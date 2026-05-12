अब ये फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस लेनी वाली हैं पति से तलाक? एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो

9 . 5 जून को आने वाली है मौनी की अगली फिल्म

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मौनी अभी अपनी आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के रिलीज का इंतजार कर रही हैं. डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही मनीष पॉल, राकेश बेदी, चंकी पांडे, राजेश कुमार और जिमी शेरगिल भी नजर आएंगे. ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

