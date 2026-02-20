7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 20, 2026, 03:24 PM IST
1.Mohammed Rafi Song
हिंदी सिनेमा के इतिहास में मोहम्मद रफी की आवाज एक ऐसी धरोहर है जिसने हज़ारों गीतों को अमर बना दिया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक सबसे लोकप्रिय गाना, जिसे आज भी हर पार्टी की जान माना जाता है, करीब 7 सालों तक 'रिजेक्टेड' गानों की लिस्ट में धूल फांक रहा था? पर आज वही सॉन्ग हर शादियों में बजाया जाता है.
2.देव आनंद ने क्यों किया इनकार?
इस गाने की कहानी साल 1961 में फिल्म 'जब प्यार किसी से होता है' से शुरू हुई थी. संगीतकार शंकर-जयकिशन ने रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में इस गाने को रिकॉर्ड किया था. लेकिन जब यह गाना सदाबहार अभिनेता देव आनंद को सुनाया गया, तो उन्होंने इसे अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया. उन्हें लगा कि गाने की धुन उनके किरदार के लिहाज से बहुत ज्यादा लाउड है और फिल्म के मिजाज से मेल नहीं खाती.
3.राजेंद्र कुमार ने भी फेर लिया था मुंह
इसके करीब पांच साल बाद, 1966 में फिल्म 'सूरज' के दौरान संगीतकारों ने फिर से इस धुन को पेश किया. इस बार फिल्म के हीरो 'जुबली स्टार' राजेंद्र कुमार थे. उन्होंने भी अपनी 'गंभीर स्क्रीन इमेज' का हवाला देते हुए इस गीत को रिजेक्ट कर दिया. लगातार दो बड़े सितारों द्वारा ठुकराए जाने के बाद संगीतकार शंकर-जयकिशन काफी निराश हो गए थे.
4.शम्मी कपूर का स्वैग और गाने की किस्मत
अंततः 1968 में फिल्म 'ब्रह्मचारी' की बारी आई. जब यह धुन 'एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडिया' कहे जाने वाले शम्मी कपूर ने सुनी, तो वे तुरंत उछल पड़े. उनकी बेमिसाल ऊर्जा और अनोखे डांस स्टाइल के लिए यह गाना बिल्कुल सटीक था. फिल्म में मुमताज के साथ जब यह गाना पर्दे पर आया, तो इसने तहलका मचा दिया.
5.मोहम्मद रफी का वो गाना कौन सा है?
दरअसल, यहां पर बात बॉलीवुड के कल्ट क्लासिक सॉन्ग- 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' की हो रही है. इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था. पहले तो ये सॉन्ग 7 सालों तक रिजेक्टेड लिस्ट में पड़ा रहा था, पर फिर यह इतना हिट हुआ कि 58 साल के बाद भी हर शादी-पार्टियों में ये गाना बजाया जाता है.
6.58 साल बाद भी है 'हिट'
जिसे देव आनंद ने 'लाउड' बताया और राजेंद्र कुमार ने अपनी इमेज के विपरीत समझा, उसी गाने ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. आज 58 साल बीत जाने के बाद भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का यह जादू कम नहीं हुआ है. यह किस्सा हमें सिखाता है कि कला कभी बेकार नहीं जाती, बस उसे सही 'मंच' और सही 'चेहरे' की तलाश होती है.
