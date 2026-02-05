FacebookTwitterYoutubeInstagram
Gold Silver Prices: सोना-चांदी की कीमतों में उठापटक जारी! सोने की चमक फीकी, चांदी के भी गिरे दाम, जानें आज का भाव

T20 World Cup 2026: वॉर्म-अप मुकाबले की जीत के साथ टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, चोटिल हुआ तेज गेंदबाज! हो सकता है बाहर?

Epstein Files: 'मैं शर्मिंदा हूं'... Bill Gates ने मांगी माफी, Ex Wife ने कहा था याद मत दिलाओ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वॉशिंगटन पोस्ट के Lay Off में गई शशि थरूर के बेटे की नौकरी, जानिए कौन हैं ईशान थरूर

Mardaani 3 Star Cast Fees: 'मर्दानी 3' में शिवानी रॉय बनी रानी मुखर्जी को मिले करोड़ों, विलेन अम्मा की सैलरी सुन रह जाएंगे दंग..

एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट! ऐसे पहचानें आधार कार्ड असली है या नहीं

एंटरटेनमेंट

Mardaani 3 Star Cast Fees: ‘मर्दानी 3’ में शिवानी रॉय बनी रानी मुखर्जी को मिले करोड़ों, विलेन अम्मा की सैलरी सुन रह जाएंगे दंग..

Mardaani 3 Star Cast Fees: 'मर्दानी 3' के लिए रानी मुखर्जी ने सबसे अधिक फीस ली है. वहीं, 'शैतान' फेम जानकी बोडीवाला को ₹1 करोड़ मिली. इसी के साथ आइए, हम आपको मर्दानी 3 की मुख्य विलेन मल्लिका प्रसाद की फीस के बारे में बताते हैं.

Pragya Bharti | Feb 05, 2026, 09:42 AM IST

1.Mardaani 3 Star Cast Fees

Mardaani 3 Star Cast Fees
1

यशराज फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित एक्शन-थ्रिलर 'मर्दानी 3' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अभिराज मीनावाला के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपनी कहानी के साथ-साथ अपनी स्टारकास्ट को मिलने वाली मोटी रकम के लिए भी चर्चा बटोर रही है.

2.रानी मुखर्जी (शिवानी शिवाजी रॉय)

रानी मुखर्जी (शिवानी शिवाजी रॉय)
2

फ्रेंचाइजी की जान और कड़क पुलिस अधिकारी शिवानी रॉय का किरदार निभाने वाली रानी मुखर्जी इस फिल्म की सबसे महंगी कलाकार हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रानी ने इस दमदार रोल के लिए ₹7 करोड़ चार्ज किए हैं. यह उनके 30 साल के शानदार फिल्मी करियर और इस फ्रेंचाइजी के प्रति उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है.
 

3.जानकी बोडीवाला

जानकी बोडीवाला
3

गुजराती सिनेमा का बड़ा नाम और 'शैतान' फिल्म से चर्चा में आईं जानकी बोडीवाला ने इस फिल्म में एक अहम पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है. जानकी के काम की काफी सराहना हो रही है और उन्हें इस फिल्म के लिए मेकर्स ने ₹1 करोड़ की फीस दी है.

4.मिखाइल यावलकर

मिखाइल यावलकर
4

मिखाइल, जो इस सीरीज के पिछले हिस्सों में भी शिवानी रॉय की टीम का हिस्सा रहे हैं, इस बार भी महत्वपूर्ण सपोर्टिंग रोल में हैं. उन्हें अपने किरदार के लिए लगभग ₹70 लाख की फीस मिली है.
 

5.मल्लिका प्रसाद (विलेन 'अम्मा')

मल्लिका प्रसाद (विलेन 'अम्मा')
5

'मर्दानी' फ्रेंचाइजी हमेशा से अपने खूंखार खलनायकों के लिए जानी जाती है. इस बार मल्लिका प्रसाद ने 'अम्मा' के रूप में एक बेहद डरावना नेगेटिव रोल निभाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मुख्य विलेन के किरदार के लिए मल्लिका को करीब ₹40 से ₹50 लाख का भुगतान किया गया है.
 

6.फिल्म का बजट और प्रोडक्शन

फिल्म का बजट और प्रोडक्शन
6

'मर्दानी 3' का कुल बजट लगभग ₹75 करोड़ बताया जा रहा है. फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है. यह फ्रेंचाइजी का अब तक का सबसे महंगा हिस्सा है, जिसमें बच्चों की तस्करी और अंग तस्करी जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को दिखाया गया है.
 

7.बॉक्स ऑफिस पर टक्कर

बॉक्स ऑफिस पर टक्कर
7

30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की 'बॉर्डर 2' से टकरा रही है. हालांकि 'बॉर्डर 2' की कमाई की रफ्तार काफी तेज है, लेकिन 'मर्दानी 3' अपने खास दर्शक वर्ग और गंभीर कहानी के कारण अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है.
