरी के पहले हफ्ते में ही अपने दर्शकों को साल का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है. प्लेटफॉर्म ने 2026 में रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज की एक ऐसी लिस्ट जारी की है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर और रियलिटी शो का जबरदस्त तड़का है.

1. इक्का: 29 साल बाद सनी देओल और अक्षय खन्ना की जोड़ी बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है. यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है.
2. मां बहन: माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और रवि किशन स्टारर यह फिल्म कॉमेडी और पारिवारिक रिश्तों का अनूठा मिश्रण है.
3. गांधारी: तापसी पन्नू एक ऐसी मां के किरदार में हैं, जो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है.
4. घूसखोर पंडत: मनोज बाजपेयी एक बार फिर कॉप के दमदार रोल में नजर आएंगे.

5. हैल बच्चों: मशहूर 'फिजिक्स वाला' अलख पांडे के जीवन पर आधारित यह सीरीज छात्रों के लिए काफी प्रेरणादायक होगी. इसमें विनीत सिंह मुख्य भूमिका में हैं.
6. हम हिंदुस्तानी: सैफ अली खान और प्रतीक गांधी अभिनीत यह फिल्म भारत के पहले चुनाव की ऐतिहासिक कहानी बयां करेगी.
7. ऑपरेशन सफेद सागर: कारगिल युद्ध के दौरान वायु सेना के अदम्य साहस की गाथा, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जिम्मी शेरगिल नजर आएंगे.

8. मुसाफिर कैफे: दिव्य प्रकाश दुबे की चर्चित किताब पर आधारित इस फिल्म में विक्रांत मैसी और महिमा मकवाना की जोड़ी दिखेगी.
9. टोस्टर: राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा की यह फिल्म एक अनोखे प्लॉट के साथ आ रही है.
10. कर्तव्य: मशहूर पत्रकार सौरभ द्विवेदी इस फिल्म के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं.

TRENDING NOW

11. मामला लीगल है 2: रवि किशन अब वकील से जज बन गए हैं.
12. लस्ट स्टोरीज 3: इस बार किरण राव और विशाल भारद्वाज जैसे दिग्गज इसका निर्देशन कर रहे हैं.
13. मिसमैच्ड (फाइनल सीजन): ऋषि और डिंपल की अधूरी प्रेम कहानी को अपना अंजाम मिलेगा.
14. लॉकअप 2 और ढिंढोरा 2: रियलिटी शो 'लॉकअप' और भुवन बाम का 'ढिंढोरा' भी मनोरंजन का पारा बढ़ाएंगे.

15. तलाश: ए मदर्स सर्च: परिणीति चोपड़ा एक खोई हुई बेटी की तलाश में थ्रिलर मोड़ लेती दिखेंगी.
16. एक्यूज्ड: कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा एक गायनेकोलॉजिस्ट की प्रतिष्ठा की लड़ाई दिखाएंगी.

पाकिस्तान में साल 2019 से भारतीय फिल्मों को सिनेमाघरों में दिखाने पर रोक है. लेकिन डिजिटल युग में दर्शक अपनी पसंद तक पहुंचने का रास्ता निकाल ही लेते हैं. नेटफ्लिक्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ये फिल्में कानूनी रूप से उपलब्ध हैं, जिससे वहां की सरकार चाहकर भी इस दीवानगी को नहीं रोक पा रही है.

 

