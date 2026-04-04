वो मुस्लिम उस्ताद, जो मंदिर की चौखट पर करते थे रियाज; जानें कौन हैं 66साल पहले पर्दे पर जलवा बिखेरने वाले शहनाई के वो शहंशाह

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Pragya Bharti | Apr 04, 2026, 03:54 PM IST
1.Success Story of Musician
भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में एक नाम ऐसा भी दर्ज है, जो खान खानदान से होते हुए भी मंदिर जाया करते थे. दरअसल, इस संगीतकार ने शहनाई को महलों के गलियारों से निकालकर वैश्विक मंचों तक पहुंचाया है. उनके लिए संगीत किसी धर्म की सीमा में नहीं बंधा था, इसलिए वह मंदिर परिसर में बैठकर भी प्रैक्टिस करते थे.
2.मंदिर की चौखट पर करते थे रियाज
बिहार में जन्मे ये दिग्गज महज 6 साल की उम्र में बनारस आ गए थे. यहीं से उनके संगीत का सफर शुरू हुआ. वे घंटों बनारस के मंदिरों की चौखट पर बैठकर रियाज करते थे और गंगा की लहरों के बीच 'सच्चे सुर' की तलाश करते थे. उनकी सादगी का आलम यह था कि दुनिया भर में शोहरत कमाने के बाद भी उन्होंने बनारस की गलियों और अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा.
3.कौन थे ये उस्ताद?
दरअसल हम बात कर रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की. वे न केवल खुद एक महान कलाकार थे, बल्कि दूसरों की कला के भी बहुत बड़े पारखी थे. वे स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गायन के मुरीद थे. दिलचस्प बात यह है कि वे अक्सर बहुत ध्यान से लता जी के रिकॉर्ड्स सुनते थे ताकि कहीं कोई छोटी सी तकनीकी कमी या सुर की त्रुटि पकड़ सकें. लेकिन हर बार उन्हें हार माननी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें वहां सिर्फ 'पूर्णता' ही मिलती थी. उनका मानना था कि जो अभिव्यक्ति और सुरीलापन लता जी के पास है, वह बेमिसाल है.
4.बेगम अख्तर का वो दीवानापन
संगीत के प्रति उस्ताद का जुनून ऐसा था कि एक बार आधी रात को सोते समय उन्हें बेगम अख्तर की मशहूर गजल 'दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे' सुनाई दी. उस आवाज का जादू उन पर ऐसा चढ़ा कि वे रात के दो बजे ही उस रिकॉर्ड और आवाज को खोजने के लिए घर से निकल पड़े थे. वे बेगम अख्तर की अदायगी और सुरों के जादू के कायल थे.
5.शहनाई की गूंज और सादगी भरी जीवनशैली
साल 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर दोनों को एक साथ देश के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से नवाजा गया. यह भारतीय संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम क्षण था. उस्ताद भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शहनाई की गूंज और सादगी भरी जीवनशैली आज भी हर संगीत प्रेमी के लिए एक प्रेरणा है. उन्होंने सिखाया कि सुर का कोई मजहब नहीं होता, वह तो बस रूह की आवाज होती है.
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