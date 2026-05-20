Most Shocking Bollywood Divorces: सालों मिसाल रहें ये 7 कपल्स, फिर अचानक उजड़ गई हंसती-खेलती दुनिया; आखिरी जोड़ा तो 24Yr बाद हुआ अलग

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Pragya Bharti | May 20, 2026, 02:11 PM IST
1.Most Shocking Divorce in Bollywood
बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां परदे पर अमर प्रेम की कहानियां दिखाई जाती हैं, वहीं असल जिंदगी में रिश्ते अक्सर कांच की तरह टूट जाते हैं. फैंस जिन सितारों को 'आइडल कपल' मानकर उनके जैसा बनने का सपना देखते हैं, जब वही जोड़ियां अचानक अलग होने का फैसला करती हैं, तो फैंस का दिल टूट जाता है. मौनी रॉय से लेकर रितिक रोशन और मलाइका अरोड़ा तक, आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड के उन सबसे चर्चित और हैरान कर देने वाले तलाकों पर, जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक तहलका मचा दिया था.
2.सैफ अली खान और अमृता सिंह
साल 1991 में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने वाले सैफ अली खान और अमृता सिंह का रिश्ता जितना चर्चा में रहा, उतना ही उनका तलाक भी विवादों से घिरा रहा. करीब 13 साल साथ रहने के बाद 2004 में दोनों अलग हो गए. सैफ ने बाद में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि इस रिश्ते में उन्हें काफी मानसिक तनाव, अपमान और ताने झेलने पड़े थे. इस तलाक ने तब और सुर्खियां बटोरीं जब अमृता ने एलिमनी के तौर पर 5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम मांगी थी.
3.ऋतिक रोशन और सुजैन खान
बचपन के दोस्त रहे ऋतिक रोशन और सुजैन खान की लव स्टोरी किसी फेयरीटेल जैसी थी. दोनों की 14 साल की शादीशुदा जिंदगी बेहद खूबसूरत चल रही थी, लेकिन साल 2014 में इनके आधिकारिक तौर पर अलग होने की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर दिया था. फैंस के लिए इस 'परफेक्ट कपल' का टूटना अकल्पनीय था. हालांकि, अलग होने के बाद भी दोनों के बीच कोई कड़वाहट नहीं है; वे आज भी बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हैं और बच्चों के लिए साथ खड़े रहते हैं.
4.मौनी रॉय और सूरज नम्बियार
साल 2022 में धूमधाम से शादी के बंधन में बंधीं टीवी और फिल्म स्टार मौनी रॉय और बिजनेसमैन सूरज नम्बियार की जोड़ी फैंस की पसंदीदा रही है. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी रोमांटिक तस्वीरें और वेकेशन के वीडियो शेयर करते रहते थे. ऐसे में जब अचानक इस खुशहाल कपल के बीच अलगाव और अनबन की खबरें सामने आईं, तो फैंस को सबसे बड़ा शॉक लगा. किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी इस रिश्ते में ऐसा मोड़ आ जाएगा.
5.मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान
मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान को बॉलीवुड के सबसे कूल और स्ट्रॉन्ग कपल्स में गिना जाता था. शादी के 19 साल बाद जब 2016 में इस जोड़े ने अलग होने का फैसला किया, तो हर कोई हैरान रह गया. इतने लंबे सफर के बाद अलग होने की खबर ने फैंस को बड़ा झटका दिया था. हालांकि, अच्छी बात यह है कि तलाक के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त हैं और अपने बेटे अरहान की परवरिश मिलकर कर रहे हैं.
6.आमिर खान और किरण राव
मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान और किरण राव ने शादी के 16 साल बाद साल 2021 में आपसी सहमति से अलग होने की घोषणा की थी. किरण राव ने बाद में साझा किया था कि वे अपनी जिंदगी में अपनी निजी जगह और 'आजादी' चाहती थीं, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया. हालांकि, तलाक के बाद भी यह दोनों पेशेवर तौर पर साथ काम करते हैं, एक ही बिल्डिंग में अलग अपार्टमेंट में रहते हैं और एक-दूसरे के मजबूत सपोर्ट सिस्टम हैं.
7.फरहान अख्तर और अधुना भबानी
साल 2000 में लव मैरिज करने वाले इस कपल ने शादी के 17 साल बाद यानी 2017 में अलग होने का फैसला किया. इनकी दो बेटियां हैं जिनकी परवरिश दोनों मिलकर कर रहे हैं.
8.सोहेल खान और सीमा सचदेव
1998 में घर से भागकर शादी करने वाले सोहेल और सीमा के रिश्ते का अंत भी चौंकाने वाला था. शादी के 24 साल बाद साल 2022 में दोनों ने अदालत में तलाक की अर्जी देकर सबको हैरान कर दिया.
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