भारत को Miss Universe में रिप्रेजेंट करेंगी Divita Rai, 'सोने की चिड़िया' बनकर लगीं बेहद खूबसूरत

1. Divita Rai representing India in Miss Universe 2023

मिस यूनिवर्स पेजेंट का आगाज लुइसियाना के न्यू ऑरलियन्स (New Orleans, Louisiana) में अर्नेस्ट एन मोरियल कन्वेंशन सेंटर में 14 जनवरी को होगा. कर्नाटक की दिविता राय भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. इस पेजेंट में दुनियाभर से 86 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं. फिलहाल पिछले साल की तरह इस साल भी लोगों को काफी उम्मीद है कि ताज भारत आए.

2. How to vote for Miss Universe India Divita Rai