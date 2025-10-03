Guess Who: कभी एक कमरे में रहती थीं ये एक्ट्रेस, आज 100 करोड़ की मालकिन, जानें कौन है बॉलीवुड हसीना
रईश खान | Oct 03, 2025, 07:48 PM IST
1.मॉडलिंग से शुरू किया करियर
मलाइका अरोड़ा ने अपने करियर की शुरुआत 1990 के दशक में एक मॉडल के रूप में की थी. इस दौरान उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया और जल्द ही मशहूर मॉडल बन गई.
2.'छैया छैया' से मिली पहचान
मलाइका अरोड़ ने बॉलीवुड में साल 1998 में शाहरुख खान की फिल्म 'दिल से' किया था. इस फिल्म में मलाइका ने 'छैया छैया' गाने पर आइटम डांस किया. जिसने उनको अलग पहचान दिलाई. उनके डांस को फैंस का जबरदस्त प्यार मिला और मलाइका का करियर चल पड़ा.
3.इन आइटम सॉन्ग से मचाया तहलका
51 साल की मलाइका अरोड़ा ने अपने करियर में कई आइटम नंबर्स किए. जिनमें 'मुन्नी बदनाम हुई', 'माही वे' और 'आप जैसा कोई' जैसे गाने भी शामिल हैं. मलाइका ने कई फिल्मों में भी काम किया. वह एक सफल अभिनेत्री, डांसर और मॉडल के रूप में जानी जाती हैं.
4.आइटम सॉन्ग के लिए 2 करोड़ की फीस
अब वो एक आइटम सॉन्ग के लिए लगभग 1 से 2 करोड़ रुपये फीस लेती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, मलाइका ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' में एक आइटम नंबर के लिए 2 करोड़ रुपये फीस ली थी.
5.100 करोड़ रुपये की नेटवर्थ
इसके अलावा रियलिटी शो में जज के तौर पर भी वो नजर आती हैं. जिसके लिए मोटी फीस वसूलती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मलाइका अरोड़ा 100 करोड़ रुपये की नेटवर्थ है.
6.मलाइका अरोड़ा के घर की कितनी है कीमत
मलाइका अरोड़ा के पास मुंबई के बांद्रा इलाके में अब अपना आलीशान घर है. जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनके घर का इंटीरियर बहुत ही लग्जरी और खूबसूरत है.
7.मलाइका ने 5.30 करोड़ में बेचा घर
मलाइका ने हाल ही में अपने एक अपार्टमेंट को तीन साल के लिए किराए पर दिया है. जिसका किराया 1.57 लाख रुपये प्रति माह आता है. यह अपार्टमेंट बांद्रा वेस्ट में स्थित है. मलाइका ने हाल ही में अंधेरी वेस्ट में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में एक घर को 5.30 करोड़ रुपये में बेचा है.