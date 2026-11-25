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Ritika | Nov 25, 2026, 04:00 PM IST
1.पटना पहुंची मौनी रॉय
टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय पटना पहुंची हैं, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जहां उन्होंने छठ पूजा की भक्ति और परंपराओं को करीब से देखा है और वहां का खास अनुभव भी शेयर किया है. (Image Credit: instagram/ imouniroy)
2.शेयर किया वीडियो
छठ पूजा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का खास त्योहार माना जाता है. मौनी ने पटना पहुंचने के बाद वीडियों में देवी मां तारा की प्रतिमा के सामने खड़ी होकर कहती नजर आईं कि- 'जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि ये देवी मां तारा हैं. पटना में छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि पूजा है. यह एक भावना और एहसास है. मेरे हिसाब से यह बहुत आध्यात्मिक और पवित्र है'. (Image Credit: instagram/ imouniroy)
3.पटना की गलियों और घाट के पास आईं नजर
मौनी ने गोल्डन रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है. घाट के किनारे हाथों में सूप लिए खड़ी नजर आईं. इस दौरान वह पटना शहर की खूबसूरत गलियों में घूमीं और छठ के दौरान लोगों की आस्था और उत्साह को भी महसूस किया. पटना में बिताए इन खास पलों की झलक उन्होंने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है.(Image Credit: instagram/ imouniroy)
4.वीडियो शेयर कर लिखा खास कैप्शन
मौनी ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि- 'पटना, तुम सच में बहुत खास थे. शहर की खूबसूरत सड़कों को देखने से लेकर छठ पूजा की श्रद्धा, परंपराओं और जीवंत उत्साह का अनुभव करने तक, हर पल यादगार रहा. यहां बिताया गया हर पल हमें बहुत अच्छा लगा और इस खूबसूरत शहर की आत्मा को महसूस करना एक शानदार अनुभव था. ढेर सारी यादें अपने साथ ले जा रहे हैं. पटना, हम फिर मिलेंगे'(Image Credit: instagram/ imouniroy)
5.मौनी रॉय के करियर की शुरुआत
मौनी रॉय ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से शुरू की थी. उन्होंने टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी. एकता कपूर के शो 'नागिन' के रोल में भी लोग उनको देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. (Image Credit: instagram/ imouniroy)