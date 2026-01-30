Mardaani 3 Box Office Prediction: पहले दिन 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' को पछाड़ पाएगी 'मर्दानी 3'? क्या कहते हैं आंकड़े

1 . Mardaani 3 Opening day Box office prediction

यशराज फिल्म्स की सबसे सफल क्राइम-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'मर्दानी' का तीसरा हिस्सा आज बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुका है. रानी मुखर्जी एक बार फिर निडर पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में वापसी कर रही हैं. इस बार उनकी लड़ाई समाज के एक और घिनौने अपराध के खिलाफ है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असली लड़ाई तो 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' के साथ होने वाला है.