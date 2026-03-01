March Movie Releases: बॉक्स ऑफिस पर मचेगा तहलका, मार्च में रिलीज होंगी 'धुरंधर'-'टॉक्सिक' को टक्कर देने वाली ये 4 मेगाबजट फिल्में

1 . Movie releases in March

1

मार्च 2026 का महीना मनोरंजन के लिहाज से बेहद रोमांचक होने वाला है. इस महीने सिनेमाघरों में एक-दो नहीं, बल्कि कई बड़ी पैन-इंडिया फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनके निर्माण पर मेकर्स ने 100 करोड़ से लेकर 600 करोड़ रुपये तक का भारी-भरकम बजट खर्च किया है. 19 मार्च को तीन विशाल फिल्में एक साथ बड़े पर्दे पर दस्तक देंगी, जिससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का गणित पूरी तरह बदल सकता है.