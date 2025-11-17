FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'

Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'

कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!' 

कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Mastiii 4 में दिखेगा चार खूबसूरत हसीनाओं का जलवा, Ruhi Singh बोलीं- स्ट्रेस-बस्टर साबित होगी ये फिल्म

Mastiii 4 में दिखेगा चार खूबसूरत हसीनाओं का जलवा, Ruhi Singh बोलीं- स्ट्रेस-बस्टर साबित होगी ये फिल्म

Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक

Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक

क्या है चीन का 996 Rule जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, यूजर्स बोले- यूरोप का 10,5,5 भी देख लीजिए

क्या है चीन का 996 Rule जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, यूजर्स बोले- यूरोप का 10,5,5 भी देख लीजिए

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Mastiii 4 में दिखेगा चार खूबसूरत हसीनाओं का जलवा, Ruhi Singh बोलीं- स्ट्रेस-बस्टर साबित होगी ये फिल्म

‘मस्ती’, ‘ग्रैंड मस्ती’ और ‘ग्रेट ग्रैंड मस्ती’ के बाद अब 'मस्ती 4' धमाल मचाने आ रही है. मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. Mastiii 4 में आपको एक नहीं बल्कि, चार खूबसूरत हीरोइन नजर आएंगे.

रईश खान | Nov 17, 2025, 11:51 PM IST

1.'मस्ती 4' में साबित होगा स्ट्रेस-बस्टर

'मस्ती 4' में साबित होगा स्ट्रेस-बस्टर
1

इस फिल्म को लेकर अभिनेत्री रूही सिंह ने बताया कि फिल्म में हर तरह के दर्शक का ध्यान रखा गया है और यह फिल्म देखने वालों के लिए एक हल्का-फुल्का मनोरंजन और स्ट्रेस-बस्टर साबित होगी.

Advertisement

2.Mastiii 4 के बारे में क्या बोलीं रूही सिंह?

Mastiii 4 के बारे में क्या बोलीं रूही सिंह?
2

एक्ट्रेस ने कहा कि हर फिल्म का अपना अलग मजा होता है और 'मस्ती 4' उसी की एक बेहतरीन मिसाल है. फिल्म में हंसी का पूरा खजाना है और अगर कोई अपने दिनभर के तनाव से छुटकारा पाना चाहता है तो यह फिल्म उनके लिए परफेक्ट है.

3.'दर्शकों को हंसने पर कर देगी मजबूर'

'दर्शकों को हंसने पर कर देगी मजबूर'
3

रूही ने कहा कि मस्ती 4 को देखने के लिए ज्यादा सोचने-समझने की जरूरत नहीं है, बस थिएटर जाएं और दिल खोलकर हंसें. मस्ती फ्रेंचाइजी हमेशा अपने खास दर्शक वर्ग के लिए बनती आई है और हर फिल्म का अपना अलग अंदाज और स्वाद होता है. 'मस्ती 4' इसी शैली को आगे बढ़ा रही है.

4.आफताब शिवदसानी की जमकर की तारीफ

आफताब शिवदसानी की जमकर की तारीफ
4

रूही, आफताब शिवदसानी के साथ फुल मस्ती करती नजर आएंगी. एक्ट्रेस ने कहा कि आफताब बेहद मिलनसार इंसान हैं. उनका स्वभाव बहुत नरम और शालीन है और वह दिल से बहुत अच्छे हैं. मेरे परिवार और दोस्त भी आफताब के फैन हैं.

TRENDING NOW

5.नरगिस फाखरी

नरगिस फाखरी
5

रूही के अलावा इस फिल्म में नरगिस फाखरी (Nargis Fakhri ) अहम किरदार में नजर आएंगी. वो अरशद वारसी के ऑपोजिट दिखेंगी. नरगिस इससे पहले 'हाउसफुल 5' कॉमेडी मूवी में नजर आ चुकी हैं.

6.एलनाज नौरोजी

एलनाज नौरोजी
6

इस फिल्म में एलनाज नौरोजी (Elnaaz Norouzi) का ग्लैमरस लुक्स भी दर्शकों का दिल जीतने वाला है. नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज 'सैक्रेड गेम्स' में नौरोजी को किरदार ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटौरी थीं.

7.श्रेया शर्मा

श्रेया शर्मा
7

श्रेया शर्मा का खूबसूरत लुक्स भी मस्ती 4 में तड़का लगाने वाला है. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनका स्टाइल और हॉट लुक फिल्म देखने को मजबूर कर सकता है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'
Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'
कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!' 
कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!'
IED, ड्रोन और रॉकेट... आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने वाला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट की मिलकर रची थी साजिश
IED, ड्रोन और रॉकेट... आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने वाला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट की मिलकर रची थी साजिश
‘मी नो पॉज़ मी प्ले’का ट्रेलर रिलीज, भावनाओं, संघर्ष और पुनर्जन्म की एक मार्मिक कहानी
‘मी नो पॉज़ मी प्ले’का ट्रेलर रिलीज, भावनाओं, संघर्ष और पुनर्जन्म की एक मार्मिक कहानी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mastiii 4 में दिखेगा चार खूबसूरत हसीनाओं का जलवा, Ruhi Singh बोलीं- स्ट्रेस-बस्टर साबित होगी ये फिल्म
Mastiii 4 में दिखेगा चार खूबसूरत हसीनाओं का जलवा, Ruhi Singh बोलीं- स्ट्रेस-बस्टर साबित होगी ये फिल्म
Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक
Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक
क्या है चीन का 996 Rule जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, यूजर्स बोले- यूरोप का 10,5,5 भी देख लीजिए
क्या है चीन का 996 Rule जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, यूजर्स बोले- यूरोप का 10,5,5 भी देख लीजिए
Elon Musk Family Tree: कहां हैं, क्या करते हैं एलन मस्क के 14 बच्चे? 
Elon Musk Family Tree: कहां हैं, क्या करते हैं एलन मस्क के 14 बच्चे?
Duplicate Charger की वजह से फोन हो रहा ओवरहीट? इस सरकारी टूल से पता करें चार्जर असली है या नकली  
Duplicate Charger की वजह से फोन हो रहा ओवरहीट? इस सरकारी टूल से पता करें चार्जर असली है या नकली
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE