कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग

2 . बेहद कठिन कॉम्पिटीशन में जीता है मिस यूनिवर्स यूएई खिताब

मरियम ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 खिताब जीतने वाली पहली अमीराती महिला बनी हैं. यह कॉन्टेस्ट जीतने के लिए उन्हें सैकड़ों आवेदक महिलाओं के साथ बेहद कठिन कॉम्पिटीशन का सामना करना पड़ा है. इसके बाद ही वे इस कॉन्टेस्ट में विजेता बनी हैं. अब वे अगले महीने थाईलैंड में आयोजित होने वाले मिस यूनिवर्स 2025 कॉन्टेस्ट में भाग लेंगी. ऐसा करने वाली वे अमीरात की पहली महिला बनेंगी.