'गांधी' से लेकर 'लगे रहो मुन्ना भाई' तक, बापू के सिद्धांतों को मॉडर्न अंदाज में पेश करती हैं ये कॉमेडी-ड्रामा फिल्में

1 . Mahatma Gandhi Based Films

1

गांधीजी के जीवन, सिद्धांतों और विचारों ने न केवल भारत को आजादी दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाया. भारतीय सिनेमा ने उनके इन आदर्शों को विभिन्न तरीकों से पेश किया है. कुछ फिल्में उनकी जीवनी पर आधारित हैं, तो कुछ ने नए अंदाज में उनके सिद्धांतों को आज के समाज से जोड़ने का काम किया है. ये फिल्में गांधीजी के सिद्धांतों को अलग-अलग रूपों में पेश करती हैं, कभी ऐतिहासिक, कभी मजाकिया तो कभी चिंतनपूर्ण. आज की पीढ़ी को इनसे प्रेरणा मिल सकती है कि अहिंसा और सत्य आज भी प्रासंगिक हैं. गांधीजी का संदेश सिनेमा के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंच रहा है. 'मोहनदास' से 'बापू' तक की झलक दिखाने वाली ये फिल्में दर्शकों को गांधीजी के विचारों से जोड़ती हैं और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता बताती हैं. इन फिल्मों की लिस्ट में साल 1982 में आई 'गांधी' से लेकर 2006 की 'लगे रहो मुन्ना भाई' तक शामिल हैं.