65 साल पुराना ये गाना बना था Mohammad Rafi और लता मंगेशकर के झगड़े की वजह, 4Yr तक दोनों ने नहीं मिलाए थे सुर

Pragya Bharti | Feb 25, 2026, 11:20 AM IST
1.Mohammad Rafi Vs Lata Mangeshkar
भारतीय संगीत के गोल्डन एरा में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक सदाबहार गीत दिए. लेकिन संगीत के इतिहास में एक दौर ऐसा भी आया जब इन दो महान कलाकारों के बीच मतभेद की दीवार इतनी ऊंची हो गई कि उन्होंने एक-दूसरे के साथ माइक साझा करने से भी इनकार कर दिया. यह अनबन करीब 4 सालों तक चली और संगीत प्रेमियों के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था.
2.फिल्म ‘माया’ से रिलेटेड है ये किस्सा
इस विवाद की पहली चिंगारी फिल्म ‘माया’ के लोकप्रिय गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान सुलगी. यह गाना एक बांग्ला धुन पर आधारित था. लता जी, जो इस धुन से पहले से परिचित थीं, संगीत में कुछ बदलाव चाहती थीं.
3.क्यों हुई थी लता मंगेशकर और रफी साहब की लड़ाई?
विवाद को हवा तब मिली जब लता मंगेशकर ने गायकों के हक के लिए प्रोड्यूसर्स से 'रॉयल्टी' में हिस्सेदारी की मांग उठाई. लता जी का तर्क था कि जिस तरह संगीतकारों को रॉयल्टी मिलती है, गायकों को भी मिलनी चाहिए.
इसके विपरीत, मोहम्मद रफी साहब का सिद्धांत अलग था. उनका मानना था कि एक बार गाना रिकॉर्ड होने और उसकी फीस मिल जाने के बाद गायक का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता. इस वैचारिक मतभेद ने इतना तूल पकड़ा कि एक बैठक के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हो गई.
4.किस गाने की वजह से लता-रफी सालों नहीं मिलाए सुर?
दरअसल, यह फिल्म माया का‘तस्वीर तेरी जिस दिन से’ गाना था, जिसकी वजह से दोनों गायकों में विवाद हो गया था. लता जी, जो इस धुन से पहले से परिचित थीं, संगीत में कुछ बदलाव चाहती थीं. संगीतकार सलिल चौधरी और लता जी के बीच इस पर बहस हुई.
वहीं, मोहम्मद रफी साहब का मानना था कि गायक को संगीतकार के विजन के अनुसार गाना चाहिए. रिकॉर्डिंग के दौरान जब रफी साहब ने बार-बार टेक लेने और परफेक्शन की बात की, तो बातों-बातों में कड़वाहट बढ़ गई. हालांकि, यह गाना सुपरहिट रहा, लेकिन दोनों के रिश्तों में 'कोल्ड वॉर' शुरू हो चुका था.
5. 4 साल का लंबा मौन
बहस के दौरान रफी साहब ने आवेश में आकर कह दिया, "मैं आज से लता के साथ नहीं गाऊंगा." जवाब में लता जी ने भी पलटकर कहा, "रफी साहब, आप नहीं गाएंगे यह गलत बात है, मैं खुद आज से आपके साथ नहीं गाऊंगी."
इस स्वाभिमान की लड़ाई का नतीजा यह हुआ कि साल 1963 से 1967 के बीच इन दोनों ने कोई भी युगल गीत रिकॉर्ड नहीं किया. संगीतकारों के लिए यह दौर बहुत मुश्किल भरा था क्योंकि उन्हें इन दोनों की जगह दूसरे गायकों को मौका देना पड़ा.
6.कैसे हुआ पैच-अप?
संगीत जगत में आई इस दरार को आखिरकार संगीतकार एस.डी. बर्मन ने भरने की कोशिश की. उनके प्रयासों और आपसी समझ के बाद दोनों ने फिर से हाथ मिलाया और साल 1967 में फिल्म 'ज्वेल थीफ' के गाने 'दिल पुकारे आ रे आ रे' के साथ फिर से अपनी जादुई जुगलबंदी शुरू की.
