हॉरर नहीं, फिर भी रोंगटे खड़े कर देगी 8.2 रेटिंग वाली ये फिल्म, 2 घंटा 42 मिनट तक स्क्रीन से नहीं हटेगी नज़र

एंटरटेनमेंट
Kusum Lata | Apr 13, 2026, 10:38 AM IST
1.Sardar Udham
सरदार उधम
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सरदार उधम का. 2 घंटा 42 मिनट की ये फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड को इतने करीब से दिखाती है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. सरकार उधम के किरदार में विक्की कौशल के लाश उठाने वाले सीन की गिनती सिनेमा के सबसे दमदार सीन्स में होती है. 2021 में आई इस फिल्म की IMDB रेटिंग 8.2 है. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
2.Kesari Chapter 2
केसरी चैप्टर 2
अक्षय कुमार स्टारर यह फिल्म एडवोकेट सी शंकर नायर की कहानी बताती है. उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ केस लड़ा और ब्रिटिश हुकूमत को अपनी गलती मानने पर मजबूर कर दिया था. 2025 में आई इस फिल्म की IMDB रेटिंग 8 है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
3.The Legend Of Bhagat Singh
द लीजेंड ऑफ भगत सिंह
साल 2002 में आई अजय देवगन की ये फिल्म भगत सिंह की कहानी दिखाती है. भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने की कसम खाई थी. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इस हत्याकांड ने भगत सिंह पर असर डाला. इस फिल्म की IMDB रेटिंग 8.2 है. इसे ऐपल टीवी, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और MX प्लेयर पर देखा जा सकता है.
4.Phillauri
फिल्लौरी
ये एक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसकी कहानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के इर्द गिर्द घूमती है. मॉडर्न स्टोरीलाइन के साथ बनी ये फिल्म एक लड़की की ज़िंदगी की कहानी है, जिसकी जिंदगी जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बदल दी. दिलजीत दोसांझ और अनुष्का शर्मा इस फिल्म में लीड रोल में हैं. फिल्म की IMDB रेटिंग 6.1 है.
5.Jallianwala Bagh: Punjab Da Dil
जलियांवाला बागः पंजाब दा दिल
अगर आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के हर पहलू को समझना चाहते हैं तो आप यह डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं. यह डॉक्यूमेंट्री जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताती है. इसे प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.