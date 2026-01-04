Mahhi Vij-Jay Bhanushali ने कंफर्म किया तलाक! खत्म हुआ 14 साल का साथ, जानें किसके साथ रहेगी बेटी तारा

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 04, 2026, 02:27 PM IST
1.Mahhi Vij Jay Bhanushali Divorce Confirmed
टीवी जगत के सबसे चर्चित और चहेते जोड़ों में से एक, माही विज और जय भानुशाली, ने अपनी राहें अलग कर ली हैं. लंबे समय से चल रहे कयासों पर विराम लगाते हुए दोनों ने आधिकारिक तौर पर अपने तलाक की पुष्टि कर दी है. साल 2011 में शादी के बंधन में बंधे इस कपल ने 14 साल बाद आपसी सहमति से अलग होने का बड़ा फैसला लिया है.
2. जय और माही का तलाक क्यों हुआ?
सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक भावुक संदेश में माही और जय ने बताया कि यह निर्णय उन्होंने काफी सोच-समझकर और मानसिक शांति के लिए लिया है. उन्होंने साफ किया कि उनके अलग होने का कारण कोई कड़वाहट या नकारात्मकता नहीं है.
3.जॉइंट स्टेटमेंट में कही दिल की बात
स्टेटमेंट में कहा गया, "आज हम जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां हमने शांति, सम्मान और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अलग होने का निर्णय लिया है. हमारे बीच कोई विलेन नहीं है और न ही यह कहानी किसी गलत के बारे में है. हम सबसे पहले अच्छे दोस्त बने रहेंगे."
4.बेटी तारा की परवरिश कौन करेंगे
तलाक के बावजूद दोनों ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी 6 साल की बेटी तारा और गोद लिए हुए बच्चों की परवरिश मिलकर करेंगे. वे बच्चों के लिए एक स्वस्थ और प्यार भरा माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
5.करियर का हाल
इन दिनों माही विज टीवी शो 'सहर होने को है' के जरिए करीब 9 साल बाद छोटे पर्दे पर वापसी कर चुकी हैं. वहीं, जय भानुशाली एक सफल होस्ट के रूप में पहचान बनाए हुए हैं और वर्तमान में अपने प्रोफेशनल टूर में व्यस्त हैं.
6.माही-जय के अलग होने से फैंस की प्रतिक्रिया
टीवी के इस 'पावर कपल' के अलग होने की खबर ने प्रशंसकों को दुखी कर दिया है, लेकिन उनके गरिमापूर्ण तरीके से अलग होने के फैसले की लोग सराहना भी कर रहे हैं.
