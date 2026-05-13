Mouni Roy Vs Suraj Nambiar: तलाक की खबरों के बीच खुली रईसी की पोल! मौनी रॉय या सूरज नांबियार, जानें कौन है सबसे ज्यादा अमीर

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | May 13, 2026, 02:05 PM IST
1.Mouni Roy and Suraj Nambiar Networth
बॉलीवुड की 'नागिन' मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने और शादी की तस्वीरें हटाने के बाद उनके तलाक की अटकलें तेज हो गई हैं. खबरों की मानें तो सूरज द्वारा कथित तौर पर मौनी को धोखा देने के कारण यह रिश्ता टूटने की कगार पर है. इस बीच, फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आर्थिक रूप से दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है.
2.सूरज पर लगे चीटिंग के आरोप
रिपोर्ट के अनुसार, सूरज ने अपनी को चीट किया है, जिसके कारण रिश्ते में दरार आ गई है. दोनों ने इंस्टाग्राम से भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. इतना ही नहीं साथ की सारी तस्वीरें भी हटा दी हैं. इस तरह, सूरज पर यह भी आरोप लग रहा है कि सूरज ने मौनी की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया है.
3.मौनी रॉय की संपत्ति कितनी है?
टीवी से अपने करियर की शुरुआत कर बॉलीवुड में खास पहचान बनाने वाली मौनी रॉय की कुल संपत्ति लगभग 40 से 41 करोड़ रुपये है. मौनी की कमाई का जरिया फिल्में, ब्रांड एंडोर्समेंट और डांस नंबर हैं. वे एक फिल्म के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं. मुंबई में उनके पास दो लग्जरी फ्लैट और मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां हैं. इसके अलावा, मुंबई में उनका 'बदमाश' नाम का एक रेस्टोरेंट भी है.
4.सूरज नांबियार की संपत्ति कितनी है?
सूरज नांबियार दुबई में रहने वाले एक सफल बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं. वे कैपिटल मार्केट्स के डायरेक्टर हैं और कई बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स संभालते हैं. रिपोर्टों के अनुसार, सूरज की कुल संपत्ति 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है. उनका परिवार भी बेंगलुरु में एक मजबूत बिजनेस बैकग्राउंड रखता है.
5.मौनी रॉय या सूरज नांबियार कौन है ज्यादा अमीर?
आंकड़ों की तुलना करें तो सूरज नांबियार अपनी पत्नी मौनी रॉय से कहीं अधिक अमीर हैं. जहाँ मौनी की संपत्ति उनकी मेहनत और शोबिज की सफलता पर टिकी है, वहीं सूरज का बिजनेस साम्राज्य उन्हें नेटवर्थ के मामले में आगे रखता है. हालांकि, मौनी रॉय की लोकप्रियता और सोशल मीडिया पहुंच सूरज से कहीं ज्यादा है.
6.4 साल पहले हुई थी मौनी-सूरज की शादी
आज से 4 साल पहले मौनी और सूरज ने गोवा में शानदार शादी की थी. मौनी बॉलीवुड और टीवी की सफल एक्ट्रेस तो है ही, वहीं सूरज भी कुछ कम नहीं हैं. दुबई में उनका बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में नाम शामिल है.
फिलहाल, दोनों ने अपने अलगाव पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी संपत्ति और निजी जीवन से जुड़ी खबरें लगातार वायरल हो रही हैं.
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