वीकेंड का प्लान सेट! थिएटर्स से OTT तक, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज करेंगी एंटरटेनमेंट डबल

एंटरटेनमेंट
Ritika | Oct 23, 2026, 03:14 PM IST
1.तू है मेरी किरण
अगर आप भी अपने वीकेंड को एंटरटेनमेंट से भरपूर बनाना चाहते हैं, तो सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फिल्म 'तू है मेरी किरण' को 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देख सकते हैं. इस फिल्म में आपको सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अहम भूमिका में नजर आएंगे. यह फिल्म रोमांस के साथ रहस्य और थ्रिलर से भरपूर होने वाली है. अगर आपको ऐसी कहानियां देखना पसंद है, जो रिश्तों के साथ-साथ रहस्य से भी भरपूर हो, तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाली है. फैंस को साथ में दोनों की जोड़ी काफी पसंद आती है. सोशल मीडिया पर दोनों की नोकझोक को फैंस खूब पसंद करते हैं. इस फिल्म में सोनाक्षी और जहीर के साथ अंकित गुप्ता, शर्लिन सेठ, जरीना वहाब, पूर्णेंदु भट्टाचार्य भी नजर आएंगे. फिल्म के निर्देशक करण रावल हैं. (Image Credit: Sonakshi Sinha)
2.उड़ता तीर
इस वीकेंड पर आप आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' को देख सकते हैं. ये फिल्म 23 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म में स्पाई-कॉमेडी भरपूर देखने के लिए मिलेगी. फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं. इसमें जासूसी की दुनिया को कॉमेडी और कन्फ्यूजन के साथ दिखाया गया है, जिसको देखने के बाद आपका भी सिर चकरा जाएगा. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, राहुल बोस, राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, मुकुल देव , सुप्रिया पिलगांवकर, सुहेल नय्यर, संदीप आनंद, बृजेंद्र काला अहम भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म को आकाश ए कौशिक ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इस फिल्म से पहले आयुष्मान और सारा 'पति पत्नी और वो दो' में साथ नजर आए थे. (Image Credit: dharmamovies)
3.चार यार
ओटीटी पर घर बैठे अमेज़न प्राइम वीडियो पर 'चार यार' वेब सीरीज को देख सकते हैं. इस सीरीज में आपको चार दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिलेगी. यह कहानी 2000 साल पहले मुंबई पर बनाई गई है. इन चार दोस्तों में पैसा कमाकर बड़ा इंसान बनकर अच्छी जिंदगी जीने की चाह होती है लेकिन अच्छी जिदंगी जीने की लालच में चोरी और गलत काम में फंस जाते हैं. अच्छी जिंदगी पाने के चक्कर में वो चार दोस्त मुंबई के बड़े गैंगस्टर्स के जाल में फंस जाते हैं. इसमें पूरव झा, प्रेरक मेहता, साकिब अयूब, नमन जैन ने अहम किरदार निभाया है. इस वेब सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं. इस सीरीज के डायरेक्टर विनय वायकुल हैं. इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे बेहतर जिंदगी पाने का शॉर्टकट आपको नीचे गिरा देता है. (Image Credit: primevideoin)
4.गजब रात
मनोज बाजपेयी की सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर फिल्म 'गजब रात' 23 अक्टूबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी एक पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म में नुसरत भरुचा, दिव्या दत्ता, साकिब सलीम और अक्षय ओबेरॉय भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. कहानी एक ही रात के दौरान घटने वाली घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है जिसमें कई रहस्यमयी घटनाएं देखने के लिए भी मिलेगी. इस फिल्म का निर्देशक नीरज पांडे ने किया है. अगर आपको पुलिस, अपराध, रहस्य और सस्पेंस से भरपूर घटनाओं को देखना पसंद है, तो आप इस फिल्म को वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. (Image Credit: bajpayee.manoj)
5. द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 7
घर बैठे अगर परिवार के साथ पौराणिक कहानियां देखना चाहते हैं, तो द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 7 को देख सकते हैं. शानदार एनिमेशन भी इसमें देखने के लिए मिल जाएगा. सीरीज का सातवां सीजन 23 अक्टूबर 2026 को जियो हॉटस्टार में आसानी से देख सकते हैं. इसमें आपको कुल 8 नए एपिसोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे. इसमें कहानी रामायण के लंका युद्ध और भगवान हनुमान की एक खास खोज पर आधारित होने वाली है. अगर आप लंबे समय से इस एनिमेटेड सीरीज के नए सीजन का इंतजार कर रहे थे, तो अब आप इसको वीकेंड पर आसानी से देख सकते हैं. शरद केलकरद ने रावण की आवाज के रूप में अपना खास योगदान दिया है. द लीजेंड ऑफ हनुमान सीजन 1 से 7 तक में पूरी कहानी को शानदार अनुभव के साथ दिखाया गया है. (Image Credit: jiohotstar)