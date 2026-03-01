FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एंटरटेनमेंट

March Movie Releases: बॉक्स ऑफिस पर मचेगा तहलका, मार्च में रिलीज होंगी 'धुरंधर'-'टॉक्सिक' को टक्कर देने वाली ये 4 मेगाबजट फिल्में

March Movie Releases: मार्च में बॉक्स ऑफिस पर महासंग्राम होने वाला है. रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2', यश की 'टॉक्सिक' और 'डकैत' के बीच 19 मार्च को होने वाली सीधी टक्कर सिनेमाई इतिहास रचने को तैयार है.

Pragya Bharti | Mar 01, 2026, 03:09 PM IST

1.Movie releases in March

Movie releases in March
1

मार्च 2026 का महीना मनोरंजन के लिहाज से बेहद रोमांचक होने वाला है. इस महीने सिनेमाघरों में एक-दो नहीं, बल्कि कई बड़ी पैन-इंडिया फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनके निर्माण पर मेकर्स ने 100 करोड़ से लेकर 600 करोड़ रुपये तक का भारी-भरकम बजट खर्च किया है. 19 मार्च को तीन विशाल फिल्में एक साथ बड़े पर्दे पर दस्तक देंगी, जिससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का गणित पूरी तरह बदल सकता है.

2.Dhurandhar 2 film

Dhurandhar 2 film
2

आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह एक हाई-वोल्टेज स्पाई थ्रिलर है. रणवीर सिंह इसमें मुख्य भूमिका में हैं, जबकि अक्षय खन्ना विलेन के रूप में नजर आएंगे. फिल्म में आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं. देशभक्ति और घुसपैठ की कहानी पर आधारित यह फिल्म 'धुरंधर' का बहुप्रतीक्षित सीक्वल है.
(बजट: 200-250 करोड़)

3.Toxic Film

Toxic Film
3

'KGF' स्टार यश की इस फिल्म का सबसे ज्यादा बज है. यह एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है, जो 1940 से 1970 के गोवा की पृष्ठभूमि पर आधारित है. यश इसमें 'राया' के किरदार में अपना साम्राज्य खड़ा करते दिखेंगे. फिल्म में नयनतारा और कियारा आडवाणी जैसे सितारे भी नजर आएंगे.
(बजट: 600 करोड़)

4.Ustaad Bhagat Singh

Ustaad Bhagat Singh
4

अभी क्लैश का शोर थमा भी नहीं होगा कि 26 मार्च को 'उस्ताद भगत सिंह' रिलीज होगी. इसका बजट 130 से 250 करोड़ रुपये है. इस फिल्म की कहानी, थलापति विजय की 'थेरी' से प्रेरित एक एक्शन-कॉमेडी है, जिसमें पवन कल्याण एक जांबाज पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं. मेकर्स ने रिलीज से पहले ही इसके डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स को 82 करोड़ रुपये में बेच दिए हैं.

5.Dacoit Film

Dacoit Film
5

आदिवि सेश और मृणाल ठाकुर स्टारर यह फिल्म एक गुस्सैल अपराधी की रिवेंज स्टोरी है. पहले 2025 में रिलीज होने वाली यह फिल्म चोट के कारण अब 19 मार्च को शिफ्ट हो गई है. यह हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज होगी.
(बजट: 70 करोड़)

