वो मुस्लिम उस्ताद, जो मंदिर की चौखट पर करते थे रियाज; जानें कौन हैं 66साल पहले पर्दे पर जलवा बिखेरने वाले शहनाई के वो शहंशाह

3 . कौन थे ये उस्ताद?

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दरअसल हम बात कर रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की. वे न केवल खुद एक महान कलाकार थे, बल्कि दूसरों की कला के भी बहुत बड़े पारखी थे. वे स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गायन के मुरीद थे. दिलचस्प बात यह है कि वे अक्सर बहुत ध्यान से लता जी के रिकॉर्ड्स सुनते थे ताकि कहीं कोई छोटी सी तकनीकी कमी या सुर की त्रुटि पकड़ सकें. लेकिन हर बार उन्हें हार माननी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें वहां सिर्फ 'पूर्णता' ही मिलती थी. उनका मानना था कि जो अभिव्यक्ति और सुरीलापन लता जी के पास है, वह बेमिसाल है.

