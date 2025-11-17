Mastiii 4 में दिखेगा चार खूबसूरत हसीनाओं का जलवा, Ruhi Singh बोलीं- स्ट्रेस-बस्टर साबित होगी ये फिल्म

एंटरटेनमेंट
रईश खान | Nov 17, 2025, 11:51 PM IST
1.'मस्ती 4' में साबित होगा स्ट्रेस-बस्टर
इस फिल्म को लेकर अभिनेत्री रूही सिंह ने बताया कि फिल्म में हर तरह के दर्शक का ध्यान रखा गया है और यह फिल्म देखने वालों के लिए एक हल्का-फुल्का मनोरंजन और स्ट्रेस-बस्टर साबित होगी.
2.Mastiii 4 के बारे में क्या बोलीं रूही सिंह?
एक्ट्रेस ने कहा कि हर फिल्म का अपना अलग मजा होता है और 'मस्ती 4' उसी की एक बेहतरीन मिसाल है. फिल्म में हंसी का पूरा खजाना है और अगर कोई अपने दिनभर के तनाव से छुटकारा पाना चाहता है तो यह फिल्म उनके लिए परफेक्ट है.
3.'दर्शकों को हंसने पर कर देगी मजबूर'
रूही ने कहा कि मस्ती 4 को देखने के लिए ज्यादा सोचने-समझने की जरूरत नहीं है, बस थिएटर जाएं और दिल खोलकर हंसें. मस्ती फ्रेंचाइजी हमेशा अपने खास दर्शक वर्ग के लिए बनती आई है और हर फिल्म का अपना अलग अंदाज और स्वाद होता है. 'मस्ती 4' इसी शैली को आगे बढ़ा रही है.
4.आफताब शिवदसानी की जमकर की तारीफ
रूही, आफताब शिवदसानी के साथ फुल मस्ती करती नजर आएंगी. एक्ट्रेस ने कहा कि आफताब बेहद मिलनसार इंसान हैं. उनका स्वभाव बहुत नरम और शालीन है और वह दिल से बहुत अच्छे हैं. मेरे परिवार और दोस्त भी आफताब के फैन हैं.
5.नरगिस फाखरी
रूही के अलावा इस फिल्म में नरगिस फाखरी (Nargis Fakhri ) अहम किरदार में नजर आएंगी. वो अरशद वारसी के ऑपोजिट दिखेंगी. नरगिस इससे पहले 'हाउसफुल 5' कॉमेडी मूवी में नजर आ चुकी हैं.
6.एलनाज नौरोजी
इस फिल्म में एलनाज नौरोजी (Elnaaz Norouzi) का ग्लैमरस लुक्स भी दर्शकों का दिल जीतने वाला है. नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज 'सैक्रेड गेम्स' में नौरोजी को किरदार ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटौरी थीं.
7.श्रेया शर्मा
श्रेया शर्मा का खूबसूरत लुक्स भी मस्ती 4 में तड़का लगाने वाला है. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनका स्टाइल और हॉट लुक फिल्म देखने को मजबूर कर सकता है.