Mouni Roy Vs Suraj Nambiar: तलाक की खबरों के बीच खुली रईसी की पोल! मौनी रॉय या सूरज नांबियार, जानें कौन है सबसे ज्यादा अमीर

1 . Mouni Roy and Suraj Nambiar Networth

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बॉलीवुड की 'नागिन' मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने और शादी की तस्वीरें हटाने के बाद उनके तलाक की अटकलें तेज हो गई हैं. खबरों की मानें तो सूरज द्वारा कथित तौर पर मौनी को धोखा देने के कारण यह रिश्ता टूटने की कगार पर है. इस बीच, फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आर्थिक रूप से दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है.