क्या होता है गोत्र, कैसे होती है इसकी पहचान, एक गोत्र होने पर नहीं होती शादी, जानिए इसकी वजह

फरीदाबाद में आतंक की लैब, डॉक्टर के ठिकाने से 300 किलो RDX और AK-47 जब्त

कबाड़ बेचकर सरकार ने कमाए 4,085 करोड़, 232 लाख वर्ग फीट जगह हुआ खाली, स्पेस इतना कि बन जाएगा 1 मॉल

दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे ज्यादा होता है चांदी का उत्पादन, जानें किस नंबर पर आता है भारत

NRI Village Of India: भारत का ये है सबसे अमीर गांव, हर घर के बाहर खड़ी होती हैं BMW और मर्सिडीज

Diabetes Risk: डायबिटीज में शरीर अंदर से कंकाल बन रहा है? अगर दिख रहे ये लक्षण तो हो जाएं सावधान

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

2026 में रिलीज होंगी ये 6 धार्मिक फिल्में, 3 में दिखेगी राम भक्त हनुमान की कहानी, 1 में परशुराम और..

Movies To Released in 2026: साल 2026 में छह बड़ी धार्मिक फिल्में रिलीज होंगी, जिनमें हनुमान जी पर बनी तीन फिल्में वायुपुत्र, चिंरजीवी हनुमान और जय हनुमान होंगी. वहीं, एक फिल्म भगवान परशुराम के ऊपर बनी होगी. आइए, इसी के साथ जानते हैं कि बाकी 2 फिल्में कौन सी हैं.

Pragya Bharti | Nov 10, 2025, 09:57 AM IST

1.Mythological Movies Release in 2026

Mythological Movies Release in 2026
1

पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर धार्मिक और पौराणिक थीम वाली फिल्मों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. चाहे सीधे पौराणिक कथाओं को दिखाया गया हो या काल्पनिक कहानियों में इन किरदारों को जोड़ा गया हो, दर्शकों ने ऐसे कंटेंट को खूब सराहा है. इस साल 'महावतार नरसिम्हा' जैसी बिना बड़े स्टार वाली फिल्म ने भी कंटेंट के दम पर बंपर कमाई की, जिससे साबित होता है कि दर्शक अब माइथोलॉजिकल कंटेंट के लिए थिएटर आ रहे हैं. इसी क्रम में, साल 2026 में 6 बड़ी धार्मिक फिल्में रिलीज होने को तैयार हैं, जिनमें कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं. आइए जानते हैं 2026 में आने वाली इन 6 मेगा धार्मिक फिल्मों के बारे में...

2.Vayuputra Movie Release 2026

Vayuputra Movie Release 2026
2

यह फिल्म भगवान रामभक्त हनुमान पर आधारित एक एनिमेटेड फिल्म होगी. इसे चंदू मोंदेती डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इससे पहले 'थंडेल', 'कार्तिकेय' और 'कार्तिकेय-2' जैसी सफल फिल्में बना चुके हैं.

3.Chiranjivi Hanumani Movie Release 2026

Chiranjivi Hanumani Movie Release 2026
3

यह फिल्म एक अनोखी पहल है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके बनाया जा रहा है. इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को विक्रम मल्होत्रा और विजय सुब्रमणियम प्रोड्यूस कर रहे हैं.

4.Jai Hanuman Movie Release 2026

Jai Hanuman Movie Release 2026
4

यह फिल्म 2024 की ब्लॉकबस्टर हिट 'हनु मैन' का सीक्वल है. इसमें हनुमान जी के उस वचन की कहानी दिखाई जाएगी जो उन्होंने भगवान श्रीराम को दिया था. इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी, राणा दग्गुबाती, तेजा सज्जा और अमृता अय्यर जैसे कलाकार शामिल हैं.

5.Ramyan Part 1 Movie Release 2026

Ramyan Part 1 Movie Release 2026
5

नितीश तिवारी का निर्देशन और भगवान श्रीराम के किरदार में रणबीर कपूर. यह फिल्म 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. बड़े बजट पर बन रही यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने की उम्मीद है.

6.Naagzilla Movies Release in 2026

Naagzilla Movies Release in 2026
6

यह एक फैंटेसी फिल्म होगी, जिसमें पौराणिक तत्वों का समावेश होगा. इसमें कार्तिक आर्यन लीड रोल में होंगे और इसे करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं. यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है और यह तीन पार्ट की सीरीज होगी, जिसका पहला पार्ट 2026 में रिलीज़ होगा.

7.Mahavatar movie Release

Mahavatar movie Release
7

'स्त्री' जैसी सक्सेसफुल फिल्म दे चुके मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले यह फिल्म आ रही है. इस फिल्म में अभिनेता विक्की कौशल भगवान परशुराम का शक्तिशाली किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक करने वाले हैं.

