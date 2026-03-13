FacebookTwitterYoutubeInstagram
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है? संसद से राष्ट्रपति तक समझिए सारे संवैधानिक नियम

JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 2 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज, इस लिंक से फटाफट भर लें फॉर्म

Egg Boiling: अंडे उबालते वक्त पानी में नींबू क्यों डालते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह

जब Mohammed Rafi ने 24 घंटे में रिकॉर्ड किए थे 5 सुपरहिट गाने, जानिए किन सितारों के बने थे आवाज

पत्थरचट्टे के पत्तों में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, सेवन करने पर मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

LPG Crisis: इंडक्शन पर भी बनेगी चूल्हे जैसी नर्म और फूली-फूली रोटियां, अपनाएं ये 5 टिप्स

जब Mohammed Rafi ने 24 घंटे में रिकॉर्ड किए थे 5 सुपरहिट गाने, जानिए किन सितारों के बने थे आवाज

मोहम्मद रफी ने 1969 में अपनी विदेश यात्रा से पहले निर्माताओं का नुकसान बचाने के लिए महज 12 घंटे में 5 गाने रिकॉर्ड किए थे. उन्होंने धर्मेंद्र और जीतेंद्र जैसे कई सितारों के लिए अपनी आवाज दी थी.

Pragya Bharti | Mar 13, 2026, 03:28 PM IST

1.Mohammed Rafi Record 5 songs in 1 Day

Mohammed Rafi Record 5 songs in 1 Day
1

हिंदी सिनेमा के इतिहास में मोहम्मद रफी एक ऐसा नाम हैं, जिनकी आवाज ने चार दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया. रफी साहब न केवल अपनी गायकी बल्कि अपने सरल स्वभाव और काम के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाते थे. उनसे जुड़ा एक ऐसा ही यादगार वाकया साल 1969 का है, जब उन्होंने महज 12 से 24 घंटे के भीतर 5 गानों की रिकॉर्डिंग पूरी कर सबको हैरान कर दिया था.

2.रफी साहब को करना था विदेश यात्रा

रफी साहब को करना था विदेश यात्रा
2

साल 1969 में मोहम्मद रफी को दो महीने के लंबे विदेश दौरे पर जाना था. उस दौरान वे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल के साथ 5 गानों का अनुबंध साइन कर चुके थे. रफी साहब नहीं चाहते थे कि उनके बाहर रहने की वजह से किसी भी निर्माता या संगीतकार का काम रुके या उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़े. जब लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने अपनी चिंता जताई, तो रफी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, "आप फिक्र न करें, मैं जाने से पहले ये सभी गाने पूरे कर दूंगा."

3.3 फिल्में और 5 सदाबहार गीत

3 फिल्में और 5 सदाबहार गीत
3

रफी साहब ने अपना वादा निभाते हुए लगातार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वक्त बिताया और 3 अलग-अलग फिल्मों के लिए 5 गीतों को अपनी रूहानी आवाज दी थी.

4.फिल्म 'मां और ममता'

फिल्म 'मां और ममता'
4

सबसे पहले उन्होंने अभिनेता जीतेंद्र के लिए 'रुत बेकरार है' और 'अपने नैनों को समझा ले' जैसे रोमांटिक गानों को रिकॉर्ड किया.
 

5.फिल्म 'मन की आंखें'

फिल्म 'मन की आंखें'
5

इसके बाद उन्होंने हीमैन धर्मेंद्र के लिए 'दिल कहे रुक जा रे रुक जा' और 'चला भी आ' जैसे गानों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा.

6.फिल्म 'अनजान'

फिल्म 'अनजान'
6

अंत में उन्होंने जुबली स्टार राजेंद्र कुमार की फिल्म का शीर्षक गीत 'मैं राही अनजान राहों का' रिकॉर्ड कर अपना काम मुकम्मल किया.
 

7.लगातार 12 घंटे की कड़ी मेहनत

लगातार 12 घंटे की कड़ी मेहनत
7

आज के दौर में जहां एक गाने की रिकॉर्डिंग में कई दिन लग जाते हैं, वहीं रफी साहब ने बिना रुके लगभग 12 घंटे तक इन गानों के लिए अपनी आवाज दी. सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हर अभिनेता का अंदाज अलग था और हर फिल्म की परिस्थिति अलग, लेकिन रफी साहब ने अपनी आवाज के उतार-चढ़ाव से हर किरदार के साथ पूरा न्याय किया.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

