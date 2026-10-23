वीकेंड का प्लान सेट! थिएटर्स से OTT तक, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज करेंगी एंटरटेनमेंट डबल

5 . द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 7

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घर बैठे अगर परिवार के साथ पौराणिक कहानियां देखना चाहते हैं, तो द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 7 को देख सकते हैं. शानदार एनिमेशन भी इसमें देखने के लिए मिल जाएगा. सीरीज का सातवां सीजन 23 अक्टूबर 2026 को जियो हॉटस्टार में आसानी से देख सकते हैं. इसमें आपको कुल 8 नए एपिसोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे. इसमें कहानी रामायण के लंका युद्ध और भगवान हनुमान की एक खास खोज पर आधारित होने वाली है. अगर आप लंबे समय से इस एनिमेटेड सीरीज के नए सीजन का इंतजार कर रहे थे, तो अब आप इसको वीकेंड पर आसानी से देख सकते हैं. शरद केलकरद ने रावण की आवाज के रूप में अपना खास योगदान दिया है. द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 1 से 7 तक में पूरी कहानी को शानदार अनुभव के साथ दिखाया गया है. (Image Credit: jiohotstar)