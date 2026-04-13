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हॉरर नहीं, फिर भी रोंगटे खड़े कर देगी 8.2 रेटिंग वाली ये फिल्म, 2 घंटा 42 मिनट तक स्क्रीन से नहीं हटेगी नज़र

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हॉरर नहीं, फिर भी रोंगटे खड़े कर देगी 8.2 रेटिंग वाली ये फिल्म, 2 घंटा 42 मिनट तक स्क्रीन से नहीं हटेगी नज़र

आज 13 अप्रैल है. बैसाखी का त्योहार आज के दिन मनाया जाता है लेकिन इस तारीख से एक दर्द भी जुड़ा है. 13 अप्रैल, 1919 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास की सबसे क्रूर और दर्दनाक घटनाओं में से एक है. चलिए जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी दिखाने वाली दमदार फिल्मों के बारे में.

Kusum Lata | Apr 13, 2026, 10:38 AM IST

1.Sardar Udham

Sardar Udham
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सरदार उधम
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सरदार उधम का. 2 घंटा 42 मिनट की ये फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड को इतने करीब से दिखाती है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. सरकार उधम के किरदार में विक्की कौशल के लाश उठाने वाले सीन की गिनती सिनेमा के सबसे दमदार सीन्स में होती है. 2021 में आई इस फिल्म की IMDB रेटिंग 8.2 है. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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2.Kesari Chapter 2

Kesari Chapter 2
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केसरी चैप्टर 2

अक्षय कुमार स्टारर यह फिल्म एडवोकेट सी शंकर नायर की कहानी बताती है. उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ केस लड़ा और ब्रिटिश हुकूमत को अपनी गलती मानने पर मजबूर कर दिया था. 2025 में आई इस फिल्म की IMDB रेटिंग 8 है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

3.The Legend Of Bhagat Singh

The Legend Of Bhagat Singh
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द लीजेंड ऑफ भगत सिंह

साल 2002 में आई अजय देवगन की ये फिल्म भगत सिंह की कहानी दिखाती है. भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने की कसम खाई थी. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इस हत्याकांड ने भगत सिंह पर असर डाला. इस फिल्म की IMDB रेटिंग 8.2 है. इसे ऐपल टीवी, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और MX प्लेयर पर देखा जा सकता है.

4.Phillauri

Phillauri
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फिल्लौरी

ये एक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसकी कहानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के इर्द गिर्द घूमती है. मॉडर्न स्टोरीलाइन के साथ बनी ये फिल्म एक लड़की की ज़िंदगी की कहानी है, जिसकी जिंदगी जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बदल दी. दिलजीत दोसांझ और अनुष्का शर्मा इस फिल्म में लीड रोल में हैं. फिल्म की IMDB रेटिंग 6.1 है.
 

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5.Jallianwala Bagh: Punjab Da Dil

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5

जलियांवाला बागः पंजाब दा दिल
अगर आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के हर पहलू को समझना चाहते हैं तो आप यह डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं. यह डॉक्यूमेंट्री जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताती है. इसे प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.  
 

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