Most Shocking Bollywood Divorces: सालों मिसाल रहें ये 7 कपल्स, फिर अचानक उजड़ गई हंसती-खेलती दुनिया; आखिरी जोड़ा तो 24Yr बाद हुआ अलग

1 . Most Shocking Divorce in Bollywood

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बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां परदे पर अमर प्रेम की कहानियां दिखाई जाती हैं, वहीं असल जिंदगी में रिश्ते अक्सर कांच की तरह टूट जाते हैं. फैंस जिन सितारों को 'आइडल कपल' मानकर उनके जैसा बनने का सपना देखते हैं, जब वही जोड़ियां अचानक अलग होने का फैसला करती हैं, तो फैंस का दिल टूट जाता है. मौनी रॉय से लेकर रितिक रोशन और मलाइका अरोड़ा तक, आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड के उन सबसे चर्चित और हैरान कर देने वाले तलाकों पर, जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक तहलका मचा दिया था.

