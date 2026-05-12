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अब ये फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस लेनी वाली हैं पति से तलाक? एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो

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अब ये फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस लेनी वाली हैं पति से तलाक? एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो

इस फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस की शादी में अनबन की अफवाहें तब ऑनलाइन सामने आईं, जब फैंस ने देखा कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पति को अनफॉलो कर दिया है.

Gaurav Barar | May 12, 2026, 10:58 AM IST

1.इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को किया अनफॉलो

इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को किया अनफॉलो
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शादी के चार साल बाद, एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार की शादी में अनबन की अफवाहें ऑनलाइन सामने आई हैं. ये अटकलें तब शुरू हुईं जब फैंस ने देखा कि इस कपल ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिससे उनके फैंस परेशान हो गए. (All Image Source- Insta/Mouni Roy)

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2.जनवरी 2022 में की थी शादी

जनवरी 2022 में की थी शादी
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मौनी और सूरज जनवरी 2022 में अपनी शादी के बाद से ही लोगों की नजरों में रहे हैं. यह कपल अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर करता था और खुलकर एक-दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर करता था. 

3.दोनों के फैंस हुए परेशान

दोनों के फैंस हुए परेशान
3

हालांकि, उनकी हालिया इंस्टाग्राम एक्टिविटी ने फैंस के बीच चिंता पैदा कर दी है, जिससे कई लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा. 
 

4.शादी की तस्वीरें अभी भी मौजूद

शादी की तस्वीरें अभी भी मौजूद
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कथित तौर पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने के बावजूद, मौनी के प्रोफाइल पर अभी भी उनकी शादी की तस्वीरें और सूरज के साथ कई पोस्ट मौजूद हैं. इसी तरह, सूरज के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मौनी के साथ वाली तस्वीरें अभी भी मौजूद हैं. 

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5.सोशल मीडिया यूजर ने पूछे सवाल

सोशल मीडिया यूजर ने पूछे सवाल
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इसके बाद फैंस ने जल्द ही सूरज के कमेंट सेक्शन को उनके रिश्ते की स्थिति के बारे में सवालों से भर दिया. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "आपने अपनी शादी की तस्वीरें क्यों डिलीट कर दीं? क्या जल्द ही तलाक होने वाला है?" 
 

6.दोनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया

दोनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया
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दूसरे ने कमेंट किया, "वे एक-दूसरे से बहुत प्यार करते दिखते थे, आखिर हुआ क्या?" मौनी और सूरज ने अभी तक अपनी शादी से जुड़ी इन अफवाहों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. 
 

7.बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं सूरज

बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं सूरज
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सूरज दुबई में रहने वाले एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, और उनका ताल्लुक बेंगलुरु के एक जैन परिवार से है. वहीं दूसरी ओर, मौनी एक एक्ट्रेस और एंटरप्रेन्योर हैं. इस कपल ने जनवरी 2022 में गोवा में शादी की थी. 

8.मलयाली और बंगाली रीति-रिवाजों से हुई थी शादी

मलयाली और बंगाली रीति-रिवाजों से हुई थी शादी
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उनकी शादी कैंडोलिम के हिल्टन गोवा रिजॉर्ट में हुई थी, जिसमें मलयाली और बंगाली, दोनों ही तरह की रस्में निभाई गई थीं. शादी की रस्में मलयाली रीति-रिवाजों के साथ शुरू हुईं, और उसके बाद उसी दिन बाद में बंगाली रीति-रिवाजों से शादी संपन्न हुई. 

9.5 जून को आने वाली है मौनी की अगली फिल्म

5 जून को आने वाली है मौनी की अगली फिल्म
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मौनी अभी अपनी आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के रिलीज का इंतजार कर रही हैं. डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही मनीष पॉल, राकेश बेदी, चंकी पांडे, राजेश कुमार और जिमी शेरगिल भी नजर आएंगे. ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
 

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