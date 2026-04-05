45Yr पुराना Mohammed Rafi का वो आखिरी गाना, जो मौत के बाद बिना डबिंग के ही किया गया रिलीज; फिर भी रहा सुपरहिट

3 . अनहोनी ने बदला मंजर

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अमिताभ बच्चन और शशि कपूर पर गाने का फिल्मांकन पूरा हो चुका था. जब रिकॉर्ड रिलीज करने का समय आया, तो रफी साहब ने पंचम दा (आर.डी. बर्मन) से कहा, "बर्मन भाई, मैंने तो वो गाना दोबारा रिकॉर्डिंग की उम्मीद में थोड़ा कच्चा ही गाया था, चलिए अब इसे अच्छे से फाइनल कर लेते हैं." दोनों ने रिकॉर्डिंग की तारीख भी तय कर ली, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. वह तारीख आने से पहले ही, 31 जुलाई 1980 को रफी साहब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए.