HomePhotos

एंटरटेनमेंट

'गांधी' से लेकर 'लगे रहो मुन्ना भाई' तक, बापू के सिद्धांतों को मॉडर्न अंदाज में पेश करती हैं ये कॉमेडी-ड्रामा फिल्में

Mahatma Gandhi Based Bollywood Films: भारतीय सिनेमा ने बापू के आदर्शों को विभिन्न तरीकों से पेश किया है. कुछ फिल्में उनकी जीवनी पर आधारित, तो कुछ ने नए अंदाज में गांधी के सिद्धांतों को नए तरीके से दिखाया है. गांधी, बापू, लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्में कॉमेडी-ड्रामा-हिंसा का जबरदस्त मेल दिखाती हैं.

Pragya Bharti | Jan 30, 2026, 01:32 PM IST

1.Mahatma Gandhi Based Films

Mahatma Gandhi Based Films
1

गांधीजी के जीवन, सिद्धांतों और विचारों ने न केवल भारत को आजादी दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाया. भारतीय सिनेमा ने उनके इन आदर्शों को विभिन्न तरीकों से पेश किया है. कुछ फिल्में उनकी जीवनी पर आधारित हैं, तो कुछ ने नए अंदाज में उनके सिद्धांतों को आज के समाज से जोड़ने का काम किया है. ये फिल्में गांधीजी के सिद्धांतों को अलग-अलग रूपों में पेश करती हैं, कभी ऐतिहासिक, कभी मजाकिया तो कभी चिंतनपूर्ण. आज की पीढ़ी को इनसे प्रेरणा मिल सकती है कि अहिंसा और सत्य आज भी प्रासंगिक हैं. गांधीजी का संदेश सिनेमा के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंच रहा है. 'मोहनदास' से 'बापू' तक की झलक दिखाने वाली ये फिल्में दर्शकों को गांधीजी के विचारों से जोड़ती हैं और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता बताती हैं. इन फिल्मों की लिस्ट में साल 1982 में आई 'गांधी' से लेकर 2006 की 'लगे रहो मुन्ना भाई' तक शामिल हैं.

2.गांधी मेरे पिता

गांधी मेरे पिता
2

साल 2007 में रिलीज हुई थी 'गांधी मेरे पिता' फिल्म, फिरोज अब्बास खान के निर्देशन में बनी फिल्म में अक्षय खन्ना, दर्शन जरिवाला, शेफाली शाह और भूमिका चावला मुख्य कलाकार के तौर पर हैं. फिल्म गांधीजी और उनके बेटे हरिलाल के बीच तनावपूर्ण रिश्ते पर केंद्रित है. पिता-पुत्र संबंध, गांधीजी के सिद्धांतों का परिवार पर प्रभाव और व्यक्तिगत संघर्ष को इसमें दिखाया गया है.
 

3.लगे रहो मुन्नाभाई

लगे रहो मुन्नाभाई
3

कॉमेडी-ड्रामा लगे रहो मुन्नाभाई साल 2006 में रिलीज हुई थी. गांधीजी के सिद्धांतों को मजेदार और नए अंदाज में पेश करती फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी हैं. वहीं, संजय दत्त, अरशद वारसी, विद्या बालन मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म के जरिए दिखाया गया कि कैसे एक गुंडा गांधीजी के विचारों से प्रभावित होकर सत्य, अहिंसा और प्रेम से जीवन बदल लेता है. फिल्म आज के समाज में गांधीवाद की प्रासंगिकता दिखाती है.

4.मैंने गांधी को नहीं मारा

मैंने गांधी को नहीं मारा
4

'मैंने गांधी को नहीं मारा' जाहनु बरुआ की फिल्म है, जो साल 2005 में रिलीज हुई थी. अनुपम खेर के साथ उर्मिला मातोंडकर इसमें लीड रोल में हैं. यह अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति की कहानी है, जो मानता है कि उसने गांधीजी को मारा. यह गांधीजी की हत्या का सामाजिक प्रभाव और उनके सिद्धांतों की याद दिलाती फिल्म है, जो गांधीजी के विचारों को आज के संदर्भ में जोड़ती है.

5.हे राम

हे राम
5

'हे राम' फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन करने के साथ ही लेखन और अभिनय भी कमल हासन ने किया. फिल्म में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, हेमा मालिनी और नसीरुद्दीन शाह अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म विभाजन, डायरेक्ट एक्शन डे और गांधीजी की हत्या की पृष्ठभूमि पर आधारित है. यह गांधीजी के विचारों पर गहरा चिंतन कराती है.
 

6.महात्मा का निर्माण

महात्मा का निर्माण
6

'महात्मा का निर्माण' 1996 में रिलीज हुई थी. श्याम बेनेगल निर्देशत फिल्म में राजित कपूर, पल्लवी जोशी लीड रोल में हैं. फिल्म गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका के समय पर फोकस करती है, जहां वह सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं.

7.गांधी

गांधी
7

महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित क्लासिक फिल्म 'गांधी' साल 1982 में आई. रिचर्ड एटनबरो के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बेन किंग्सले ने गांधीजी की भूमिका निभाई थी. रोहिणी हट्टंगड़ी कस्तूरबा की भूमिका में और रोशन सेठ जवाहर लाल नेहरू की रोल में थे. फिल्म की थीम अहिंसा, सत्याग्रह और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, जो गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत लौटने और आजादी तक की यात्रा दिखाती है. महात्मा गांधी के वैश्विक प्रभाव को बखूबी दर्शाती यह फिल्म ऑस्कर जीत चुकी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

