जब Mohammed Rafi ने 24 घंटे में रिकॉर्ड किए थे 5 सुपरहिट गाने, जानिए किन सितारों के बने थे आवाज

7 . लगातार 12 घंटे की कड़ी मेहनत

आज के दौर में जहां एक गाने की रिकॉर्डिंग में कई दिन लग जाते हैं, वहीं रफी साहब ने बिना रुके लगभग 12 घंटे तक इन गानों के लिए अपनी आवाज दी. सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हर अभिनेता का अंदाज अलग था और हर फिल्म की परिस्थिति अलग, लेकिन रफी साहब ने अपनी आवाज के उतार-चढ़ाव से हर किरदार के साथ पूरा न्याय किया.

