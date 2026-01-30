FacebookTwitterYoutubeInstagram
छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, सुकमा 8 लाख के इनामी चार नक्सलियों ने डाले हथियार

200 करोड़ का लालच और करोड़ों की चपत! जानें कैसे भोजपुरी एक्ट्रेस ने व्यापारी को बनाया अपनी ठगी का शिकार

क्या आखिरकार स्वर्ग मिल गया है? हार्वर्ड के वैज्ञानिक ने स्वर्ग का स्थान और पृथ्वी से दूरी भी बता दी

Mahatma Gandhi Inspirational Quotes: खुशहाल जीवन और सफलता के लिए अपनाएं गांधी जी के ये 10 मूल मंत्र

Mardaani 3 Box Office Prediction: पहले दिन 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' को पछाड़ पाएगी 'मर्दानी 3'? क्या कहते हैं आंकड़े

Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत

Mardaani 3 Box Office Prediction: पहले दिन 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' को पछाड़ पाएगी 'मर्दानी 3'? क्या कहते हैं आंकड़े

Mardaani 3 Box Office Prediction: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' आज रिलीज हो रही है. 75 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म से पहले दिन 3-5 करोड़ की ओपनिंग की उम्मीद है, जिसे 'बॉर्डर 2' से कड़ी चुनौती मिल रही है.

Pragya Bharti | Jan 30, 2026, 11:03 AM IST

1.Mardaani 3 Opening day Box office prediction

Mardaani 3 Opening day Box office prediction
1

यशराज फिल्म्स की सबसे सफल क्राइम-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'मर्दानी' का तीसरा हिस्सा आज बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुका है. रानी मुखर्जी एक बार फिर निडर पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में वापसी कर रही हैं. इस बार उनकी लड़ाई समाज के एक और घिनौने अपराध के खिलाफ है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असली लड़ाई तो 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' के साथ होने वाला है.

2.एडवांस बुकिंग और शुरुआती रुझान

एडवांस बुकिंग और शुरुआती रुझान
2

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'मर्दानी 3' की एडवांस बुकिंग काफी औसत रही है. फिल्म ने रिलीज से पहले लगभग 2.33 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन (ब्लॉक सीट्स समेत) किया है. फिल्म की किस्मत अब 'स्पॉट बुकिंग' और 'वर्ड ऑफ माउथ' पर टिकी है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि शाम के शो में दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है.

3.पहले दिन की कमाई का अनुमान

पहले दिन की कमाई का अनुमान
3

अरिंदम सिल के निर्देशन में बनी इस फिल्म से पहले दिन 3 से 5 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है. अगर फिल्म 5 करोड़ का आंकड़ा छू लेती है, तो यह 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी. इससे पहले 'मर्दानी 2' ने पहले दिन 3.80 करोड़ की कमाई की थी.

4.बजट और स्क्रीन काउंट

बजट और स्क्रीन काउंट
4

इस बार 'मर्दानी 3' को काफी बड़े पैमाने पर बनाया गया है. फिल्म का कुल बजट लगभग 75 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इसे देशभर में करीब 2000 से 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है. बजट रिकवर करने के लिए फिल्म को कम से कम 100 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन करना होगा.

5.रन-टाइम और सर्टिफिकेशन

रन-टाइम और सर्टिफिकेशन
5

फिल्म की लंबाई को काफी क्रिस्प रखा गया है. 'मर्दानी 3' का रन-टाइम 2 घंटे 2 मिनट है. फिल्म को सेंसर बोर्ड की ओर से 'A' (Adults Only) सर्टिफिकेट मिला है, जिसका मतलब है कि फिल्म में हिंसा और डार्क कंटेंट की प्रधानता है.

6.'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' का खतरा

'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' का खतरा
6

बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही सनी देओल की 'बॉर्डर 2' और रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का कब्जा है. 'बॉर्डर 2' अपने दूसरे हफ्ते में भी मजबूती से टिकी है, जिससे 'मर्दानी 3' के लिए दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

7.क्या लगेगी हिट्स की हैट्रिक?

क्या लगेगी हिट्स की हैट्रिक?
7

'मर्दानी' (2014) और 'मर्दानी 2' (2019) दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर 'हिट' साबित हुई थीं. रानी मुखर्जी के करियर के 30वें साल में रिलीज हुई यह फिल्म अगर सफल होती है, तो यह उनकी हैट्रिक होगी. समीक्षकों के अनुसार, फिल्म का विषय काफी गंभीर है जो शहरी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है.

