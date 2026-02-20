7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज

2 . देव आनंद ने क्यों किया इनकार?

इस गाने की कहानी साल 1961 में फिल्म 'जब प्यार किसी से होता है' से शुरू हुई थी. संगीतकार शंकर-जयकिशन ने रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में इस गाने को रिकॉर्ड किया था. लेकिन जब यह गाना सदाबहार अभिनेता देव आनंद को सुनाया गया, तो उन्होंने इसे अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया. उन्हें लगा कि गाने की धुन उनके किरदार के लिहाज से बहुत ज्यादा लाउड है और फिल्म के मिजाज से मेल नहीं खाती.