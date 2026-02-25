65 साल पुराना ये गाना बना था Mohammad Rafi और लता मंगेशकर के झगड़े की वजह, 4Yr तक दोनों ने नहीं मिलाए थे सुर

4 . किस गाने की वजह से लता-रफी सालों नहीं मिलाए सुर?

दरअसल, यह फिल्म माया का‘तस्वीर तेरी जिस दिन से’ गाना था, जिसकी वजह से दोनों गायकों में विवाद हो गया था. लता जी, जो इस धुन से पहले से परिचित थीं, संगीत में कुछ बदलाव चाहती थीं. संगीतकार सलिल चौधरी और लता जी के बीच इस पर बहस हुई.

वहीं, मोहम्मद रफी साहब का मानना था कि गायक को संगीतकार के विजन के अनुसार गाना चाहिए. रिकॉर्डिंग के दौरान जब रफी साहब ने बार-बार टेक लेने और परफेक्शन की बात की, तो बातों-बातों में कड़वाहट बढ़ गई. हालांकि, यह गाना सुपरहिट रहा, लेकिन दोनों के रिश्तों में 'कोल्ड वॉर' शुरू हो चुका था.