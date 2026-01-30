Mardaani 3 Box Office Prediction: पहले दिन 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' को पछाड़ पाएगी 'मर्दानी 3'? क्या कहते हैं आंकड़े

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, प्रशासन ने हमसे बदसलूकी की- अविमुक्तेश्वरानंद, गो हत्या पर रोक क्यों नहीं लगी- अविमुक्तेश्वरानंद, वो हमें हिंदू होने का प्रमाण दें- अविमुक्तेश्वरानंद, गो हत्या नहीं रोकने वाले हिंदू नहीं-अविमुक्तेश्वरानंद, हिंदू होने की शर्त है गो हत्या पर रोक-अविमुक्तेश्वरानंद, 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें-अविमुक्तेश्वरानंद, माघ मेले में साधु-संतों का अपमान-अविमुक्तेश्वरानंद, CM गो माता को राज्य माता घोषित करें-शंकराचार्य | उज्जैन में हिंदू धर्म स्थलों से जुड़ी बड़ी खबर, हिंदू धर्म स्थलों में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग, 12 ज्योतिर्लिंग में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग, हिंदू तीर्थों पर लव जिहाद हो रहा है- VHP, आना है तो धर्म परिवर्तन के बाद आएं- VHP | पेचकस से गोदकर 11 साल के बच्चे की हत्या, दिल्ली- शास्त्री पार्क में मासूम की हत्या, सौतेले पिता पर बच्चे की हत्या का आरोप
Pragya Bharti | Jan 30, 2026, 11:03 AM IST
1.Mardaani 3 Opening day Box office prediction
यशराज फिल्म्स की सबसे सफल क्राइम-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'मर्दानी' का तीसरा हिस्सा आज बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुका है. रानी मुखर्जी एक बार फिर निडर पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में वापसी कर रही हैं. इस बार उनकी लड़ाई समाज के एक और घिनौने अपराध के खिलाफ है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असली लड़ाई तो 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' के साथ होने वाला है.
2.एडवांस बुकिंग और शुरुआती रुझान
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'मर्दानी 3' की एडवांस बुकिंग काफी औसत रही है. फिल्म ने रिलीज से पहले लगभग 2.33 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन (ब्लॉक सीट्स समेत) किया है. फिल्म की किस्मत अब 'स्पॉट बुकिंग' और 'वर्ड ऑफ माउथ' पर टिकी है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि शाम के शो में दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है.
3.पहले दिन की कमाई का अनुमान
अरिंदम सिल के निर्देशन में बनी इस फिल्म से पहले दिन 3 से 5 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है. अगर फिल्म 5 करोड़ का आंकड़ा छू लेती है, तो यह 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी. इससे पहले 'मर्दानी 2' ने पहले दिन 3.80 करोड़ की कमाई की थी.
4.बजट और स्क्रीन काउंट
इस बार 'मर्दानी 3' को काफी बड़े पैमाने पर बनाया गया है. फिल्म का कुल बजट लगभग 75 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इसे देशभर में करीब 2000 से 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है. बजट रिकवर करने के लिए फिल्म को कम से कम 100 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन करना होगा.
5.रन-टाइम और सर्टिफिकेशन
फिल्म की लंबाई को काफी क्रिस्प रखा गया है. 'मर्दानी 3' का रन-टाइम 2 घंटे 2 मिनट है. फिल्म को सेंसर बोर्ड की ओर से 'A' (Adults Only) सर्टिफिकेट मिला है, जिसका मतलब है कि फिल्म में हिंसा और डार्क कंटेंट की प्रधानता है.
6.'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' का खतरा
बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही सनी देओल की 'बॉर्डर 2' और रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का कब्जा है. 'बॉर्डर 2' अपने दूसरे हफ्ते में भी मजबूती से टिकी है, जिससे 'मर्दानी 3' के लिए दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.
7.क्या लगेगी हिट्स की हैट्रिक?
'मर्दानी' (2014) और 'मर्दानी 2' (2019) दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर 'हिट' साबित हुई थीं. रानी मुखर्जी के करियर के 30वें साल में रिलीज हुई यह फिल्म अगर सफल होती है, तो यह उनकी हैट्रिक होगी. समीक्षकों के अनुसार, फिल्म का विषय काफी गंभीर है जो शहरी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है.
