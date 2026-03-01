March Movie Releases: बॉक्स ऑफिस पर मचेगा तहलका, मार्च में रिलीज होंगी 'धुरंधर'-'टॉक्सिक' को टक्कर देने वाली ये 4 मेगाबजट फिल्में

ईरानी मौके को हाथ से ना जाने दें- नेतन्याहू, ये मौका पीढ़ी में केवल एक बार आता है-नेतन्याहू, लाखों की संख्या में सड़कों पर आओ-नेतन्याहू, आपको इस मदद का बेसब्री से इंतजार था-नेतन्याहू | आज शाम इजरायल सुरक्षा परिषद की बैठक, आज इजरायल सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक, सऊदी के रियाद में भी धमाकों की आवाज, खामेनेई के समर्थन में दिल्ली में प्रदर्शन, कराची और लाहौर में फैली हिंसा, ये खुली जंग का एलान है- ईरानी राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ा एलान किया
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 01, 2026, 03:09 PM IST
1.Movie releases in March
मार्च 2026 का महीना मनोरंजन के लिहाज से बेहद रोमांचक होने वाला है. इस महीने सिनेमाघरों में एक-दो नहीं, बल्कि कई बड़ी पैन-इंडिया फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनके निर्माण पर मेकर्स ने 100 करोड़ से लेकर 600 करोड़ रुपये तक का भारी-भरकम बजट खर्च किया है. 19 मार्च को तीन विशाल फिल्में एक साथ बड़े पर्दे पर दस्तक देंगी, जिससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का गणित पूरी तरह बदल सकता है.
2.Dhurandhar 2 film
आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह एक हाई-वोल्टेज स्पाई थ्रिलर है. रणवीर सिंह इसमें मुख्य भूमिका में हैं, जबकि अक्षय खन्ना विलेन के रूप में नजर आएंगे. फिल्म में आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं. देशभक्ति और घुसपैठ की कहानी पर आधारित यह फिल्म 'धुरंधर' का बहुप्रतीक्षित सीक्वल है.
(बजट: 200-250 करोड़)
3.Toxic Film
'KGF' स्टार यश की इस फिल्म का सबसे ज्यादा बज है. यह एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है, जो 1940 से 1970 के गोवा की पृष्ठभूमि पर आधारित है. यश इसमें 'राया' के किरदार में अपना साम्राज्य खड़ा करते दिखेंगे. फिल्म में नयनतारा और कियारा आडवाणी जैसे सितारे भी नजर आएंगे.
(बजट: 600 करोड़)
4.Ustaad Bhagat Singh
अभी क्लैश का शोर थमा भी नहीं होगा कि 26 मार्च को 'उस्ताद भगत सिंह' रिलीज होगी. इसका बजट 130 से 250 करोड़ रुपये है. इस फिल्म की कहानी, थलापति विजय की 'थेरी' से प्रेरित एक एक्शन-कॉमेडी है, जिसमें पवन कल्याण एक जांबाज पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं. मेकर्स ने रिलीज से पहले ही इसके डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स को 82 करोड़ रुपये में बेच दिए हैं.
5.Dacoit Film
आदिवि सेश और मृणाल ठाकुर स्टारर यह फिल्म एक गुस्सैल अपराधी की रिवेंज स्टोरी है. पहले 2025 में रिलीज होने वाली यह फिल्म चोट के कारण अब 19 मार्च को शिफ्ट हो गई है. यह हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज होगी.
(बजट: 70 करोड़)
