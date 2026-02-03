Mardaani 3 नहीं! 'हिचकी' से 'ब्लैक' तक, OTT पर देखें रानी मुखर्जी की ये 7 दमदार फिल्में

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 03, 2026, 12:18 PM IST
1.Rani Mukerji Movies on OTT
रानी मुखर्जी एक बार फिर अपनी चर्चित फ्रेंचाइजी 'मर्दानी 3' के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर शिवानी शिवाजी रॉय बनकर लौटी हैं. फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन ओपनिंग की है. अगर आप थिएटर से आने के बाद रानी मुखर्जी की बेहतरीन अदाकारी को फिर से एन्जॉय करना चाहते हैं, तो विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनकी ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए-
2.अय्या (प्राइम वीडियो)
कॉमेडी और अनूठे विषय पर आधारित इस फिल्म में रानी मुखर्जी और पृथ्वीराज सुकुमारन की जोड़ी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था. यह फिल्म अपने हटके अंदाज के लिए जानी जाती है.
3.तलाश (प्राइम वीडियो)
आमिर खान और करीना कपूर के साथ रानी मुखर्जी की यह क्राइम थ्रिलर फिल्म रहस्य और रोमांच से भरपूर है. इसमें रानी ने एक शोकाकुल मां और पत्नी का बेहद संजीदा किरदार निभाया है.
4.साथिया (प्राइम वीडियो)
अगर आप रानी का रोमांटिक अंदाज देखना चाहते हैं, तो विवेक ओबेरॉय के साथ उनकी फिल्म 'साथिया' एक बेहतरीन चुनाव है. शाद अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म के गाने आज भी सदाबहार हैं.
5.मर्दानी और मर्दानी 2 (नेटफ्लिक्स)
'मर्दानी 3' को समझने के लिए इसके पहले दो पार्ट्स देखना जरूरी है. 2014 की 'मर्दानी' में रानी ने मानव तस्करी के खिलाफ जंग लड़ी, जबकि 'मर्दानी 2' (2019) में उन्होंने एक सनकी अपराधी (विशाल जेठवा) का डरावना सामना किया. ये दोनों फिल्में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हैं.
6.ब्लैक (नेटफ्लिक्स)
अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की यह क्लासिक फिल्म सिनेमा का एक मास्टरपीस है. एक दृष्टिहीन और मूक-बधिर लड़की के संघर्ष की यह कहानी आज भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देती है.
7.मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे (नेटफ्लिक्स)
एक मां के संघर्ष की यह सच्ची कहानी आपको भावुक कर देगी. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे रानी मुखर्जी अपने बच्चों को वापस पाने के लिए पूरे देश के कानून से भिड़ जाती हैं. इसमें जिम सरभ भी अहम भूमिका में हैं.
8.हिचकी (प्राइम वीडियो)
2018 में आई इस फिल्म में रानी ने 'टौरेट सिंड्रोम' से जूझ रही एक शिक्षिका का किरदार निभाया है. यह एक प्रेरणादायक पारिवारिक फिल्म है जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से