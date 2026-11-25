4 . वीडियो शेयर कर लिखा खास कैप्शन

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मौनी ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि- 'पटना, तुम सच में बहुत खास थे. शहर की खूबसूरत सड़कों को देखने से लेकर छठ पूजा की श्रद्धा, परंपराओं और जीवंत उत्साह का अनुभव करने तक, हर पल यादगार रहा. यहां बिताया गया हर पल हमें बहुत अच्छा लगा और इस खूबसूरत शहर की आत्मा को महसूस करना एक शानदार अनुभव था. ढेर सारी यादें अपने साथ ले जा रहे हैं. पटना, हम फिर मिलेंगे'(Image Credit: instagram/ imouniroy)