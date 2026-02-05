Mardaani 3 Star Cast Fees: ‘मर्दानी 3’ में शिवानी रॉय बनी रानी मुखर्जी को मिले करोड़ों, विलेन अम्मा की सैलरी सुन रह जाएंगे दंग..

7 . बॉक्स ऑफिस पर टक्कर

7

30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की 'बॉर्डर 2' से टकरा रही है. हालांकि 'बॉर्डर 2' की कमाई की रफ्तार काफी तेज है, लेकिन 'मर्दानी 3' अपने खास दर्शक वर्ग और गंभीर कहानी के कारण अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से