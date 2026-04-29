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May 2026 Upcoming Films: 1, 7, 8, 14, 15 और 22 मई को लगेगा सस्पेंस-कॉमेडी-रोमांस का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगी ये 8 फिल्में

May 2026 Upcoming Movie Releases: मई 2026 में बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर धमाका होने वाला है. जुनैद खान की 'एक दिन' से लेकर वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' जैसी 8 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं.

Pragya Bharti | Apr 29, 2026, 11:05 AM IST

1.May 2026 Upcoming Bollywood films

May 2026 Upcoming Bollywood films
1

मई 2026 का महीना हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है. इस महीने अलग-अलग जोनर की कई बड़ी फिल्में रिलीज के लिए कतार में हैं, जिनमें सुपरस्टार्स के साथ-साथ कई नए चेहरे भी नजर आएंगे.

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2.'एक दिन': साई पल्लवी का बॉलीवुड डेब्यू

'एक दिन': साई पल्लवी का बॉलीवुड डेब्यू
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1 मई को रिलीज होने वाली फिल्म 'एक दिन' काफी चर्चा में है. इस फिल्म से आमिर खान के बेटे जुनैद खान अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे. खास बात यह है कि साउथ की दिग्गज अभिनेत्री साई पल्लवी इस फिल्म के जरिए हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रख रही हैं.
 

3.'राजा शिवाजी': रितेश देशमुख का महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट

'राजा शिवाजी': रितेश देशमुख का महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट
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1 मई को ही रितेश देशमुख की निर्देशित फिल्म 'राजा शिवाजी' सिनेमाघरों में दस्तक देगी. रितेश इसमें मुख्य भूमिका निभाने के साथ-साथ निर्देशन की कमान भी संभाल रहे हैं. फिल्म में अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और विद्या बालन जैसे बड़े सितारे भी नजर आएंगे.
 

4.'मैं एक्टर नहीं हूं': नवाजुद्दीन का अलग अंदाज

'मैं एक्टर नहीं हूं': नवाजुद्दीन का अलग अंदाज
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8 मई को नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी फिल्म 'मैं एक्टर नहीं हूं' के साथ लौट रहे हैं. नवाज के साथ इस फिल्म में बंगाली अभिनेत्री चित्रांगदा सतपुड़ा मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. यह फिल्म अभिनय और उसके पीछे के संघर्ष की कहानी को नए ढंग से पेश कर सकती है.
 

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5.'आखिरी सवाल': संजय दत्त का एक्शन अवतार

'आखिरी सवाल': संजय दत्त का एक्शन अवतार
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8 मई को बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि इसी दिन संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' भी रिलीज हो रही है. इस फिल्म में अमित साध, समीरा रेड्डी और त्रिधा चौधरी जैसे कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे.
 

6.'दादी की शादी': रिद्धिमा कपूर का फिल्मी सफर

'दादी की शादी': रिद्धिमा कपूर का फिल्मी सफर
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कॉमेडी और इमोशन से भरपूर फिल्म 'दादी की शादी' 8 मई को रिलीज होगी. इस फिल्म से रिद्धिमा कपूर साहनी अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं, जिसमें वह अपनी मां नीतू कपूर के साथ स्क्रीन साझा करेंगी. शोमैन कपिल शर्मा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.

7.'पति, पत्नी और वो 2'

'पति, पत्नी और वो 2'
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15 मई को आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और वामिका गब्बी की फिल्म 'पति, पत्नी और वो 2' दर्शकों को गुदगुदाने आएगी. यह 2019 की हिट फिल्म का सीक्वल है और प्रशंसकों को उम्मीद है कि आयुष्मान इस बार भी अपनी खास कॉमेडी से जादू बिखेरेंगे.
 

8.'है जवानी तो इश्क होना है': डेविड धवन का डायरेक्शन

'है जवानी तो इश्क होना है': डेविड धवन का डायरेक्शन
8

22 मई को वरुण धवन अपने पिता डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के साथ पर्दे पर लौट रहे हैं. इसमें उनके साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की जोड़ी देखने को मिलेगी, जो युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
 

9.'चांद मेरा दिल': रोमांटिक ड्रामा की वापसी

'चांद मेरा दिल': रोमांटिक ड्रामा की वापसी
9

22 मई को वरुण धवन अपने पिता डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के साथ पर्दे पर लौट रहे हैं. इसमें उनके साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की जोड़ी देखने को मिलेगी, जो युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

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