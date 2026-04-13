हॉरर नहीं, फिर भी रोंगटे खड़े कर देगी 8.2 रेटिंग वाली ये फिल्म, 2 घंटा 42 मिनट तक स्क्रीन से नहीं हटेगी नज़र

3 . The Legend Of Bhagat Singh

3

द लीजेंड ऑफ भगत सिंह

साल 2002 में आई अजय देवगन की ये फिल्म भगत सिंह की कहानी दिखाती है. भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने की कसम खाई थी. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इस हत्याकांड ने भगत सिंह पर असर डाला. इस फिल्म की IMDB रेटिंग 8.2 है. इसे ऐपल टीवी, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और MX प्लेयर पर देखा जा सकता है.