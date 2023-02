UP Me Ka Ba गाकर बुरी फंसी 'यूपी की बहू', जानें कौन हैं Neha Singh Rathore?

UP Me Ka Ba गाने वाली सिंगर Neha Singh Rathore सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड हो रही हैं. उन पर नफरत फैलाने का आरोप लगा है और कानूनी कदम उठाए गए हैं.

नेहा सिंह राठौर (Neha Singh Rathore) सोशल मुद्दे पर गाना गाकर अपनी राय रखती हैं. वहीं, कुछ दिनों पहले जब उन्होंने यूपी में का बा (UP Me Ka Ba) का सीजन 2 गाया तो उन्हें कानूनी नोटिस थमा दिया गया है. नेहा पर नफरत फैलाने का आरोप लग रहा है और उनसे पुलिस ने सात सवालों के जवाब देने के लिए कहा है. उन्हे तीन में स्पष्टीकरण जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि, ये पहला मामला नहीं है जिसकी वजह से वो खबरों में आई हैं. इससे पहले नेहा अपने वीडियोज (Neha Singh Rathore Song) की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग (Neha Singh Rathore Troll) का सामना भी कर चुकी हैं.

2. UP Me Ka Ba Singer Neha Singh Rathore

3. Who Is UP Me Ka Ba Singer Neha Singh Rathore