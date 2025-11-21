FacebookTwitterYoutubeInstagram
जिसे अपने ही देश ने बताया मूर्ख, उसी Fatima Bosch ने शानदार जवाब देकर जीता Miss Universe 2025 का ताज, मिलिए सुंदरी से..

Miss Universe 2025 Fatima Bosch: मैक्सिको की फातिमा बॉश ने मिस यूनिवर्स 2025 का ताज जीता. फिनाले से पहले थाई निदेशक ने उन्हें "बेवकूफ" कहा था, जिस पर फातिमा के वॉकआउट को मेक्सिको की राष्ट्रपति सहित वैश्विक समर्थन मिला.

Pragya Bharti | Nov 21, 2025, 10:55 AM IST

1.फातिमा बॉश के सिर सजा मिस यूनिवर्स 2025 का ताज

फातिमा बॉश के सिर सजा मिस यूनिवर्स 2025 का ताज
1

थाईलैंड में आयोजित हुए 74वें मिस यूनिवर्स (Miss Universe 2025) प्रतियोगिता का खिताब मैक्सिको की फातिमा बॉश ने जीत लिया है. 130 से अधिक देशों की प्रतियोगियों को पछाड़कर फातिमा ने यह प्रतिष्ठित ताज अपने नाम किया. इससे पहले यह ताज डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेलविग के सिर पर था.

2.फिनाले में शामिल टॉप 5 सुंदरियां

फिनाले में शामिल टॉप 5 सुंदरियां
2

फर्स्ट रनर-अप: थाईलैंड की प्रवीणर सिंह
सेकेंड रनर-अप: वेनेजुएला की स्टेफनी अबासाली
थर्ड रनर-अप: फिलीपींस की आह्टीसा मानलो
फोर्थ रनर-अप: कोटे डी आइवर की ओलिविया यासे

3.कौन हैं मिस यूनिवर्स फातिमा बॉश?

कौन हैं मिस यूनिवर्स फातिमा बॉश?
3

फातिमा बॉश फर्नांडीज मैक्सिको के तबैस्को राज्य के सैंटियागो डी टेआप की रहने वाली हैं. 25 साल की फातिमा एक मॉडल हैं और उन्होंने फैशन एंड अपैरल डिज़ाइन (Fashion and Apparel Design) में स्नातक की डिग्री हासिल की है. वह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और सामाजिक कार्यों में भी उनकी गहरी रुचि है. फातिमा ने डिस्लेक्सिया और ADHD जैसी चुनौतियों के साथ बड़े होने के अपने अनुभव के बारे में भी खुलकर बात की है, जिसने उन्हें सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित किया.

4.भारत की मनिका विश्वकर्मा का सफर

भारत की मनिका विश्वकर्मा का सफर
4

इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की रहने वाली मॉडल मनिका विश्वकर्मा कर रही थीं. मनिका ने टॉप 30 में अपनी जगह बनाई, लेकिन वह टॉप 12 फाइनलिस्ट में प्रवेश नहीं कर पाईं. हालांकि, भारतीय दर्शकों ने नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड (National Costume Round) में उनकी प्रस्तुति और आत्मविश्वास को काफी सराहा.

TRENDING NOW

5.प्रतियोगिता से पहले उठे बड़े विवाद

प्रतियोगिता से पहले उठे बड़े विवाद
5

मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता अपने फाइनल से पहले ही बड़े विवादों में घिर गई थी. यह विवाद मिस मैक्सिको फातिमा बॉश और मिस यूनिवर्स थाईलैंड के निदेशक नवात इत्साराग्रिसिल के बीच टकराव से शुरू हुआ. रिपोर्ट के अनुसार, एक लाइव-स्ट्रीम्ड इवेंट के दौरान नवात ने फातिमा को इसलिए सबके सामने डांट दिया क्योंकि उन्होंने प्रमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किए थे. इस बहस के दौरान नवात ने कथित तौर पर फातिमा को 'डंबहेड' (बेवकूफ) तक कह दिया था.

6.फातिमा का साहसी 'वॉकआउट'

फातिमा का साहसी 'वॉकआउट'
6

निदेशक द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमान किए जाने के बाद फातिमा बॉश ने गरिमा के साथ मंच छोड़ दिया. यह घटना तब हुई जब नवात ने सुरक्षाकर्मी को बुलाकर उन्हें हटाने की धमकी दी. फातिमा ने वॉकआउट करते हुए मीडिया से कहा, "आपके निदेशक ने जो किया वह सम्मानजनक नहीं है—उन्होंने मुझे बेवकूफ कहा. दुनिया को यह देखना होगा, क्योंकि हम सशक्त महिलाएं हैं." उनके समर्थन में मिस इराक सहित कई अन्य प्रतियोगियों ने भी वॉकआउट कर दिया, जिससे आयोजकों पर दबाव बढ़ गया.

7.मिला मेक्सिको की राष्ट्रपति का समर्थन

मिला मेक्सिको की राष्ट्रपति का समर्थन
7

इस विवाद के बाद न केवल मिस यूनिवर्स संगठन ने नवात के व्यवहार की निंदा की और उनकी भूमिका सीमित की, बल्कि फातिमा को उनके देश की राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबाम का भी समर्थन मिला. राष्ट्रपति शीनबाम ने फातिमा की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने आक्रामकता का सामना सम्मानजनक तरीके से किया है और वह महिलाओं को अपनी बात कहने का एक उदाहरण हैं.

8.फातिमा का विनिंग जवाब और संदेश

फातिमा का विनिंग जवाब और संदेश
8

फाइनल राउंड में अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास के दम पर फातिमा ने जजों को प्रभावित किया. जब उनसे पूछा गया कि वह अपने खिताब का इस्तेमाल युवा लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कैसे करेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया, "मिस यूनिवर्स के तौर पर, मैं उनसे कहूंगी, अपनी प्रामाणिकता की शक्ति में विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें, आपके सपनों का महत्व है, आपके दिल का महत्व है." उनका यह जवाब इस साल के मिस यूनिवर्स थीम 'द पावर ऑफ लव' के अनुरूप था, जिसने उन्हें ताज दिलाया.

