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45Yr पुराना Mohammed Rafi का वो आखिरी गाना, जो मौत के बाद बिना डबिंग के ही किया गया रिलीज; फिर भी रहा सुपरहिट

मोहम्मद रफी का एक आखिरी गाना ऐसा था, जो तकनीकी रूप से अधूरा रह गया था. आर.डी. बर्मन के साथ रिकॉर्ड किए गए इस गीत को दोबारा फाइनल होना था, लेकिन रफी साहब के निधन के कारण इसे वैसे ही रिलीज करना पड़ा. 

Pragya Bharti | Apr 05, 2026, 11:07 AM IST

1.Mohammed Rafi Song Story

Mohammed Rafi Song Story
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हिंदी सिनेमा के इतिहास में मोहम्मद रफी एक ऐसा नाम हैं जिनकी आवाज ने हर दौर के संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है. उनके गाए हजारों गीत आज भी अमर हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी गाना ऐसा अधूरा अध्याय है, जो अपनी कमियों के बावजूद इतिहास रच गया. दिग्गज संगीतकार आर.डी. बर्मन ने एक पुराने साक्षात्कार में इस गाने से जुड़ी एक बेहद भावुक याद साझा की थी.

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2.वो रिकॉर्डिंग जो कभी पूरी नहीं हो पाई

वो रिकॉर्डिंग जो कभी पूरी नहीं हो पाई
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फिल्म 'शान' (1980) के एक ब्लॉकबस्टर गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान आर.डी. बर्मन का गला थोड़ा खराब था. रफी साहब ने बड़े भाई की तरह उन्हें दिलासा दिया कि फिलहाल शूटिंग के लिए इसे रफ रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में डबिंग के वक्त इसे पूरी बारीकी और सुधार के साथ फाइनल करेंगे. आर.डी. बर्मन ने बताया था कि रफी साहब ने उस वक्त यह सोचकर बहुत सहजता से गाया था कि असली जादू तो फाइनल रिकॉर्डिंग में दिखेगा.

3.अनहोनी ने बदला मंजर

अनहोनी ने बदला मंजर
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अमिताभ बच्चन और शशि कपूर पर गाने का फिल्मांकन पूरा हो चुका था. जब रिकॉर्ड रिलीज करने का समय आया, तो रफी साहब ने पंचम दा (आर.डी. बर्मन) से कहा, "बर्मन भाई, मैंने तो वो गाना दोबारा रिकॉर्डिंग की उम्मीद में थोड़ा कच्चा ही गाया था, चलिए अब इसे अच्छे से फाइनल कर लेते हैं." दोनों ने रिकॉर्डिंग की तारीख भी तय कर ली, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. वह तारीख आने से पहले ही, 31 जुलाई 1980 को रफी साहब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए.

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4.अधूरा होकर भी बना ऑल टाइम हिट

अधूरा होकर भी बना ऑल टाइम हिट
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रफी साहब के अचानक चले जाने से फिल्म की टीम गहरे सदमे में थी. उनके पास उस रफ रिकॉर्डिंग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था. आर.डी. बर्मन ने उसी रिकॉर्डिंग को वैसे का वैसा ही रिलीज करने का फैसला किया. 12 दिसंबर 1980 को जब फिल्म 'शान' रिलीज हुई, तो यह 'अधूरा' गाना रातों-रात सुपरहिट हो गया.

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दरअसल, हम मोहम्मद रफी साहब के जिस गाने की बात कर रहे हैं, वो 'यम्मा-यम्मा' सॉन्ग है. इसके गाने को रफी साहेब ने पूरी तरह से गा तो दिया था, पर इसके रिलीज होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी. 
 

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आज भी है पार्टी की शान
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रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म 'शान' के सभी गाने हिट रहे, लेकिन 'यम्मा-यम्मा' उस दौर की महफिलों की जान बन गया. आज दशकों बाद भी जब यह गाना बजता है, तो कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह रफी साहब की एक 'कच्ची रिकॉर्डिंग' थी. यह उनकी महानता ही थी कि उनकी साधारण कोशिश भी दूसरों के लिए 'परफेक्ट' बन गई.

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