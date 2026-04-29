May 2026 Upcoming Films: 1, 7, 8, 14, 15 और 22 मई को लगेगा सस्पेंस-कॉमेडी-रोमांस का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगी ये 8 फिल्में

8 . 'है जवानी तो इश्क होना है': डेविड धवन का डायरेक्शन

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22 मई को वरुण धवन अपने पिता डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के साथ पर्दे पर लौट रहे हैं. इसमें उनके साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की जोड़ी देखने को मिलेगी, जो युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

