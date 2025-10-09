कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग

Varinder Ghuman dies: मशहूर बॉडी-बिल्डर घुम्मन की हार्ट अटैक से मौत, सलमान खान के साथ इस फिल्म में किया था काम
कुलदीप पंवार | Oct 09, 2025, 07:15 PM IST
1.इकोनॉमिक्स से फैशन वर्ल्ड में ली है एंट्री
खलीज टाइम्स की खबर के मुताबिक, यूएई की इस ब्यूटी क्वीन का नाम मरियम मोहम्मद (Mariam Mohamed) है. 26 साल की मरियम ने सिडनी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली है. इकोनॉमी सेक्टर से अब वे फैशन वर्ल्ड में आई हैं और दुबई के ESMOD Dubai से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हैं. साथ ही वे मॉडलिंग और वकालत में भी एक्टिव हैं.
2.बेहद कठिन कॉम्पिटीशन में जीता है मिस यूनिवर्स यूएई खिताब
मरियम ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 खिताब जीतने वाली पहली अमीराती महिला बनी हैं. यह कॉन्टेस्ट जीतने के लिए उन्हें सैकड़ों आवेदक महिलाओं के साथ बेहद कठिन कॉम्पिटीशन का सामना करना पड़ा है. इसके बाद ही वे इस कॉन्टेस्ट में विजेता बनी हैं. अब वे अगले महीने थाईलैंड में आयोजित होने वाले मिस यूनिवर्स 2025 कॉन्टेस्ट में भाग लेंगी. ऐसा करने वाली वे अमीरात की पहली महिला बनेंगी.
3.महिलाओं की आवाज बनना चाहती हैं मरियम
मरियम ने कहा है कि मैं महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूं. उन्होंने कहा, मेरा मिशन गरीबी से लड़ना और महिलाओं को सशक्त बनाना है. यूएई से मिले बड़े सपने देखने के आत्मविश्वास से मैं महत्वाकांक्षी, जिज्ञासु और प्रेरित करने वाली महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूं. साथ ही समुदायों के बीच प्रेम व शांति को बढ़ावा देना चाहती हूं.
4.शिकार और ऊंट की सवारी की शौकीन
मरियम बाज से शिकार करने और ऊंट की सवारी करने की शौकीन हैं. फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने वाली मरियम कई इंटरनेशनल वूमन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में यूएई को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं. इसके अलावा वे रमजान अमन और द गिविंग फैमिली इनिशिएटिव जैसी धर्मार्थ पहलों में भी भाग ले चुकी हैं.
5.अमीराती महिलाओं के लिए प्रेरणा बनना है मकसद
मरियम अमीराती महिलाओं की नई पीढ़ी की प्रेरणा बनना चाहती हैं. साथ ही मिस यूनिवर्स 2025 कॉन्टेस्ट के दौरान वे यूएई के सशक्तिकरण, स्थिरता और इनोवेशन की कहानी को ग्लोबल ऑडिएंस के सामने पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
6.माता-पिता के साथ से पहुंची हैं इस शिखर तक
मरियम ने कई इंटरव्यू में अपनी सफलताओं का श्रेय अपने माता-पिता को दिया है. उन्होंने कहा है कि माता-पिता ने रोकने के बजाय हर कदम पर समर्थन और हौसला दिया. इसी वजह से वो अपने सपनों के पीछे निडर होकर चल सकीं. परिवार साथ नहीं होता तो ये उपलब्धि कभी नहीं मिल सकती थी.