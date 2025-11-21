जिसे अपने ही देश ने बताया मूर्ख, उसी Fatima Bosch ने शानदार जवाब देकर जीता Miss Universe 2025 का ताज, मिलिए सुंदरी से..

8 . फातिमा का विनिंग जवाब और संदेश

8

फाइनल राउंड में अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास के दम पर फातिमा ने जजों को प्रभावित किया. जब उनसे पूछा गया कि वह अपने खिताब का इस्तेमाल युवा लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कैसे करेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया, "मिस यूनिवर्स के तौर पर, मैं उनसे कहूंगी, अपनी प्रामाणिकता की शक्ति में विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें, आपके सपनों का महत्व है, आपके दिल का महत्व है." उनका यह जवाब इस साल के मिस यूनिवर्स थीम 'द पावर ऑफ लव' के अनुरूप था, जिसने उन्हें ताज दिलाया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.